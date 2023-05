Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Werkrealschule: Mobbing und Gewalt einfach ausgesessen?

Vorwürfe gegen Lehrer und Schulleitung

Wertheim 23.05.2023 - 18:30 Uhr 7 Min.

Zerstörte Jacke nach einer Attacke mit einer Schere im Februar an der Werkrealschule Urphar-Lindelbach. Nur die dicke Jacke habe schlimmere Verletzungen verhindert, ist Bastian Kurz, Vater der betroffenen Schülerein, überzeugt. Die Werkrealschule Urphar-Lindelbach. Wegen Mobbing und Gewalt haben mehrere Eltern schwere Vorwürfe erhoben.

Bastian Kurz hat seinem Ärger mit einem »Leserbrief« an ein Internetportal Anfang Mai Luft gemacht: Am 8. Februar sei seine Tochter in der Schule von einer Mitschülerin mit einer Schere angegriffen und »brutal verletzt« worden: »Nur die dicke Winterjacke hat Schlimmeres verhindert.« Dennoch hätten die Verletzungen über Wochen behandelt werden müssen, die psychischen Auswirkungen »des erbarmungslosen Angriffs« seien noch gar nicht abzuschätzen. Es habe mehrere Stiche Richtung Hals gegeben, Oberarm und Rücken seien getroffen worden. »Auch büschelweise Haar wurde ausgerissen und zu guter Letzt noch mitleidlos zugeschlagen«, beschreibt Kurz in seinem Leserbrief.

Nicht gekümmert?

Er habe seine Töchter danach zum Schutz für eineinhalb Wochen von der Schule genommen, bis die Täterin der Schule verwiesen worden sei. Er sei entsetzt über »die generelle Unfähigkeit des Lehrkörpers, passend auf die Situation zu reagieren«. Man habe ihn angerufen, dass seine Tochter in eine Handgreiflichkeit verwickelt worden sei und ob er sie abholen könne. In der Schule habe er sie »alleine und blutend, mit zerrissener Kleidung und Stichwunden auf dem Flur« gefunden, kein Lehrer habe sich um sie gekümmert oder eine Erstversorgung vorgenommen, auch Rettungswagen oder Polizei seien nicht gerufen worden. »Ich habe dann die Wunden meiner Tochter erstversorgt und bin mit ihr ins Krankenhaus gefahren.« Kurz wirft im Brief und im Gespräch mit unserer Redaktion einer Lehrerin unterlassene Hilfeleistung vor. Arztberichte und Fotos der Verletzungen sowie der zerstörten Kleidung liegen unserer Redaktion vor.

Seine Vorwürfe gehen über den konkreten Fall hinaus: »Gewalt, Mobbing und schwere Verletzungen sind Alltag an der Schule Urphar-Lindelbach.« Der kommissarische Schulleiter Lothar Fink werde der Situation nicht Herr. »Wie konnte es soweit kommen? Was wird von Seiten der Schule getan? Ich weiß es nicht. Vorfälle werden stillschweigend unter den Teppich gekehrt«, schließt Kurz. Wie könne das sein, fragt er gegenüber unserer Redaktion. Mit Schulleiter Fink habe er nach der Tat nur ein kurzes Gespräch führen können. Ihm gehe es nicht darum, die Schule an den Pranger zu stellen, sondern ähnliche Taten künftig zu verhindern.

Angst vor der Schule

Auch eine weitere Mutter schreibt, gegen Mobbing und Gewalt werde an der Schule und auch an der Gemeinschaftsschule Wertheim nicht genug getan. Es gebe Drohungen und körperliche Gewalt. »Ich möchte nicht, dass mein Kind das nächste Opfer wird.« Neben Schulleitung seien auch Oberbürgermeister, Jugendamt und andere Behörden gefragt. »Bitte handeln Sie, denn mein Kind hat Angst und möchte nicht mehr zur Schule, weil er auch schon geschlagen wurde.« Die »schwierigen Kinder« müssten sofort von der Schule verwiesen werden. Diese Anfang Mai im Internet veröffentlichte Schilderung sei der Grund gewesen, wieso er erst Monate nach dem Vorfall an die Öffentlichkeit gegangen sei, sagt Bastian Kurz im Gespräch mit unserer Redaktion.

»Sehr, sehr dramatisiert« seien die Vorwürfe, sagt Matthias Fleischer als Leiter des Schulreferats der Wertheimer Stadtverwaltung. In der Beschreibung klinge der Vorgang beinahe wie eine Messerstecherei. »Unseren ersten Recherchen zufolge hat es sich nicht so zugetragen wie geschildert«, sagt Fleischer, der die Vorwürfe hat prüfen lassen. Schulleiter Lothar Fink ist aus Datenschutzgründen zurückhaltend mit einer Stellungnahme, zeigt sich aber über die Anschuldigungen empört. »Manches hat sich so zugetragen, vieles stimmt aber nicht«, sagt Fink gegenüber unserer Redaktion. Vorwürfe wie unterlassene Hilfeleistung oder mangelnde Beaufsichtigung weist er zurück.

