Wertheims Altstadt rockt und swingt beim Night Groove

Musikalische Kneipenwanderung lockt rund 1000 Besucher

Wertheim 24.09.2023 - 13:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die "Blueballs " fetzten mit Country-Sound durch die "Burgermeisterei" Foto: Thilo Winkelmann

Selbst aus der Marienkapelle drangen rhythmische Klänge hinaus in die Kapellengasse und zogen immer mehr Interessierte in die ungewöhnliche Location. "Just Brill! - Unplugged" zeigten hier, wie man auch mit reduziertem Equipment seine Zuhörer mit Songs von Bon Jovi, den Beatles oder Queen begeistern kann.

Nur ein paar Schritte weiter, in der "Afrika-Cocktailbar" kam man trotz der mittlerweile etwas kühleren Außentemperaturen auf direktem Weg in tropische Gefilde. Hier heizte das in der Dominikanischen Republik verwurzelte Trio "Karibik Tropical" mit heißen Rhythmen aus Südamerika und der Karibik dem Publikum ein - Mambo, Salsa und Merengue inklusive. Die Liebhaber von Funkmusik kamen im "Löwensteiner Hof" auf ihre Kosten. Die achtköpfige Formation "Funkzahn" groovte hier, ganz nach dem Motto der Musik-Nacht quer durch das Repertoire von "James Brown", "Earth, Wind & Fire" oder Stevie Wonder. "Sweet Home Alabama" von Lynyrd Skynyrd, "Hotel California" von den Eagles oder die Songs von "Bon Jovi" und "Oasis", das ist die Musik von "Tim mit Band", die im "La Flamme" ihr Publikum zu begeistern wussten. Teils mit eigenen Liedern, aber natürlich auch mit den großen Hits von "Joe Cocker", "Super Tramp" oder "Rod Stewart", wie gemacht für seine Stimme und sein Gitarrenspiel, unterhielt "Fast Eddie Wilkinson" die Zuhörer im "Grapes". Gegenüber fühlten sich die Gäste im "Ochsen" mit Songs aus den 60er Jahren bis heute von der Band "Eazy" bestens unterhalten. Von der Ballade bis zum Rock-Song war alles dabei und der Sound ließ die Gäste nur so in die Kneipe strömen.

"AcoustasoniXs", namensgebend war eine bekannte Gitarrenbezeichnung, heizten im "Cafe Hahn" den Gästen mit akustischem Rock ein und machten mit gekonntem Gitarrenspiel ihrem Namen alle Ehre. In der "Burgermeisterei" wurde eine weitere beliebte Musik-Facette gespielt. Schlagzeug, Gitarre und Kontrabass sind die Markenzeichen der Band "Blueballs", die sich ganz dem Rockabilly, dem Rock`n Roll und der Country-Music verschrieben hat.

Zeitreise durch die 70er

Die mit Abstand schrillste Truppe hatte der Veranstalter Andreas Müller aus Würzburg aber für den Marktplatz verpflichtet: die "Cover Kidzz"aus Wiesbaden. In authentischen Glitzerklamotten und nach Ilja Richters Motto: "Licht aus - Spot an", boten die vier Musiker eine rockige Zeitreise durch die 70er Jahre. Mit vollem Einsatz und energiegeladen stand Frontmann Uli Wagner meist 4 Meter vor der Bühne und zog mit Songs von "Sweet", "Suzie Quatro" oder "T-Rex" die begeisterten Zuhörer in die Zeit von Pril-Blumen und Plateau-Schuhen.

Viele gute Bands, viel gute Musik und viel gute Stimmung verzeichnete das diesjährige "Night Groove" Musik-Festival. Das bunte Spektrum an unterschiedlichsten Musikrichtungen hätte aber ein weitaus größeres Publikum verdient.

Thilo Winkelmann