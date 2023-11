Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimerin im Finale des Meefisch-Preises

Bilderbuchillustratorin Hei­ke Bie­che­le

Wertheim 14.11.2023 - 09:49 Uhr 2 Min.

Heike Biechele mit dem grummeligen Seeungeheuer Igidus. Die Idee für die Figur bekam sie während ihres Studiums.

Rund fünf Jahre lang hat Biechele an der Faber-Castell-Akademie, einer Hochschule für Kunst, studiert - neben ihrem Beruf als Lehrerin. Sie hätte mal wieder etwas mit den Händen machen wollen, erklärt sie ihre Beweggründe. Als Kunstlehrerin ist ihr das Thema Zeichnen nicht fern. Biechele sagt, dass ihr das Studium auch in ihrem Beruf geholfen haben. So habe es ihren Blick verändert. Sie wisse nun, wie sie im Kunstunterricht bessere Ratschläge für ihre Schüler geben könne.

Grummeliges Seeungeheuer

Das Buch »Igidius - (K)ein Schrecken der Tiefe« um das grummelige Seeungeheuer Igidius, mit dem sie am Meefisch-Wettbewerb teilnimmt, ist eine gekürzte Fassung ihrer Abschlussarbeit. Die Handlung ist natürlich kindgerecht und einfach zu verstehen. Das Seeungeheuer Igidius kriegt einen falschen Brief zugestellt. Igidius versucht den richtigen Adressaten zu finden. Dabei lernt das Ungeheuer, weniger grummelig zu sein. Am Ende freundet sich das Ungeheuer mit dem Abenteurer Seebald an.

Heike Biechele zeichnet in ihrer Küche. Anders als viele andere Künstler zeichnet sie immer noch mit Stift und Papier.

Die Ideen kamen ihr in ganz verschiedenen Situation. Manchmal kurz nach dem Aufstehen. Oder aber im Studium. So kam ihr die Idee für Igidius, als sie ein Bild mit dem Namen eines existierenden Kunstwerks zeichnen sollte. Ihre Aufgabe: »Sonnenaufgang mit Seeungeheuer« - ein Gemälde des britischen Künstlers William Turner aus dem 19. Jahrhundert. Ihr Bild könnte aber unterschiedlicher von diesem Werk kaum sein: Statt einem abstrakten und kaum erkennbaren Ungeheuer wie bei Turner zeigt ihr Bild ein grummeliges Seeungeheuer im Morgenmantel.

Papier statt Tablet

Anders als andere Illustratoren zeichnet Biechele nach wie vor mit Stiften auf Papier und nicht digital auf einem Tablet. Dadurch braucht sie für einige Aufgaben länger. Eine gelb-orangefarbene Wand im Hintergrund einer Szene etwa besteht aus unzähligen kleinen Strichen mit leicht verschiedenen Tönen. Digital lässt sich eine solche Struktur schnell erstellen, Biechele braucht für den Hintergrund etwa einen Vormittag, schätzt sie. Das Buch entstand dabei neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin. Eine Zeit lang wachte sie morgens früher auf und zeichnete vor dem Schulstart - und das ganz ohne Wecker.

Platz für Details

Sie benutzt großes Papier für ihre Zeichnungen. Das lässt ihr mehr Platz für Details. Details, das stellt sie immer wieder klar, sind ihr sehr wichtig. Die Zeichnungen bieten viel zum Entdecken. Fast schon wie ein Wimmelbild. In einer Zeichnung etwa führen Fische gerade Hamlet auf - mit dem ikonischen Totenschädel in Form einer Fischgräte. In einem anderen Bild sorgt ein Aal für Elektrizität. Diese Details sind nicht wichtig für die Geschichte. Dank der Details sollen sowohl Kinder als auch die Erwachsenen immer wieder etwas zum Entdecken finden, erklärt die Künstlerin.

Die Schattenseite dieses analogen Vorgehens war allerdings die Digitalisierung der Zeichnungen. Sie gestaltete sich als sehr aufwendig. Am Ende ließ Biechele die Bilder abfotografieren. Ein klassischer Scan wäre zu teuer geworden.

Im Wohnzimmer stehen die Originale der Zeichnungen - abgesehen von denen, die aktuell in Marktheidenfeld in der Meefisch-Ausstellung hängen. Daneben steht auch ein Pappaufsteller ihres Protagonisten. Das Ende ihres Buches ist nicht das Ende von Igidius und Seebald. Heike Biechele hat bereits weitere Ideen. Doch die möchte sie jetzt noch nicht verraten.

Maximilian John

Hintergrund: Der Meefisch Seit Herbst 2005 vergibt die Stadt Marktheidenfeld alle zwei Jahre den Meefisch, einen Preis für Bilderbuchillustrationen. Am 9. Dezember wird der Preis zum zehnten Mal vergeben. Der Gewinner wird von einer Jury bestimmt und erhält 2000 Euro Preisgeld. Zudem erscheint das prämierte Buch im Fischer Verlag. Für den diesjährigen Wettbewerb sandten 103 Künstler ein Werk ein. Die Jury wählte 22 fürs Finale aus. Alle Finalisten sind Teil einer Ausstellung im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld. Dort können die Besucher bis zum 3. Dezember über den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis abstimmen. Nach dem Publikumspreis hängen die Werke noch bis zum 7. Januar in Marktheidenfeld. Mittwochs bis Samstags ist die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.