Wertheimer Team beim Internationalen Jugendkulturfestival

Gemeinsames Kunstprojekt

Wertheim 19.09.2023 - 15:13 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wertheim wird bei dem Festival von jeweils drei Schülerinnen und Schülern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) und der Gemeinschaftsschule (GMS) vertreten. Die jungen Künstler im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden von ihren jeweiligen Fachlehrern zur Teilnahme motiviert. Für das Projekt haben sie Bilder und Motive eingereicht, die für ihre Heimatstadt typisch sind.

So haben sich Liam Gey, Nina Licul und Janina Herbert (alle GMS) für das Schlösschen im Hofgarten und die Tauberpartie am Kittsteintor entschieden. Klara Weiss hat den Blick von der linken Tauberseite auf die Häuserzeile am Jachthafen mit Spitzem Turm im Hintergrund festgehalten. Ann-Kristin Ort und Amy Zeuch (alle DBG) haben jeweils die Burg gewählt. Auch aus den Partnerstädten Gubbio (Italien) und Szentendre (Ungarn) reisen Jugendteams an.

Aus allen eingereichten Arbeiten treffen die Organisatoren des Jugendkulturfestivals die finale Auswahl der Motive, die während des Treffens an einer Fassade der Commemoration Hall in Huntingdon und auf einer Mauer am Judith´s Field Skaterpark in Godmanchester verewigt werden. Die Jugendteams nehmen außerdem an Workshops zu Street Art, Comic und Graphic Novel teil. Das Jugendkulturfestival der Partnerstädte feierte 1999 in Wertheim Premiere und findet seitherregelmäßig im Wechsel mit dem Jugendsportturnier statt. In der Wertheimer Stadtverwaltung ist Celia Fernandez Selles für die Partnerschaften zuständig. Sie gehört, ebenso wie Lucy Weber, die Vorsitzende, und weitere Mitglieder der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim sowie Pädagogen der beteiligten Schulen zur Begleitgruppe der Schüler.

Zeitgleich mit dem Jugendkulturfestival findet das Arbeitsgespräch der Partnerstädte statt, heißt es abschließend.

el