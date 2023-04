Wie eine verlorene Wette einem Wertheimer Chor neue Sänger bringt

Mit sei­ner Mai­baum­wet­te und dem Pro­jekt »Mai­baum­sin­gen« sorgt der­zeit der Män­n­er­ge­sang­ve­r­ein Sän­ger­bund Mond­feld für Auf­se­hen. Um den Chor zu er­hal­ten, kam man auf die Idee, im Sti­le von »Wet­ten, dass« ei­ne Wet­te ab­zu­sch­lie­ßen. Al­ler­dings nicht mit Tho­mas Gott­schalk, son­dern ge­gen sich selbst. Wet­tin­halt in die­sem Jahr: Dem Chor wer­de es nicht ge­lin­gen, sechs neue Män­ner zu mo­ti­vie­ren, am Mai­ba­um­fest mit­zu­sin­gen. Ak­tu­ell sieht es so aus, als wür­de der Chor die Wet­ter ver­lie­ren, aber - wie er­hofft - sechs neue Sän­ger da­bei ge­win­nen.