Polizei involviert

»In diesem Vorfall wurden durch das Polizeirevier Wertheim Ermittlungen gegen eine strafunmündige 13-jährige Schülerin geführt«, heißt es von einem Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Strafanzeige sei der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden. Die Polizei (siehe Hintergrund) ist tätig geworden, nachdem die Familie der Schülerin nach dem Besuch im Krankenhaus Anzeige erstattet hat. »Wir sind direkt nach der Behandlung im Krankenhaus zur Polizei gefahren«, erklärt Bastian Kurz gegenüber unserer Redaktion.

Es gebe ein Problem mit Mobbing und Gewalt an mehreren Schulen, nicht nur in Urphar-Lindelbach, sagt Aline Sommer-Noack, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Wertheimer Schulen. Doch gerade in Urphar-Lindelbach habe man die Probleme »ausgesessen«, bis es zur Eskalation gekommen sei. Selbst mit dem örtlich zuständigen Elternbeirat gebe es seitens der Schulleitung keine Kommunikation, sagt Sommer-Noack. »Es wird einfach vor sich hin agiert«, Eltern und Kinder in schwierigen Situationen würden nicht aufgefangen. Das gelte nicht nur für die Opfer der Attacken, sondern auch die Täter: Das betroffene Mädchen sei schließlich von der Schule suspendiert worden und habe danach für acht Wochen - die zweiwöchigen Osterferien eingeschlossen - überhaupt keine Schule besucht.

Weitere Betroffene

Es gibt weitere Betroffene, ergeben Recherchen unserer Redaktion. Ein Siebtklässler wurde vor Weihnachten - unbemerkt von der Lehrkraft - durch ein anderes Mädchen angegriffen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Vorausgegangen seien systematisches Mobbing und rassistische Beleidigungen - auch durch andere Schüler, heißt es von den Eltern. Der Junge habe blutend im Bus die Heimfahrt antreten müssen. »Wir fragen uns beide, wie das sein kann«, sagen die Eltern im Gespräch mit der Redaktion. Die Schule werbe doch gerade mit ihrer individuellen Betreuung und der geringen Schülerzahl.

Unsere Redaktion hat Schulleiter Lothar Fink zu beiden Fällen einen langen Fragenkatalog geschickt, die Schule lehnt »aus Datenschutzgründen« eine Beantwortung im Detail ab. »Allgemein« handele es sich »bei den angesprochenen Vorwürfen um subjektive Wahrnehmungen«, so Fink. »Diese werden bilateral zwischen der Schule und den Eltern geklärt.« Die Schule gehe jeglichen Vorwürfen nach und versuche, diese aufzuklären. Fink versichert außerdem, »dass die Lehrkräfte ihrer Aufsichtsverpflichtung nachkommen«. Gegen Schüler mit Fehlverhalten würden die jeweiligen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz ergriffen. »Dabei hält sich die Schule eng an die Vorgaben des Schulgesetzes. Entsprechend getroffene Maßnahmen werden selbstverständlich nicht veröffentlicht.«

Offen lässt Fink unter anderem die Frage, ob die Schule ein Mobbing- und Gewaltproblem habe und die Eskalation deshalb erfolge, weil Maßnahmen zu spät ergriffen würden. Matthias Fleischer vom städtischen Schulreferat unterstreicht mit einer langen Liste, dass es vor Ort allerlei Projekte und Präventionsangebote gebe, unter anderem Streitschlichter-Ausbildungen oder Präventionsveranstaltungen der Polizei sowie Sozialtrainings und soziale Projekte. Die städtische Schulsozialarbeit, die mit einer 40-Prozent-Stelle an der Schule vertreten ist, befasse sich größtenteils mit »Einzelfallhilfe in Form von Gesprächen mit den Schülern sowie deren Lehrkräften, Eltern und externen Fachkräften sowie weiteren Hilfe- und Unterstützungssystemen«.

