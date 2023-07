Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer spenden 20.000 Euro für krebskranke Kinder und Jugendliche

Benefiz-Radsternfahrt: Stopp der "Tour der Hoffnung" für alle Beteiligten ein großer Erfolg

Wertheim 30.07.2023 - 13:18 Uhr 2 Min.

Ein Höhepunkt des diesjährigen Altstadtfest war der Besuch der Tour der Hoffnung mit vielen bekannten Persönlichkeiten. Dabei wurden 20 000 Euro Spende für Projekte für krebskranke Kinder und Jugendliche übergeben.

Pünktlich, wie geplant, um kurz vor 14 Uhr fuhren die Benefiz-Radler in die Eichelgasse ein. Dort stellten sie ihre Räder ab und begaben sich zum Marktplatz, wo sie bereits mit fetzigem Gesang von ihrer eigenen Sängerin Jessica Kessler empfangen wurden. Dann wurde erstmal kräftig getanzt und gefeiert. Unter den Radfahrern für den guten Zweck waren sehr viele bekannte Persönlichkeiten unter anderem aus dem Sport. Zu ihnen gehörte auch Henry Maske.

Moderiert wurde der Besuch in Wertheim auf der Markplatzbühne von Thomas Ernst und Marina Kielmann von der Tour. Ernst sorgte mit seinen Sprüchen nicht nur für viele Lacher bei Altstadtfestbesuchern und Tourteilnehmern. Ihm gelang es, mit seiner besonderen Art auch einige der Spendensummen nach oben zu handeln. Er betonte, man freue sich im wunderbaren Wertheim zu Gast sein zu können.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez freute sich über den Zwischenstopp der Tour und dankte den Benefiz-Radlern für ihr Kommen. Es sei eine große Ehre, dass die Tour in der Altstadt Station mache. Er lobte, dass sie das Sammeln von Spenden für krebskranke Kinder und Jugendliche mit der wichtigen Sportart verbinden. Dank gab es von allen Seiten auch für die beiden Wertheimer Vereinigungen Rotary und Lions Club, die den Besuch der Tour in kürzester Zeit, unterstützt durch die Stadt Wertheim und die Aktion Regenbogen Main-Tauber auf die Beine gestellt hatten (wir berichteten im Vorfeld).

Großzügig zeigten sich Altstadtfestgäste, als ein Radler mit dem grünen Sparschwein für die Tourziele durch die Reihen zog. Sehr groß waren die Spenden, die aus der ganzen Region auf der Bühne übergeben wurden. So überreichte Klaus Thoma, Bürgermeister von Kreuzwertheim, 2320 Euro von Bürgern der Marktgemeinde. Das Geld hatte man bei einem Benefizkonzert für die Tour der Hoffnung gesammelt. Diese sollte 2020 in Kreuzwertheim Station machen, fiel dann aber wegen der Pandemie aus. So wurden die Spenden nun übergeben. Das Autohaus Szabo Wertheim hatte die Spende aus dem Konzert um 1000 Euro aufgestockt.

Die Vertreter von Rotary und Lions Club Wertheim überreichten zusammen eine Spende von 4000 Euro. Dabei lobte Lionspräsident Stefan Brunner den Einsatz der Tourteilnehmer, den man gerne unterstütze. Rotary Vertreter und Kinderarzt Martin Englert betonte, von der Förderung durch die Tour der Hoffnung profitierten auch erkrankte Kinder aus Wertheim. Die beiden Wertheimer Banken Sparkasse Tauberfranken und Volksbank Main-Tauber hatte Moderator Ernst auf jeweils 5000 Euro Spendensumme hochgehandelt. Am Ende erhöhte der Oberbürgermeister die Spendensumme auf runde 20.000 Euro.

Brigitte Gläser, als Vertreterin der Aktion Regenbogen, freute sich über die Spendenfreudigkeit der Wertheimer für die Hilfe für krebskranke Kinder. Petra Behle, Schirmherrin der Tour, zeigte sich hinsichtlich der großen Unterstützung sprachlos. Die Spende habe jegliche Vorstellung, die man gehabt habe, überschritten. Sie dankte auch allen Mitfahrern, die ehrenamtlich an der Tour teilnehmen. "Sie tragen das Herz an der richtigen Stelle." Die Tour sei auch ein Stück weit verrückt. Durch ihre Auffälligkeit gelinge ihr seit 40 Jahren viele Spenden zu sammeln. Über seine Tourerfahrung berichtete Henry Maske. Nach einer Stärkung ging es für die Tourteilnehmer auf den Rädern weiter zum Endziel, der Universitätskinderklinik Würzburg, die man noch am Samstag erreichte. bdg

Birger-Daniel Grein