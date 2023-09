Widerstand gegen geplante Motocross-Strecke in Wertheim wächst

Wertheim-Hofgarten 15.09.2023 - 15:14 Uhr 4 Min.

Gegen den Bau einer Motocrossstrecke am Römerweg zwischen Hofgarten und Urphar regt sich Widerstand. Inzwischen sind bereits knapp 500 Unterschriften gegen das Projekt des Motorsportclubs Reicholzheim gesammelt worden. Montage: Stefan Lenz Auf der ehemaligen Hausstrecke des Motorsportclubs Reicholzheim in Reicholzheim nördlich der Dreifaltigkeitskapelle kann der Verein kein Training und keine Rennen mehr abhalten. Der Besitzer des Grundstücks hat den Pachtvertrag gekündigt. Jetzt ist der MSC Reicholzheim auf der Suche nach einer neuen Fläche für seien sportlichen Aktivitäten. Foto: Günter Herberich

Der MSC Reicholzheim hat dem Stadtteilbeirat Eichel/Hofgarten bereits Ende Juli Planungen für seine neue Motocross-Strecke auf diesem Areal vorgestellt. Der MSC nutzt bislang ein Gelände oberhalb Reicholzheims, der Pachtvertrag ist allerdings nicht verlängert worden. Auf der Suche nach einem neuen Trainings- und Wettkampfgelände hatte der Motorsportclub bereits auf den Höhen gegenüber der Wertheimer Ortschaft Waldenhausen sein Glück versucht, war dort aber auch nicht weit gekommen - zumindest hatten Bürger und Ortschaftsrat keinen Zweifel an ihrer Ablehnung gelassen.

Im Hofgarten schien das zunächst anders zu laufen. Die Vorstellung des Projektes dort war fast unter dem Radar gelaufen, nur sechs Beiräte und sieben Bürger waren in der Sitzung des Stadtteilbeirats am 24. Juli dabei. Entschieden wurde nichts, es bestehe noch Beratungsbedarf, sagte der Beiratsvorsitzende Roland Olpp auf Nachfrage der Redaktion jetzt. In der Sitzung habe der MSC sein Anliegen vorgetragen, ein günstiges Gutachten vorgelegt und den Inhalt erläutert. Mehr habe es zunächst nicht gegeben, sagt Olpp. Der Stadtteilbeirat wird sich am 19. September neuerlich mit der Sache befassen - dann allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Unternehmer Stefan Lenz will nicht so lange warten. Er wohnt im Hofgarten, rund 800 Meter von der geplanten Strecke entfernt. Über eine Nachbarschaftsgruppe und die sozialen Medien hat er Gegenstimmen gesammelt. Die Liste der Gegner, nicht nur im Hofgarten, sei inzwischen lang, sagt Lenz beim Gespräch mit der Redaktion und zeigt die in zwischen mit "fast 500 Unterschriften" gefüllten Seiten. "Da sind auch die Unterschriften aus Urphar mit dabei", geht Lenz davon aus, dass es in den kommenden Tagen noch mehr werden dürften. Überreicht werden sollen die Listen dann im Rathaus bei einem öffentlichen Termin mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. "Eine Terminanfrage gibt es schon", so Lenz.

Die Gegner des neuen Standorts für die Motocrossstrecke berufen sich auf den Lärm-, den Wasserschutz, den Naherholungswert des Areals und fürchten um den Wert der Häuser, die im Schallbereich der neuen Strecke liegen. Das neue Areal liege zudem im Landschaftsschutzgebiet, heißt es weiter. Lenz betont, dass es ihm auf sachliche Argumente ankomme. Er sei nicht grundsätzlich gegen eine Motocrossstrecke, allerdings glaubt er kaum, dass sich diese auf der Gemarkung Wertheims realisieren lasse. Andere Standorte, wie etwa auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände Külsheim, hält er für geeigneter.

Der Urpharer Ortsvorsteher Detlev Dosch ist sicher, dass seine Ortschaft vom Lärm der Motocrosser und vom an- und abfahrenden Verkehr zur Strecke belastet werden würde. Der Naturschutz werde bei der Strecke missachtet, dort liegende Wanderwege in ihrer Ruhefunktion beschädigt. "Unser Ortschaftsrat wird dagegen sein", sagte Dosch. Dasselbe Bild in Lindelbach. Der dortige Ortsvorsteher Egon Schäfer hat die gleichen Argumente, führt ebenfalls eine Unterschriftenliste und betont obendrein die Zuwegungsproblematik der geplanten Cross-Strecke. Der Römerweg ist für den Verkehr gesperrt. "Unter der Woche sind wir in Lindelbach mehr als genug durch die Autobahn belastet, da braucht keiner am Wochenende obendrein den Lärm der Crossmaschinen".

