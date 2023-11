Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Seniorenmesse hat sich gemausert

Viele Besucher informieren sich bei Veranstaltung

Wertheim 06.11.2023 - 14:52 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Publikumsmagnet: die Seniorenmesse in Wertheim.

Die Seniorenmesse sei dabei längst nicht nur für Senioren, sagte Mitorganisator Walter Ruf. »Auch Angehörige kommen zur Messe, um sich unter anderem über Hilfestellungen auch für sich selbst kundig zu machen.« Gerade im Umfeld von Pflege könnten Angehörige oftmals jede Hilfe brauchen.

»Alter ist kein Handycap«, lautete der Titel der diesjährigen Messe, die mit einem breiten Programm punkten konnte. Alter schon mal vornweg erleben konnte man im Simulationsanzug der Johanniter, der deutlich macht, wie belastend Einschränkungen bei der Bewegung, beim Hören und Sehen sein können. »Das schafft Sensibilität und verändert den Umgang mit alten Menschen«, erklärte Pflegepädagogin Cindy Christ.

Es gab zudem eine Vielzahl von Informationsständen und rund ein Dutzend von Vorträgen zu Gesundheitsthemen, aber auch zum ganz praktischen Umgang mit dem Internet, mit Steuerthemen und zur Kriminalitätsprävention. Mit dabei auch Sozialstationen, Sanitätshäuser, Pflegedienste, die Rotkreuzklinik, DRK, BRK, Selbsthilfegruppen, Agenturen, der VDK, eine Apotheke und ein Haustechniker, weil unter anderem seniorengerechte Badezimmer-Umbauten ein Thema sind.

Gleich einer der ersten Stände der Messe war der Vision-Zero-Stand des Verkehrsministeriums. Unfälle im Straßenverkehr und Sensibilisierung älterer Verkehrsteilnehmer waren hier der Punkt. Wie steht es um die Sehstärke, wie um die Beweglichkeit? Klappt der Schulterblick? »Alter ist nichts Schlimmes«, sagte Christina Herma (21) aus dem Wertheimer Sanitätshaus Haas. »Es gibt so viele Möglichkeiten, sich das Leben leichter zu machen. Man kann da ganz vieles nutzen.«

Für pflegende Angehörige war Sabine Ulbrich von der Wertheimer Rotkreuzklinik dabei. »Es ist wichtig, dass die Leute uns als Ansprechpartner auf dem Schirm haben.« Pflegebedürftigkeit, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt, komme meist ganz plötzlich. Da sei es gut zu wissen, wer helfen kann. Und auch schon lange vorher gebe es wichtige Dinge, wie die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht, auch da berät die Rotkreuzklinik.

Dass Fitnessstudio nicht gleich Fitnessstudio ist, betonte Axel Wältz für das Top-Vital-Angebot des TSV Wertheim, das sich im Gefolge der Rotkreuzklinik auf begleiteten Rehasport spezialisiert hat. Auch die Malteser bieten Hilfe an, brauchen dafür aber auch selbst welche. Aktuell klemmt es beim Hospizdienst, für den es zu wenig Mitarbeiter gibt. »Da gibt es eine große Scheu, viele glauben: Das kann ich nicht«, sagte Leiterin Gaby Mümpfer. Sie machte den Besuchern Mut, es dennoch einmal in Erwägung zu ziehen. Am 15. November beginnt ein neuer Kurs - erst einmal ganz unverbindlich mit einem Kennenlernabend.

Ge