Matthias Schätte

Zwischenruf: Der Weg in die Öffentlichkeit als Hilferuf Es ist eine Geschichte, die kein Schulleiter und keine Schule gerne liest: Gewalt und Mobbing unter Schülern, obwohl man zahllose Präventionsprogramme und Maßnahmen hat, um genau das zu verhindern. Für die Werkrealschule Urphar-Lindelbach sind solche Schlagzeilen besonders schlecht: Die Schule war jahrelang von der Schließung bedroht, seit 2019 hat sie eine Bestandsgarantie als einzige verbliebene Hauptschule im nördlichen Main-Tauber-Kreis. Mit etwas mehr als 50 Schülern warb die Einrichtung in den vergangenen Jahren mit passgenauer Betreuung und individuell angepasster Beschulung, um mehr Schüler für dieses Modell zu begeistern. Die im Internet geäußerten Vorwürfe eines Vaters sind deshalb hart und - sollten sie wahr sein - auch ein Thema für die Öffentlichkeit. Für uns also ein Anlass, umfassend zu recherchieren. Das Thema ist sensibel, weil es zum einen um Minderjährige geht und diese darüber hinaus noch nicht strafmündig sind. Doch Stiche mit einer Schere oder Tritte gegen den Kopf gehen über Rauferein unter Kindern und Jugendlichen weit hinaus. Verständlich, dass Eltern ihre Kinder (und andere) schützen möchten und an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie meinen, alle anderen Mittel ausgeschöpft zu haben, ohne dabei zum Ziel zu kommen. Privatleute können ihre Vorwürfe relativ offen äußern, solange sie sich nicht in verleumderische Bereiche begeben. Die Schulleitung hat dagegen das Problem, dass sie viele Vorwürfe nicht überzeugend entkräften kann, ohne dabei gegen den Datenschutz zu verstoßen. Und der ist bei Heranwachsenden zurecht noch einmal deutlich strikter als bei Erwachsenen. Schulleitung und städtisches Schulreferat versuchen im Gespräch mit der Redaktion, die Vorwürfe herunterzuspielen. Alles nicht so schlimm und nicht so gewesen wie beschrieben, lautet der Tenor. Viele konkrete Nachfragen unseres langen Fragenkatalogs könne man allerdings nicht beantworten: Datenschutz. So steht Aussage gegen Aussage. Oder auch Vorwurf ohne entsprechendes Dementi oder Bestätigung. Unsere Redaktion hat seit der Veröffentlichung der Vorwürfe über mehrere Wochen zum Thema recherchiert. Auch um auszuschließen, dass es sich um eine über die Medien ausgetragene Kampagne unzufriedener Eltern gegen die Schule oder einzelne Lehrer richtet. Nach vielen teils vertraulichen Gesprächen und gesichteten Unterlagen zeigt sich: Die Werkrealschule ist kein Hort von Mobbing und Gewalt. Aber: Das beschriebene Ereignis ist leider auch kein Einzelfall. Und: Ähnlich gelagerte Vorfälle gibt es auch an anderen Schulen. Nur finden diese selten den Weg in die Öffentlichkeit. Eltern sollten keine Angst davor haben müssen, ihre Kinder in eine Schule zu schicken. Dieser Wertheimer Vater wusste sich offenbar trotz eventuell drohender Nachteile nicht anders zu helfen, als mit seinem Anliegen die Öffentlichkeit zu suchen. Es ist Mahnung an die Verantwortlichen, Hinweise von Schülern und Eltern immer ernst zu nehmen und Probleme möglichst intern zu lösen. Ganz unabhängig von einzelnen Schulen, Schülern, konkreten Ereignissen und Vorfällen ist es gut, dass das Thema öffentlich diskutiert wird, weil das geschilderte Einzelbeispiel auf ein Gesamtproblem verweist. So werden Schüler, Eltern, Lehrer und Strafverfolgungsbehörden für das Thema und die damit verbundene Herausforderung sensibilisiert. Denn mobbende Schüler und Gewalttäter sind dann am erfolgreichsten, wenn sie ihre Taten versteckt und im Stillen begehen können. Matthias Schätte

Hintergrund: Das sagt die Polizei Matthias Jeßberger, Leiter des Wertheimer Polizeireviers, spricht von einer "geringen Zahl" an Einsätzen im Zusammenhang mit Gewalt an Schulen. Allerdings sei die polizeiliche Kriminalstatistik in diesem Fall wenig aussagekräftig, um daraus Trends und Entwicklungen abzulesen. Subjektiv zugenommen habe die Zahl insbesondere bei 10- bis 13-Jährigen, erklärt Daniel Zauner, seit einem Jahr Jugendsachbearbeiter des Wertheimer Reviers. Das Problem sei aber nicht Wertheim-spezifisch. Interessanterweise gebe es derzeit eine Häufung von Fällen, bei denen die Gewalt von Mädchen ausgegangen sei. Insgesamt seien die Mittel der Polizei begrenzt: Zauner kann Beteiligte von Vorfällen befragen und mit mutmaßlichen Täterinnen oder Tätern ein "erzieherisches Gespräch" führen. "Außerdem können wir eine Meldung ans Jugendamt machen, aus Datenschutzgründen erfahren wir aber nicht, was dabei herauskommt", erklärt Zauner. Im konkreten Fall, der Attacke mit der Schere, hat er mit dem geschädigten Mädchen gesprochen. Über konkrete Inhalte darf er nichts sagen, die Ermittlungen laufen noch, auch im Hinblick auf die öffentlich erhobenen Vorwürfe. Allgemein beobachtet Zauner eine schwindende Kompetenz, Konflikte untereinander zu lösen. Im Extremfall werde sogar bei Ereignissen in der Kita die Polizei eingeschaltet. "Unsere Mittel sind da sehr begrenzt", betont er. Allererstes Erziehungsorgan müssten die Eltern sein, nicht die Schulen oder gar die Polizei. Im Wertheimer Arbeitskreis für Sucht- und Gewaltprävention hieß es im Dezember 2022, dass nach Ende der Corona-Pandemie gerade Mobbing unter Schülern ein Phänomen sei, das stark zugenommen habe. Angesichts einer hohen Dunkelziffer stießen sowohl Lehrer als auch Schulsozialarbeiter an ihre Grenzen. (scm)