Wie sich die Inflation aufs Urlaubsverhalten auswirkt

Reisebüro-Experten und Bürger aus Wertheim berichten

Wertheim 12.06.2023

Schiffskreuzfahrten sind in diesem Jahr nach wie vor sehr gefragt in der Ferienzeit. Dabei sind den Wünschen keine Grenzen gesetzt. Foto: Matthias Ernst Urlaub mit Kultur zu verbringen, das ist hauptsächlich ein Trend für die mittelalte Generation, so wie hier das Schloss Rundale in Lettland. Foto: Matthias Ernst

Doch ist das in diesem Jahr wirklich so einfach? Hohe Inflation, die gestiegenen Energiepreise und noch immer das Damoklesschwert einer Corona-Infektion erschweren den Blick auf unbeschwertes Ferienvergnügen. Wenn Urlaub, wie kann er in diesem Jahr aussehen? Sparen die Deutschen beim Urlaub, was sind die diesjährigen Trends? Urlaub in der Heimat, die Reise mit einem Schiff oder doch die Fernreise mit Palmenstrand und Sonne satt? Oder doch eher Balkonien oder Terrassien, weil einem die Kosten daheim davonrennen? All diese Fragen hat unser Medienhaus den Menschen auf der Straße gestellt, sich aber auch mit Reisebüro-Verantwortlichen ausgetauscht, wohin die Trends dieses Jahr gehen.

Zuerst einmal die positive Nachricht, es sind nach der Corona-Pandemie noch genügend Orte auf der Welt besuchbar und vor allem buchbar. Neben den Klassikern wie Italien oder Spanien zieht es die Deutschen in diesem Jahr verstärkt in die Küstenstaaten des ehemaligen Jugoslawien als nach Slowenien oder Kroatien. Doch auch Griechenland und die nordafrikanischen Staaten sind wieder gefragt, hier vor allem Tunesien und Marokko. Ein Geheimtipp, so verraten die Wertheimer Reisebüro-Verantwortlichen unisono, ist heuer Albanien.

Freundliche Menschen

Das Land war viele Jahre in der Isolation und bemüht sich nun schon einige Zeit, Touristen in das wahrscheinlich letzte urtümliche Gebiet Europas zu locken. Neben traumhaften Sandstränden glänzt Albanien mit imposanten Bergtouren und vor allem mit freundlichen Menschen. Ähnlich sieht es in Nordmazedonien aus. Wer unberührte Natur sucht, Pelikane oder Schildkröten sehen möchte und die Mischung von byzantinischen, römischen und griechischen Einflüssen erleben will, für den eignet sich das Land besonders.

Ein weiterer nicht mehr ganz so geheimer Tipp sind die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Badeurlaub mit Kultur zu verbinden und dabei noch den Geldbeutel schonen, das ist hier möglich. Vor allem abseits der Hauptstädte kann man hier günstig Urlaub machen. Ist man erst einmal im Land angekommen, könnte auch Südamerika oder Asien eine Empfehlung sein. Man sollte sich nur rechtzeitig von seinem Reisebüro beraten lassen. Auf Last Minute-Schnäppchen wird man in diesem Jahr vergeblich hoffen, eher sollte man schnell sein mit seiner Buchung, da die Kapazitäten vor allem bei Flügen drastisch gekürzt wurden.

Hier nennt man auch nach wie vor Schiffskreuzfahrten als Alternative. Dieser Reisetrend setzt sich auch in diesem Jahr fort, lassen sich doch in kurzer Zeit viele interessante Einblicke in fremde Welten gewinnen. Trotz aller Kritik an der Umweltpolitik mancher Reedereien bleiben Kreuzfahrten sehr beliebt.

Corona spielt in diesem Sommer keine Rolle mehr. Weltweit sind die Infektionszahlen auf dem Rückmarsch. Und wer Urlaub in Deutschland machen möchte, für den gibt es überhaupt keine Einschränkungen mehr. Die Angst ist gewichen, nach den Erfahrungen unserer kleinen Umfrage in der Wertheimer Altstadt. So sieht Barbara Schmidt eher finanzielle Grenzen in diesem Jahr, als Einschränkungen durch Corona. Sie will mit ihrer Familie im Sommer an die mecklenburgische Seenplatte fahren und campen.

Im Dezember nach Marokko

Christian Stöcker plant in diesem Jahr, nach Marokko zu fahren, allerdings erst im Dezember, da er im Sommer beruflich keinen Urlaub machen kann. Da sind die Temperaturen dann noch sehr angenehm, wenn es hier schon kalt und düster ist, hofft er. Ähnlich plant auch Helga Seufert. Sie zieht es im Herbst nach Zypern. Vor allem die Mischung aus Natur und Geschichte interessieren sie an der geplanten, geführten Rundreise.

Die Familie von Peter Holz wird in diesem Jahr zu Hause bleiben. Man hat vor kurzem erst Nachwuchs bekommen und gebaut. Da bleibt dann wenig finanzieller Spielraum für einen Urlaub. Die Familie von Marcus Wester wird in diesem Sommer eine Mittelmeer-Kreuzfahrt unternehmen. Hier seien vor allem bei den drei Kindern die Kosten am besten kalkulierbar. Der Festpreis für die Kinder habe letztlich den Ausschlag gegeben. Zumal man schon einige Erfahrungen mit Schiffsreisen hat.

Tobias Mincarelli fährt mit dem Wohnwagen und seiner Familie im Sommer nach Italien und setzt damit die Familientradition fort. Schon als Kind hat er mit seinen Eltern ähnliche Reisen unternommen und dort viele positive Eindrücke gesammelt. Die will er auch seinen Kindern ermöglichen.

Es wird also nicht viel am Urlaub in diesem Jahr gespart, könnte man meinen. Doch die steigenden Buchungszahlen bei den kommunalen Ferienprogrammen zeigen, dass viele Familien nicht in den Urlaub fahren können oder wollen.

