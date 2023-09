Wertheimer Krankenhaus als Grund- und Regelversorger erhalten

Warum der Sanierer für die Rotkreuzklinik gute Chancen sieht

Wertheim 22.09.2023 - 15:14 Uhr 6 Min.

Einer der Verantwortlichen für die Restrukturierung in Wertheim und München: Mark Boddenberg ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof: Der Neubau dürfte ein Vorteil für die Restrukturierung sein. Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof: Der Neubau dürfte ein Vorteil für die Restrukturierung sein. Mitarbeiter und Bürger protestieren am Mittwoch für den Erhalt des Krankenhauses. Das Vertrauen der Belegschaft für ein Zukunftskonzept zu gewinnen, sei seine wichtigste Aufgabe, sagt der Generalhandlungsbevollmächtigte Mark Boddenberg. Mitarbeiter und Bürger protestieren am Mittwoch für den Erhalt des Krankenhauses. Das Vertrauen der Belegschaft für ein Zukunftskonzept zu gewinnen, sei seine wichtigste Aufgabe, sagt der Generalhandlungsbevollmächtigte Mark Boddenberg.

Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht der Kanzlei Eckert ist einer der Verantwortlichen für die Restrukturierung der Wertheimer Klinik und hat am Donnerstagnachmittag in einer Betriebsversammlung Ideen vorgestellt, was mit der Klinik passieren könnte. Kernelement: In den Dialog mit der Belegschaft gehen und gemeinsam mit den Mitarbeitern eine Perspektive erarbeiten. Seine Botschaft an Patienten und Zuweiser: »Die Versorgungsleistung wird uneingeschränkt fortgesetzt. Wir sind handlungsfähig.«

Positive Faktoren

Vor der Betriebsversammlung hat er sich mit unserer Redaktion zum Gespräch getroffen. Mit am Tisch sitzt auch Martin Wohlrabe, Geschäftsführer von Consilium, einer Berliner Firma für Krisen- und Rechtskommunikation. Boddenberg spricht Klartext, vieles davon ist nicht zitierfähig. Auch, weil man sich gerade erst am Anfang des Prozesses befindet. Seit 7. September ist der Jurist einer von zwei »Gesamthandlungsbevollmächtigten« für die Restrukturierung. Seine ersten Eindrücke? »Super«, sagt er ganz ironiefrei. Denn es gibt eine Reihe von Faktoren, die für ihn den Erhalt des Krankenhauses begünstigen.

So ein Schutzschirmverfahren sei streng formalisiert. »In den ersten Wochen - wir nennen das: Insolvenzfest machen - werden die Formalitäten erledigt.« Beispielsweise die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes und die Stabilisierung des Betriebs nähmen die ersten 10 bis 14 Tage in Anspruch, erklärt Boddenberg, der schon an der Restrukturierung mehrerer Dutzend anderer Kliniken beteiligt war.

In der kommenden Woche beginne die eigentliche Arbeit. »Wir bauen ein Sanierungskonzept.« Ein Haus von der Größe der Wertheimer Klinik könne man in der jetzigen Gesundheitsstruktur nicht wirtschaftlich betreiben - ganz unabhängig, wer der Träger sei. Die zum 1. Januar 2024 in Kraft tretende Krankenhausreform könnte helfen, denn sie ist auch darauf ausgelegt, kleinere Häuser zu stützen. Doch bis sie sich auswirkt, kann es noch dauern. Die Klinik braucht ein tragfähiges Konzept, um bis dahin zu überleben.

»Angetreten bin ich für den Erhalt des Krankenhauses«, sagt Boddenberg, der auch bei der Rotkreuzklinik in Lindenberg im Allgäu seit Juli Gesamthandlungsbevollmächtigter in deren separatem Schutzschirmverfahren ist. Dazu kommt das Rotkreuzklinikum der Schwesternschaft in München. Für alle braucht es maßgeschneiderte Lösungen.

Für Wertheim ist er optimistisch, ein Riesen-Plus ist beispielsweise die vergleichsweise junge Infrastruktur, das Haus ist Baujahr 2016. Oft gebe es bei kleinen Häusern Investitionsstaus im zweistelligen Millionenbereich. »Da gibt es 40 Jahre alte OP-Säle mit Löchern im Boden, die von Ordnungsbehörden geschlossen wurden. Und selbst da finden wir Lösungen«, zeigt er sich optimistisch. »Warum sollten wir hier keine finden?« Auch alle anderen Probleme könne man lösen, ist er überzeugt. Das Rezept: Offene und vertrauensvolle Kommunikation - vor allem gegenüber den Mitarbeitern. »Ich muss die Menschen wecken, sie müssen aus dieser Lethargie raus. Und dazu habe ich ein paar Ideen.« Ein Konzept soll her, dass die Mitarbeiter selbst erarbeiten. »Denn ich brauche Akzeptanz.« Fünf bis sechs Wochen könne das dauern. »Dann haben wir die ersten Ideen und gehen langsam in die Umsetzung.«

