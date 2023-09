Har­te Zei­ten für das Kran­ken­haus Wert­heim: Die Schwes­tern­schaft Mün­chen des Baye­ri­schen Ro­ten Kreu­zes als Trä­ge­rin zieht die Reiß­l­ei­ne und will die Kli­ni­ken der Grup­pe für die Zu­kunft aus­rich­ten. Da­zu wird ein Schutz­schirm­ver­fah­ren "zur um­fas­sen­den Neu­aus­rich­tung und Sa­nie­rung der Rot­k­reuz­k­li­ni­ken Wert­heim und Mün­chen" ein­ge­lei­tet, wie es in ei­ner am Don­ners­tag­mit­tag ver­sand­ten Pres­se­mit­tei­lung heißt.