Wertheimer werden über mögliche Windkraftflächen informiert

Bürgerversammlungen

Wertheim 16.08.2023 - 16:00 Uhr 1 Min.

Die Windkraftanlagen in Höhefeld stehen auf sogenannten Vorrangflächen. Die bestehenden sollen durch deutlich höhere ersetzt werden. Foto: Gunter Fritsch

In Vorbereitung auf die Stellungnahme an den Regionalverband und um den jetzt begonnenen Planungsprozess möglichst transparent zu gestalten, hat die Stadtverwaltung drei Bürgerversammlungen organisiert, und zwar in Nassig, Höhefeld und Dörlesberg. In diesen Bürgerversammlungen werden sowohl die Suchraumkarte des Regionalverbandes als auch mögliche Windkraftflächen, die anhand städtischer Kriterien ausgearbeitet wurden, vorgestellt. Die Bürgerversammlungen sind öffentlich und richten sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wertheim. Moderator ist das Forum Energiedialog Baden-Württemberg, heißt es in einer Pressemitteilung Stadt Wertheim.

Für das Gebiet des Stadtkreises Heilbronn und der Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Main-Tauber entsprechen die jetzt kartografisch dargestellten Suchräume und die bereits rechtskräftigen Windkraftflächen etwa 8577 Hektar. Potenzielle Flächen für Windkraftanlagen auf Wertheimer Gemarkung wurden der »Strategiegruppe Windkraft« von der Stadtverwaltung bereits im Juni vorgestellt. Der Strategiegruppe gehören neben Vertretern der Gemeinderatsfraktionen auch alle Ortsvorsteher, Stadtteilbeiratsvorsitzenden, Vertreter der Stadtwerke, der Naturschutzverbände BUND und Nabu, des Forums Energiedialog und der Stadtverwaltung an.

Die Bürgerversammlungen finden statt am Montag, 11. September, um 19 Uhr in Nassig (Wildbachhalle), am Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr in Höhefeld (Mehrzweckhalle) und am Donnerstag, 14. September, um 19.30 Uhr in Dörlesberg (Waldsporthalle, im Anschluss an die Veranstaltung »Rathaus vor Ort«). Die Bürgerversammlungen sollen Dialog- und Rückmeldemöglichkeit sein, ohne über das grundsätzliche Für und Wider von Windenergie zu diskutieren, heißt es von der Stadtverwaltung weiter.

Vielmehr solle eine Stellungnahme zum Flächenziel des Regionalverbandes erarbeitet werden. Dabei wird der Bürgerschaft auch die Steuerungswirkung erläutert, welche die Stadtverwaltung derzeit noch auf auszuweisende Flächen hat. Themen der Bürgerversammlungen sollen schließlich in die Stellungnahme einfließen, die der Gemeinderat am 25. September verabschieden will.

Die vom Regionalverband Heilbronn-Franken veröffentlichte Teilkarte der Gemarkung Wertheim zeigt die Flächen auf, die nach einem umfangreichen Kriterienkatalog für den Bau von Windkraftanlagen infrage kommen. Neben den beiden ausgewiesen Vorrangflächen in Höhefeld und Dertingen (türkis), sind auf der Karte vor allem gelb markierte Flächen zu sehen. Sie stehen für Suchräume, in denen die Raumwissenschaftler des Regionalverbandes die wenigsten Konflikte beim Bau neuer Windräder sehen.

Informationen zum Regionalverband sowie zu dessen Beteiligungsverfahren zur »Teilfortschreibung Windenergie«, das bis zum 29. September läuft, gibt es unter https://www.rvhnf.de. Hier sind auch zwei Erklärvideos zum Thema abrufbar.

gufi