Tiefrote Zahlen

Das Krankenhaus steckt in tiefroten Zahlen, der im März veröffentlichte letzte Geschäftsbericht für 2021 weist ein Rekordminus von 5,3 Millionen Euro aus, auch für 2022 sehe es nicht besser aus, sagt Boddenberg. Auch mit der Restrukturierung werde man den Verlust nicht auf Null drücken können, »denn dann gibt es hier kein Krankenhaus mehr«. Aber die Verluste müssen im Rahmen bleiben. Nach zwei Wochen lasse sich noch nicht sagen, welche Abteilungen in einer neuen Struktur überleben werden und welche nicht, macht Boddenberg klar. »Die Überprüfung und Erarbeitung entsprechender Konzepte - und das werden mehrere sein - beginnt in der kommenden Woche gemeinsam mit den Mitarbeitenden. Wir bauen Arbeitsgruppen und es gibt keine Denkverbote.« Niemand kenne die Klinik besser als die Menschen, die hier seit Jahren tätig seien. Für die so zusammengebrachten Ideen müsse dann eine Lösung zur Finanzierung gefunden werden. Klar ist: »Es muss günstiger und effizienter werden. Das geht immer, das sagt mir meine Erfahrung. Aber das bekommt man nicht für null.« Außer, man würde die Leistungen so beschneiden, dass am Ende kein Krankenhaus mehr übrig bliebe. Für Boddenberg keine Option: »Unser Ziel ist der Erhalt eines Grund- und Regelversorgers.«

Knackpunkt sind die Mitarbeiter und der gravierende Fachkräftemangel. Die Klinik hat zuletzt einige Tiefschläge verkraften müssen, zusätzlich zum Millionenverlust: Zeitweise Abmeldung der Notfallversorgung, vorübergehende Schließung der Radiologie als Querschnitts-Dienstleister für viele Abteilungen, die wochenweise Schließung einer Station aus Personalmangel. Um die ärgsten Lücken zu stopfen, musste die Klinik auf teure Leihkräfte bei Ärzten und Pflegepersonal zurückgreifen.

Deren Gehalt zahlt die Arbeitsagentur nicht. Dennoch können sie vorerst bleiben. Denn das Insolvenzgeld für die feste Belegschaft sichert der Klinik Einnahmen, ohne die Fixkosten für den Lohn zu haben. So ist auch die Finanzierung der nötigen Leihkräfte vorerst gesichert. Finanziell sei man durch das Schutzschirmverfahren so stabil wie noch nie den vergangenen Monaten. »Die Versorgungsdichte wird derzeit nicht angefasst. Für die Bürger ist das sicher«, sagt Boddenberg deshalb.

In der jetzigen Phase neue Mitarbeiter zu finden, sei extrem schwierig. Einfacher werde es, wenn das Sanierungsverfahren weiter sei und man eine Vision präsentieren könne. Das Personal zu halten, sei daher eine seiner Kernaufgaben. »Ich laufe über die Flure und rede mit den Menschen.« Offene Kommunikation und Transparenz solle Vertrauen schaffen, er spüre aus der Belegschaft einen Vertrauensvorschuss, den er einlösen wolle. Alle zwei Wochen gibt es eine Mitarbeiterversammlung, zwischendurch Infobriefe und Einzelgespräche. »Wir garantieren: Euch entsteht in dieser Phase kein wirtschaftlicher Nachteil.« Es gehe darum, alle Mitarbeiter bei einem gemeinschaftlichen Projekt - der Sanierung - mitzunehmen.

Loyalität als Stärke

Ein Pfund sei die Loyalität altgedienter Mitarbeiter: »Die, die noch da sind, die stehen zum Haus. Die Krise ist ja schon älter. Wer nicht zum Haus steht, ist ja schon längst weg.« Neben dem Neubau sieht er auch das Umfeld und den Bedarf an medizinischer Versorgung als Vorteil. »Wir haben ja keine sechs anderen Krankenhäuser in Steinwurf-Reichweite.«

Erst werde das Konzept erarbeitet, dann werde die Finanzierung geklärt, schildert Boddenberg den Fahrplan. Herauszufinden, was sinnvoll und was bezahlbar sei, würde noch schwierige Gespräche nötig machen, ist er überzeugt. Grundlage für alles sei aber der Schulterschluss des Personals: »Wir halten alles erst mal weiter aufrecht. Das Allerwichtigste für mich ist Akzeptanz in der Belegschaft. Ansonsten kann ich sofort nach Hause fahren.«

