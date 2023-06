Wie Erwachsene Mädchen in der Pubertät helfen können

Elternabend: Lehrerin und Schulpotenzialtrainerin Sylvia Dölger gibt im Heimathof Freudenberg-Rauenberg wertvolle Tipps

Freudenberg 15.06.2023 - 12:58 Uhr 3 Min.

Sylvia Dölger aus Freudenberg stärkt mit ihren Kursen Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrer. Ihre Schwerpunkte sind die Stärkung des Selbstwertgefühls und Mobbingprävention. Aktuell bereitet sie für den 19. Juni einen kostenlosen Elternabend im Heimathof Freudenberg-Rauenberg für Eltern von Mädchen vor. Foto: Birger-Daniel Grein

Auch das Umfeld der Kinder mit Lehrern und Eltern will sie informieren und stärken. Dölger bietet ihre Kurse unter anderem an den beiden Freudenberger Grundschulen im Rahmen des Förderprogramms »Lernen mit Rückenwind« an. Am Montag, 19. Juni, bietet sie von 19.30 bis etwa 20.30 Uhr einen kostenlosen Elternabend im Heimathof Freudenberg-Rauenberg an. Er hat das Thema »Wie kann ich meine Tochter für die Pubertät stärken?«.

Bei dem Förderprogramm Förderprogramms »Lernen mit Rückenwind« geht es unter anderem darum, wie man die Mädchen so stärken kann, dass sie gut lernen können. Dölger geht auch auf die Funktionsweise des Gehirns ein. Außerdem spricht sie über die Bedeutung von Achtsamkeit. Weiterhin stehen Tipps zum Umgang mit Ausgrenzung auf dem Programm sowie zum Umgang mit der Herausforderung Pubertät.

Die 49-jährige Lehrerin für Deutsch und Wirtschaft unterrichtet am Beruflichen Schulzentrum Wertheim (BSZ) 16- bis 19-Jährige. »Mein Ziel ist es, mehr als nur Fachliches zu vermitteln.«, sagt sie im Gespräch mit unserem Medienhaus. Dieses Ziel setze sie sowohl in ihrem Unterricht als auch in ihren Kursen für Kinder von der 1. bis zur 13. Klasse sowie Erwachsene um. Als Kind habe sie in der 5. bis 7. Klasse selbst Mobbingerfahrungen in Form von Hänseln und Ausgrenzen gemacht. Sie sei aus der Klassengemeinschaft stark ausgegrenzt worden.

Besser wurde es nach einem Schulwechsel. Als sie später darüber nachgedacht habe, habe sie gemerkt, ihr niedriges Selbstwertgefühl hatte sie zum Opfer gemacht. »Mit Beginn der Pubertät, wenn sich alles verändert und man sich falsch fühlt, bekräftigt das Mobbing dieses Gefühl«, erklärt Dölger. Wichtig seien in solch einer Situation Menschen, die einen mit Empathie und wahrem Verstehen den Rücken stärkten und einen auffangen könnten. »Ich möchte derjenige sein, den ich im Alter der Kurskinder gerne gehabt hätte zum Stärken und Auffangen«, begründete sie, warum sie sich für das Thema stark macht. Auch als Lehrerin sei sie für das Thema Mobbing sensibilisiert. Es stelle sich aber die Frage, was bekomme man als Pädagoge davon überhaupt mit, um dann eingreifen zu können. »Mobbing läuft verdeckt«, weiß sie.

Selbstwertgefühl stärken

Daher sei Stärkung des Selbstwerts wichtig, bei Mobbingopfern aber auch bei potenziellen Mobbingtätern. Sie vermittle: »Egal was einem Menschen passiert, sein Wert bleibt gleich.« Sei jemand mit sich selbst zufrieden, verstehe, dass anders sein gut ist und verfolge eigene Ziele, sei er gegen Mobbing gestärkt. Bei den Mobbern gelte, wer andere ärgere und ausgrenze, habe selbst kein starkes Selbstwertgefühl. Stärke man dieses, verhindere man Mobbing.

Zum Angebot von Dölger gehören ihre »Glückswellenreiter«-Kurse, die sie aktuell in den beiden Freudenberger Grundschulen anbietet. »Jedes Kind hat das Recht, selbstgesteuert auf den Glückswellen des Lebens zu reiten«, beschreibt sie deren Motto. Die Kurse dienen der Stärkung des Selbstwertgefühls der Kinder und Mobbingprävention und werden allen Kindern der Klassenstufen eins bis vier der beiden Schulen angeboten. Dies alles geschehe spielerisch und mit viele Bewegung. »Die Kurse biete ich auch für andere Schulen an«, sagt sie. »Ich spüre bei den Klienten eine unglaublich große Dankbarkeit«, freut sie sich. Für sie sei es eine Erfüllung, etwas zusätzlich bewirken zu können und strahlende Kinderaugen zu sehen. Es sei eine Freude zu sehen, wie sich die Kinder selbst vertrauten. Als Schulpotenzialtrainerin fördert sie auch ältere Jugendliche. Sie setze in ihren Kursen unter anderem Elemente der Achtsamkeit ein. Wichtig sei für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen positives Feedback und ihnen zu zeigen, es ist wichtig, den eigenen Fokus auf das Positive zu richten. Auch gewaltfreie Kommunikation sei Teil des Schulpotenzialtrainings.

Mobbing und Cybermobbing seien inzwischen bedeutende Probleme und nicht trennbar, sagt sie. Betroffenen Kindern gibt sie mit auf den Weg: »Es ist eine Stärke , sich Hilfe zu holen.« Sie sollen sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Stärken bewusst sein und diese annehmen.

Eltern und Lehrer müssten die Kinder mit ihren Sorgen und Gefühlen ernstnehmen, betont sie. Sie müssten sich auch der eigenen »Rucksäcke aus der Vergangenheit« bewusst werden. Diese beeinflussten sie auch heute noch. »Wir handeln zu 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein, das quasi durch unsere Kindheit und Jugend geprägt wird.« Dem müsse man sich bewusst werden. Weiterhin sei wichtig, dass Erwachsene den Heranwachsenden zuhörten und mit ihnen ehrliche und offene Gespräche führten. »Setzen Sie den Fokus auf das Positive der Person und ihre Individualität.« Auch rät sie, den Kindern und Jugendlichen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Hintergrund Hintergrund: Mobbingprävention und Persönlichkeitsstärkung Sylvia Dölger hat Weiterbildungen als Schulpotenzialtrainierin und Innere Kind-Mentorin belegt. Dabei lernte sie in Theorie und Praxis Hintergründe und Inhalte für Kurse und Einzelcoachings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Einen Schwerpunkt ihrer Kurse widmete sie auch Mädchen und deren Eltern. Dölger bietet Kurse für Kinder und Jugendliche zur Mobbingprävention und Persönlichkeitsstärkung unter anderem in Schulen an. Diese können auch durch verschiedene Förderprogramme finanziert werden, unter anderem "Lernen mit Rückenwind" und dem bayerischen Förderprogramm "Gemeinsam.Brücken.bauen". Außerdem bietet sie weitere individuelle kostenpflichtige Kurse für Kinder, Eltern und Lehrer sowie Einzelcoachings an. Die Kurse richten sich an alle Geschlechter. In den Elternkursen geht es nach Angaben von Dölger darum, diesen zu helfen, ihre eigenen Probleme zu lösen und damit das Umfeld der Kinder zu stärken. Lehrerkurse bietet sie zum Beispiel zu Stressbewältigung und Burnoutprävention an.(bdg)