Wessentaler für Verkleinerung des Gemeinderats

Unechte Teilortswahl: Ortschaftsrat beschäftigt sich mit Änderung im Kommunalwahlsystem - Frage nach Dorf-App

Freudenberg 30.06.2023 - 15:50 Uhr 2 Min.

Hintergrund zur Thematik unechte Teilortswahl sind die Probleme in Tauberbischofsheim bei den letzten Kommunalwahlen. »Wichtig ist, dass die Sitze in den Ortsteilen relativ gleich besetzt sind. Eine unechte Teilortswahl ist auch in der Kernstadt Freudenberg gewünscht«, erfuhr man von Ortsvorsteher Roland Hildenbrand.

Matthias Fleischer ist der Mann, wenn es um Erläuterungen in Bezug auf Wahlen geht. So erklärte er detailliert alles rund um die Thematik. »Künftig wird bei jeder Kommunalwahl geprüft, ob die Verteilung entsprechend der Einwohnerzahl und der Größe noch aktuell ist.« In Tauberbischofsheim war Impfingen unterrepräsentiert, daher wurde die Wahl aufgehoben. Klar geregelt ist die Tatsache, dass entsprechend der Bevölkerungszahl die Repräsentation im Gremium gegeben sein muss.

Wessental ist derzeit in Freudenberg mit einer Person im Gemeinderat überrepräsentiert. »Bis 20 Prozent Über- oder Unterrepräsentation wären in Ordnung. Wobei man immer die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen muss«, so Fleischer. »Der Gesetzgeber hat sich dabei etwas gedacht, dass man hier variieren kann. Man kann das gesamte Prozedere detailliert durchrechnen. Es gibt viele Kriterien, die eine Rolle spielen«, sagte er hierzu.

Bei den Wahlen hat die Kernstadt Freudenberg 58 Prozent, die Ortschaften bekommen 42 Prozent der Gemeinderatssitze. »Die Kernstadt wird bei der neuen Berechnung mehr Sitze haben als die Ortschaften«, so Fleischer. »Wichtig ist, dass die unechte Teilortswahl erhalten bleibt. Für die Ortschaften ist dies wichtig, um Gehör zu finden.«

Die Räte befürworteten einstimmig, dass sich der Gemeinderat bei den nächsten Wahlen aus 16 Mitgliedern zusammensetzt. Dies sind zwei weniger als derzeit. Der Verwaltungsausschuss hatte sich ebenfalls auf 16 Sitze verständigt. In der Regel gibt es bei Wahlen in den Ortschaften eine höhere Wahlbeteiligung. Daher haben die Kandidaten aus den Ortschaften mehr Stimmen. Derzeit gibt zwei Ausschüsse, den Verwaltungsausschuss und den technischen Ausschuss. Diese sind ebenso zu besetzen.

In der Bürgerfragestunde ergriff Bernd Häußler das Wort. Er fragte nach der flächendeckenden Dorf-App, die in Wertheim eingeführt wird. Hier sei auch in Wessental dringender Handlungsbedarf, wo die App kürzlich vorgestellt wurde. Roland Hildenbrand reichte den Vorschlag an die Stadt Freudenberg weiter. Dies wird derzeit geprüft. Erfreulich sei, dass man die App sechs Monate lang testen kann. Die Kosten liegen bei rund einem Euro pro Einwohner.

»Unser Brunnenwasser ist immer noch versiegt«, bedauerte Roland Hildenbrand. »Man muss abwarten, die nächste Bohrung ist angesagt, um Wasser zu finden. Nun soll direkt auf die Glasfaserleitung gebohrt werden, um zu sehen, ob dort Wasser ist. Allerdings gibt es keinen Plan, um genau zu wissen, wo die Glasfaserleitung liegt.«

gher