Schäfer betont auch, dass lediglich eine Handvoll der Motorsportler überhaupt aus Reichholzheim komme, der Rest fahre von auswärts an. Der Vorsitzende des MSC-Reicholzheim Manuel Klepek hatte im Stadtteilbeirat in seiner Präsentation die genauen Zahlen genannt. Demnach habe der Verein derzeit etwa 40 aktive Fahrer, 20 davon seien unter 18 Jahre alt. In einem Schreiben an Stefan Lenz spricht Klepek von vier Personen aus Reicholzheim, die bei den wöchentlichen Trainingseinheiten dabei seien. Mehrmals im Jahr führen allerdings noch drei weitere Personen auf der Strecke, die ebenfalls aus Reicholzheim stammten. Zwei weitere Fahren kommen laut Klepek zudem aus anderen Wertheimer Stadtteilen oder Ortschaften. Zehn weitere Vereinsmitglieder zählt er auf, die aus Külsheim, Hardheim, Marktheidenfeld und dem gesamten Spessart anreisten. Eine Anfrage der Redaktion an Klepek zu dem Projekt beantwortet dieser mit einem Satz: "Von unserer Seite aus gibt es im Moment keine Ergänzungen zu der Thematik. Die Bevölkerung ist aus unserer Sicht ausreichend informiert."

In einer Stellungnahme der Stadtverwaltung zu den Planungen des MSC Reicholzheim, heißt es, dass die Fläche am Römerweg bislang vom Verein »nicht priorisiert« gewesen seien. Man habe für die neue Motocross-Strecke bisher vor allem Flächen »auf der Hochfläche zwischen Reicholzheim, Waldenhausen und dem Hofgarten« gesucht, so Fachbereichsleiter Armin Dattler. Auch, wenn es von der Stadtverwaltung »eine abschließende Bewertung der Flächen« am Römerweg noch nicht gebe, seien die Argumente der Anwohner »nachvollziehbar«, heißt es weiter.

Dattler sieht bei der jetzt vom Verein priorisierten Fläche am Römerweg - die sich laut Auskunft von Stefan Lenz im Besitz eines Reicholzheimer Bürgers befinde - Konflikte mit »dem Landschaftsschutz, Lärmschutz, Wasserschutz und den Erschließungsmöglichkeiten.« Für eine Erschließung brauche es ein Flächennutzungs- und ein Bebauungsplanverfahren, damit der Gemeinderat einen Beschluss fassen könne. Einen entsprechenden Antrag des Vereins an die Verwaltung ein Bauleitplanverfahren durchzuführen gebe es nicht, so Armin Dattler weiter.

Michael Geringhoff/Gunter Fritsch

Zwischenruf: "Das wird nix". Die Chancen für den MSC stehen auch an diesem Standort denkbar schlecht. Das mag zum einen an der Sache an sich liegen - kaum jemand wird sich darum reißen eine Motocross-Strecke in seine Nachbarschaf zu ziehen - es liegt aber auch an den Handelnden im Verein selbst. Schon beim ersten Aufschlag in Waldenhausen (Auch dort hatte der MSC es versucht), waren die Vereinsvorderen gänzlich unkonziliant aufgetreten und hatten unter anderem eine größer angelegte Vorstellung ihrer Sache gegenüber der Bevölkerung rundherum abgelehnt. Auch jetzt scheint da beim MSC nicht viel Verve dahinter. Wir hatten den MSC in unserer Anfrage gebeten, kurz zu elektrisch betriebenen Cross-Motorädern Stellung zu nehmen - der Markt ist mittlerweile groß und elektro wäre ein gutes Argument in der Lärmfrage gewesen. Vom MSC kein Wort dazu. Nicht nur die Ortschaftsratsvorsitzenden Dosch, Schäfer und viele derer Bürger sind gegen die Cross-Strecke, auch der direkt betroffene Stadtteilbeiratsvorsitzende Roland Olpp, geht davon aus, dass der MSC ein anderes Gelände werde finden müssen. Schade ist es in dem Zusammenhang, dass die fragliche Beiratssitzung am 19. September in Eichel nicht öffentlich gehalten werden soll. Wäre der Stadtteilbeirat ein Ortschaftsrat so wäre das nicht zulässig. Die Kommunalverfassung regelt die zwingende Öffentlichkeit hier sehr eindeutig. Auf Nachfrage bestätigt die Stadt Wertheim hierzu: "Stadtteilbeiräte sind keine Organe der Gemeindeverfassung und unterliegen nicht den Regeln der Gemeindeverfassung. Stadtteilbeiräte haben ausschließlich beratende Funktion und entscheiden selbst, ob und welche Themen sie öffentlich oder nichtöffentlich behandeln". Michael Geringhoff