Wie früher ein Wagenrad entstanden ist

Handwerk: Einblicke in die Kunst der Fertigung von Speichenrädern aus Holz in der Prassek-Scheune Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 16.10.2023 - 11:21 Uhr 2 Min.

Viel Wissenswertes über Räder in der Landwirtschaft und deren Fertigung erfuhren Besucher der Prassek-Scheune Kreuzwertheim zum Saisonabschluss am Sonntag. Walter Graf (vorne) ging dabei auf Holzarten, Bedeutung und die Handwerkskunst der Radfertigung ein. Wichtig war das Thema auch Museumsleiterin Gisela Hyn (hinten am Rad). Foto: Birger-Daniel Grein

Noch bis in die 1960er Jahren kamen in der Landwirtschaft Holzräder mit Speichen und Metalloberfläche zum Einsatz. Sie wurden durch luftbereifte Räder verdrängt. Gisela Hyn, Leiterin der Prassek-Scheune Kreuzwertheim, betont: »Jeder kennt Räder, aber kaum einer weiß mehr, wie viel Fachwissen und Arbeit von Wagner und Schmied in einem solchen stecken.« Daher widmete sie den Saisonabschluss des Museums Prassek-Scheune am Sonntag diesem Thema.

Walter Graf, Forstdirektor im Ruhestand und Holzexperte, erklärte anhand alter Wagenräder, wie diese einst entstanden sind. Die Räder stammen aus dem Fundus des Museums. Durch die Ausstellung will man sie für die Zukunft erhalten. »Es wäre schade, sie gedankenlos zu entsorgen«, so Graf. Die Arbeit von Wagner und Schmied an solch einem Rad sei lange komplette Handarbeit gewesen.

Zuerst habe man mit dem Bau der Radnabe aus einem großen Eichelholzklotz begonnen. Teilweise habe man dazu auch einen ganzen Stamm verwendet. Die Nabe sei durchbohrt und rund gedreht worden. »Sie ist immer aus Längsholz.« In die Nabe seien die Löcher für die Speichen gebohrt und ausgestanzt worden. Absätze sorgten für besseren Halt. Die Speichen habe man aus Eschenholz gefertigt. »Es ist festes und zugleich elastisches heimisches Holz«, begründete er die Wahl des Materials. Anschließend wurden die Speichen an der Nabe befestigt.

Auf ihrer anderen Seite brachte man die Teile des Rads an. Dieses bestand aus mehreren Elementen aus Buchenholz, die zuvor in den richtigen Radius gebogen wurden. In den Elementen wurden Öffnungen zur Speichenbefestigung eingebracht.

»Ein Rad bestand meist aus sechs Segmenten. Jedes Segment hatte zwei Speichen«, so Graf. Er zeigte in der Ausstellung auch die kleinen Eisenteile, die die Elemente verbinden. »Außen wurde der Metallreifen vom Schmied aufgebracht.« Dazu habe man diesen erhitzt bis er fast glühte, dann auf das Holzrad geklopft und mit Wasser abgekühlt. »So zog er sich zusammen.«

Eisenringe aufgeschrumpft

Als letzter Schritt der Radfertigung seien Eisenringe auf die Nabe aufgeschrumpft worden. Die Achsen selbst seien aus Eisen gewesen. Sie waren in einem Eisenrohr innerhalb der Nabe befestigt. »Die Achse ist starr, die Räder drehen sich um sie.« Ein Wagnergeselle habe an einem einzelnen Rad mindestens drei Tage gearbeitet, so Graf. Hinzu kam die Arbeit des Schmieds. »Beide arbeiteten Hand in Hand.«

Wichtig sei das regelmäßige Schmieren der Nabe. »Dazu hatte man einen Eimer mit Schmiermittel auch unterwegs am Wagen dabei.« Graf berichtete, dass man vor 150 Jahren begann, Maschinen als Unterstützung im Radbau einzusetzen. Die Naben seien aber auch heute noch oft von Hand gedrechselt.

Hyn verwies darauf, dass man aus den alten Rädern auch besondere Dekoration schaffen kann. »Aus einem Wagenrad mache ich den Adventskranz nach Johann Hinrich Wichern.«

Dieser habe 24 Kerzen und werde im Dezember außen an der Museumsscheune aufgestellt. Graf ergänzte, wenn früher Menschen vom Land in die Stadt zogen, stellten sie in ihren dortigen Gärten ein Wagenrad als Dekoration auf, um ihre Herkunft zu zeigen. Mit der vergangenen Saison zeigte sich Hyn zufrieden. »Die vielen Geschichten, die in den Museumsstücken stecken, beeindrucken die Leute«, freute sie sich.

bdg