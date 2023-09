Wertheimer Messe: Besondere Aktionen zum 200. Volksfest-Geburtstag

Programm vom 29. September bis zum 8. Oktober

Wertheim 13.09.2023 - 18:48 Uhr 2 Min.

Blick in die Main-Tauber-Halle während der Wertheimer Michaelismesse 2019. So voll soll es auch bei der 2023er-Auflage werden. Archivfoto: Thilo Winkelmann Vorfreude auf die Messe (von links): Hans-Peter Küffner, Patrick Grän, Thomas Landwehr, Wolfgang Boss und Volker Mohr.

Vergangenes Jahr hatte die Stadt das Volksfest angesichts unklarer Entwicklung der Corona-Pandemie schon im Frühjahr abgesagt, im Herbst ging dann eine als »Herbstvergnügen« bezeichnete kleinere Version über die Bühne. Die einsame Entscheidung - fast alle anderen Volksfeste in der Region fanden statt - hatte für viel Diskussionsstoff gesorgt.

Festgelände wird vorbereitet

»Wir sind froh, dass es wieder Normalität gibt«, sagt Fachbereichsleiter Volker Mohr am Mittwochnachmittag bei der Vorstellung des Programms gemeinsam mit Marktmeister Patrick Grän, Festwirt Hans-Peter Küffner, Thomas Landwehr (Distelhäuser-Brauerei) und Marktkaufleute-Sprecher Wolfgang Boos. »Wir freuen uns riesig, trotz der vielen Arbeit, die dahinter steckt«, sagt Mohr zur Geburtstags-Auflage, zu der die Stadt schon jetzt mit gelben und blauen Wimpeln geschmückt ist und das Festgelände vorbereitet wird.

Bevor es offiziell losgeht, wird der 200. Geburtstag mit einem Festkommers am Freitagabend ab 18 Uhr gefeiert - unter anderem mit geladenen Gästen aus der Politik, darunter dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl als Haupt-Festredner. »Aber ganz wichtig: Die Halle ist an diesem Abend für alle Bürger geöffnet«, sagt Marktmeister Patrick Grän.

Zum Jubiläum wird beim Festzug einen Tag später besonders groß aufgefahren. »Alle Ortschaften sind dabei, viele Gruppen. Wir kommen auf mehr als 50 Zugnummern«, sagt Grän, der mit etwa 750 Zugteilnehmern rechnet. Ebenfalls eine Besonderheit zum 200-Jährigen: An beiden Messesonntagen und am Feiertag gibt es Platzkonzerte auf dem Marktplatz - und der übliche Ruhetag am Montag der Messe entfällt dieses Mal, zumal er Brückentag zum 3. Oktober ist, dem verkaufsoffenen Feiertag. Dann öffnen nicht nur die Wertheimer Geschäfte, es gibt auch eine Hochzeitsmesse im Arkadensaal.

Ein besonderer Stargast ist zum Seniorennachmittag am Mittwoch dabei: Schlagerstar Bata Illic (83) ist in Wertheim kein Unbekannter und vor allem durch seinen Hit »Michaela« bekannt. Alle Wertheimer im Alter über 70 Jahren werden von der Stadt eingeladen, »das sind etwa 3000 Menschen«, so Grän.

Am Donnerstag ist nach dem Kindernachmittag, Kinderfestzug mit etwa 800 Kindern aller Wertheimer Grundschulen und Ballonwettbewerb der Tag der Betriebe angesetzt, am Freitag zunächst Kinderdisco und abends Party mit den »Steigerwälder Knutschbären«. Der Samstag steht im Zeichen des 20. Wertheimer Messelaufs, am Sonntag endet die Messe mit einem besonderen Feuerwerk.

An Fahrgeschäften ist neben »Breakdancer« und einem besonders großen Autoscooter unter anderem eine Geisterbahn und Berg- und Talbahn geboten, außerdem kehrt mit dem »Golden Star« eine Institution auf das Festgelände an der Main-Tauber-Halle zurück. »Wir wollen wieder Gas geben«, sagt Festwirt Küffner. 26 Musik-Acts sorgen in der Halle für Stimmung, vom Alleinunterhalter bis zur großen Blaskapelle und Partyband. Darunter viele in Wertheim bekannte und bewährte Musiker. Küffner will auch eine eigene Wertheim-Spezialität bieten: Kassler und Maultasche, Sauerkraut und Knödel, serviert auf dem Holzbrett und im Pfännle.

»Kräftig, süffig und wenig gehopft«, sagt Distelhäuser-Mann Landwehr über das von der Schützengesellschaft vor einigen Wochen eingebraute Festbier, das auf 13,6 Prozent Stammwürze und 5,6 Prozent Alkohol kommt. Die Maß kostet heuer 10,50 Euro, 2019 waren es 8,20 Euro.

»Die Marktleute ziehen das Familienpublikum an«, sagt Wolfgang Boos. Überall habe man 2023 gute Geschäfte gemacht. »Bisher ist es sensationell gelaufen. Die Leute geben Geld aus, als gebe es kein Morgen mehr.« Marktmeister Grän sagt, die 30 Marktstände und ihre besonderen Angebote könnten sich sehen lassen. »Wir können da auf einen starken Stamm zählen, der seit vielen Jahren dabei ist.«

Ein Dank vorab geht an die ehrenamtlichen Helfer von Feuerwehr, THW und Deutschem Rotem Kreuz, ohne die die Messe nicht möglich sei, wie Mohr und Grän betonen.

Die nächste Etappe auf dem Weg zum Fest ist die Festbierprobe am kommenden Mittwoch. Dann sicher auch wieder mit dem Schlachtruf »Gut wird die Mess!«

Matthias Schätte