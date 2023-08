Wertheimer THW-Nachwuchs ganz vorn

Katastrophenschutz: Vizelandessieger beim THW-Landesjugendwettbewerb im Schwarzwald

Wertheim 06.08.2023 - 14:49 Uhr 1 Min.

Stolz und voller Freude kamen die Wertheimer Teilnehmer des THW-Landesjugendlager am Freitag zurück. Im Gepäck hatten sie den hervorragenden zweiten Platz beim THW-Landesjugendwettkampf Baden-Württemberg.

Das Zeltlager fand diesmal in Lahr im Schwarzwald statt. Insgesamt nahmen daran 37 Jugendgruppen mit rund 500 Teilnehmern aus ganz Baden-Württemberg teil. Um deren Wohl kümmerten sich rund hundert Betreuer und Helfer. Die THW-Jugend Wertheim war mit 18 Jungen zwischen zehn und 17 Jahren dabei. Alle bis auf einen waren das erste Mal auf einem Landesjugendlager. Die letzten Jahre konnten diese wegen der Pandemie nicht stattfinden. Begleitet wurden sie von acht Männern und Frauen ihres Ortsverbands. Das Zeltlager begann am Freitag vor einer Woche und dauerte bis vergangenen Freitag. Am Sonntag, 30. August wurde in diesem Rahmen der Jugendwettkampf ausgetragen.

Von den Wertheimern nahmen daran acht Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren teil. Hinzu kamen zwei Ersatzmitglieder für das Team. Beim Wettkampf musste unter anderem eine Zugbrücke mit Hilfe von Seilen gebaut und mit einer selbstgebauten Seilwinde hochgezogen werden. Außerdem ging es um die Bereiche Kartenkunde und Funk. Erstmals gab es zwei Überraschungsaufgaben, die die Teams erst vor Ort erfuhren. Eine davon war eine Geschicklichkeitsaufgabe. Zuerst musste ein Code geknackt werden, um die Materialkiste zu öffnen. Mit dem darin befindlichen Material galt es dann, auf der Zugbrücke gezielt aus einem Kanister Wasser zu entnehmen, berichtete das THW. In der zweiten Überraschungsaufgabe musste mit Bretttafeln ein Übergang zwischen zwei Ebenen geschaffen werden.

Teilnehmer Samuel Hofmann (15 Jahre aus Wertheim) erzählte im Gespräch mit unserem Medienhaus, der Wettkampf sei aufregend und spannend gewesen. Paul Zimpel (elf Jahre aus Eichel) sagte, es sei ein aufregender Wettbewerb und ein spannender, actionreicher, sehr schneller Taggewesen. Er habe befürchtet, dass seine Gruppe dabei letzter würde. Als man die Wertheimer dann zum Vizesieger erklärte, habe er sich richtig gefreut, so Paul. Beide waren zum ersten Mal bei diesem Wettbewerb dabei.

Maximilian Gerberich, Ortsjugendbeauftragter des THW Wertheim, betonte, der Erfolg sei ein Grund zum Feiern. Entsprechendes hatte man auch vorbereitet. »Es lief beim Wettkampf wie am Schnürchen«, lobte er. Die Ausbildung habe unter der Pandemie und den Einschränkungen in den letzten Jahren gelitten. Umso mehr freute er sich: »Es war eine top Leistung von euch.« Er war auch stolz darauf, dass es keine Verletzten gab und alle Teilnehmer bis zum Ende dabei waren. Er dankte den begleiteten Betreuern, die sich extra eine Woche Urlaub genommen hatten, sowie allen weiteren Ausbildern der Wertheimer THW Jugend.

BIRGER-DANIEL GREIN