Es ist qua­si ein "Trip­le" an Ju­bi­läen, wenn der SV Nas­sig in die­sem Jahr am Sams­tag, 7. Ok­tober wie­der bei der Mi­chae­lis­mes­se den Mes­se­l­auf aus­rich­tet: Zu­sam­men kom­men die 200. Mes­se, der 20. Mes­se­l­auf und die 10-jäh­ri­ge Ver­ant­wor­tung der Nas­si­ger für den Lauf. Des­halb, aber auch nach drei "ver­korks­ten" Jah­ren durch Co­ro­na, hat das Mes­se­l­auf-Team sich ho­he Zie­le ge­steckt.