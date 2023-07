Wertheims Optimist geht auf Wanderschaft

Kunstfigur: Nach Abbau vor dem Grafschaftsmuseum gibt es noch keinen neuen festen Standort

Wertheim 30.07.2023 - 10:06 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Aussparung für den Sockel ist wieder gepflastert: Hier stand bis vor dem Altstadtfest der drei Meter große blaue Optimist. Jetzt wird nach einem neuen Standort gesucht. Foto: Gunter Fritsch Optimist auf Wanderschaft: Nach seinem Abbau vor dem Grafschaftsmuseum steht er jetzt erst einmal an der Landesstraße 2310 an der Eicheler Schleuse. In den kommenden Monaten sucht der Stadtmarketingverein nach einem neuen Standort in der Altstadt. Foto: Gunter Fritsch

Zum Wertheimer Altstadtfest musste er verschwinden: der blaue Drei-Meter-Kunststoffmann vor dem Grafschaftsmuseum. So auch in diesem Jahr geschehen. Der Platz wird regelmäßig für Bierstände und Bänke benötigt, Schäden am Optimisten sollen so vermieden werden. Doch in diesem Jahr alles anders. Wertheims blauer Riesen-Optimist wird nicht mehr an seinen alten Standort zurückkehren. Die Figur geht auf Wanderschaft. Erste Station ist das Grundstück von Bernd Maack, dem Vorsitzenden des Wertheimer Stadtmarketingvereins.

Autofahrer auf der Landesstraße 2310 können die Kunststofffigur schon von weitem sehen, wie er seinen blauen Damen in die Luft reckt, den Blick auf die Eicheler Schleuse gerichtet. Keine Frage, auch an dieser Stelle könnte man sich die Figur des Dietenhaner Künstlers Ottmar Hörl, die es inzwischen auch im Ausland zu einem gewissen Bekanntheitsgrad gebracht hat, gut vorstellen. "Bevor ich die Figur bei mir zuhause in den Garten stelle, ist sie an der Straße besser positioniert", soll der Optimist in den kommenden Monaten dort nicht stehen bleiben, hat sich Maack ein komplett neues Marketingkonzept einfallen lassen.

Opti geht auf Wanderschaft

Der Optimist wird auf Wanderschaft gehen. Solange Bernd Maack im Urlaub ist, wird die Kunstfigur auf dem Eicheler Grundstück stehen bleiben. Anschließend, so die Idee des neuen Präsentationskonzepts, soll der Opti-Mann übergangsweise an verschiedenen Plätzen in der Wertheimer Innenstadt einen neuen Standort finden. "Wo das genau der Fall sein wird, das haben wir noch nicht entschieden", berichtet Maack davon, dass bereits verschiedene Standorte in Augenschein genommen worden seien.

Fest steht schon jetzt: Auf seinen alten Platz vor dem Grafschaftsmuseum wird die Kunststofffigur nicht mehr zurückkehren. Dort stehen er und sein Sockel den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr im Wege. Sollte es im Museum brennen, könnten die Fahrzeuge der Wehr nicht nah genug an das Gebäude heranfahren, sei der Grund für den notwendig gewordenen Umzug des blauen Mannes, erläutert Bernd Maack. Ob Opti seine neue Heimat auf dem Platz vor dem Spitzen Turm finden werde, sei noch nicht endgültig geklärt. Diesen möglichen Standort hatte Maack bereits Mitte Juni ins Spiel gebracht, als bekannt geworden war, dass die Kunstfigur mitsamt seinem Sockel vor dem Museum verschwinden muss.

Wie sich der Optimist vor dem unter Denkmalschutz stehenden Spitzen Turm macht, auch das hat Maack bereits ausprobiert. Für ihn könnte das ein idealer neuer Standort für die Figur des Dietenhaner Künstlers Ottmar Hörl werden. Hier komme eine große Zahl von Touristen an, die die Figur dann gleich sehen könnten. Die Überlegung, den Optimisten auf den Neuplatz zu stellen, hat Maack inzwischen wieder verworfen. Der Grund: Der Platz sei für Touristen wenig attraktiv.