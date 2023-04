Wertheimer Stadtstrand geht in die 13. Saison

Auftakt: Am letzten Aprilwochenende soll es wieder losgehen

Wertheim 21.04.2023 - 15:20 Uhr 1 Min.

Die Zwischenbilanz der neuen Betreiber des Wertheimer Stadtstrands fällt positiv aus. Am Sonntagnachmittag entspannen sich viele Radfahrer bei einer Erfrischung am Main. Richtig voll wird es am Abend.

Die beiden Betreiber Tamer Ulusoy und Cihan Isik, die den Stadtstrand im vergangenen Jahr zum ersten Mal verantwortet haben, gehen zuversichtlich in die neue Saison. Im vergangenen Jahr habe das Wetter »optimal mitgespielt«, hofft Ulusoy im Gespräch mit dieser Redaktion darauf, auch diesmal Glück mit der Witterung zu haben. Dabei werde sich am Erfolgsmodell Wertheimer Stadtstrand grundsätzlich wenig ändern.

Besonders beliebt seien im vergangenen Jahr die Lounges gewesen, weshalb man für die neue Saison über eine Erweiterung dieses Bereiches nachdenke, so Ulusoy. Dabei handelt es sich neben den Stehtischen und den Liegestühlen um eine dritte komfortable Zone, in der Gartenmöbel um einen Tisch stehen. Ein Dach schützt die Besucher vor zu viel Sonne. Zugleich sind die Lounges prominent am Main positioniert.

Nachdem man bereits im vergangenen Jahr die Preise »leicht« erhöht habe, werde man aufgrund von Kostensteigerungen auch in diesem Jahr die Getränkekarte »preislich überarbeiten« müssen, wie es Ulusoy formuliert. Probleme mit fehlendem Personal gibt es am Wertheimer Stadtstrand in dieser Saison aber offenbar keine. »Wir haben aus dem letzten Jahr noch einige Mitarbeiter, die auch in dieser Saison wieder dabei sein werden«, verweist der Wertheimer Gastronom allerdings darauf, dass man derzeit noch auf der Suche »nach einer Führungskraft« für den Stadtstrand sei. Er und sein Kollege Cihan Isik müssten sich noch um ihr Lokal in der Altstadt kümmern und könnten nicht die komplette Zeit vor Ort sein.

An den Öffnungszeiten soll sich nichts ändern: Der Wertheimer Stadtstrand hat von Montag bis Donnerstag von 17 Uhr bis Mitternacht, freitags von 17 bis 2 Uhr, samstags von 13 bis 2 Uhr und sonntags von 13 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

gufi