Boddenberg ist überzeugt: »Es wird ein optimiertes und finanzierungsfähiges Konzept geben, das eine Grund- und Regelversorgung am Platz garantiert. Dann müssen die, die es angehen, an den Tisch und dann muss eine Lösung her. Ich bin da vollkommen denkoffen.« Die Ausgangsposition dazu sei sehr gut. »Es hat auch an Häusern geklappt, wo die Voraussetzungen nicht einmal halb so gut waren.«

Auch für das MVZ Alte Grafschaft mit Standorten in Kreuzwertheim (Hausarzt-Schwerpunkt) und Miltenberg (Orthopädie und Unfallchirurgie) gehe man die Schritte analog und nun mit den Mitarbeitern Gespräche führen und ein tragfähiges Sanierungskonzept erarbeiten.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Das sagen Ärzte, Patienten und der Förderverein Was kommt auf das Krankenhaus zu, was wären die Folgen? Wir haben mit Chefärzten, niedergelassenen Ärzten und der Vorsitzenden des Klinik-Fördervereins das Gespräch gesucht. Teils am Rande der Kundgebung zum Erhalt der Rotkreuzklinik am Mittwoch, teils telefonisch. "Wie das in Zukunft weitergeht, weiß niemand. Aber es wird große Veränderung geben", sagt Hayraet Mamtimin, Chefarzt der Kardiologie. "Natürlich sorgt das für Unsicherheit bei den Patienten." Dabei seien die Bedingungen mit der neuen Infrastruktur ideal, Pflegeeinrichtungen, Rettungswache und Gesundheitszentrum in direkter Nachbarschaft. Man habe Abteilungen mit überregional gutem Ruf, liefere auch im Vergleich hohe Qualität. Mamtimin sagt, er kämpfe für eine weiter gute Versorgung vor Ort: "Wenn wir gehen müssten, finden wir schon eine Stelle." Die erreichten Verbesserungen, beispielsweise die Behandlung von Herzinfarkten im Herzkatheter-Labor, stünden dann aber auf dem Spiel. "Und das wäre extrem schade." Die niedergelassenen Ärzte profitieren beim Krankenhaus nicht nur von der Notaufnahme oder der Radiologie, sondern auch in der Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die in Kooperation in den Räumlichkeiten der Klinik betrieben wird. Insbesondere Nachtdienste werden durch Krankenhausärzte gestellt. "Fiele das weg, müssten wir zurück zum alten System mit deutlich mehr Nacht- und Wochenenddiensten", sagt Christina Gläser, Sprecherin des Wertheimer Hausärztezirkels. "Das wäre für Patienten und Hausärzte eine Katastrophe." Regelmäßig greifen sie und ihre Kollegen auch auf Dienste wie Labor oder Radiologie zurück. Bei einem Wegfall der jetzigen Angebote insbesondere in der Notfallversorgung werde das Leben kosten, ist sie überzeugt. "Es hängt alles mit allem zusammen. Da würde eine Riesenbresche geschlagen", sagt auch der Wertheimer Hausarzt Oliver Kraus. "In der Gesundheitspolitik wird es immer so dargestellt: Dann fährt man eben 50 Kilometer weiter. Bei geplanten Eingriffen geht das. Aber nicht in Notfällen." Eine Klinik gehöre für ihn zur öffentlichen Daseinsvorsorge. "Ob das eine Schwesternschaft wirtschaftlich gewuppt kriegt, davon sollte es nicht abhängen." Michael Weber sagt, er habe von Sanierer Boddenberg bisher einen positiven Eindruck gewonnen. "Wir müssen unsere Ressourcen effizient einsetzen, aber das bekommen wir hin." Bis man sehe, wo die Reise hingeht, werde es noch Monate dauern, vermutet der Chefarzt und Leiter der Notaufnahme. "Wir brauchen die Akzeptanz der Patienten. Es gibt keinen Grund, nicht zu kommen. Wir arbeiten voll und haben auch alle Ressourcen zur Verfügung. In der Patientenversorgung müssen wir nicht sparen", erklärt er. Klinikkonzerne könnten die Krise bis zum Wirken der Krankenhausreform stemmen, kommunale Träger ebenso. "Aber die freien gemeinnützigen Träger haben nicht die Power", sagt Weber mit Blick auf andere Klinik-Insolvenzen. "Wir sind früh dran. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass wir früh dran sind." Elisabeth Fürstin zu Löwenstein will als Vorsitzende des Klinik-Fördervereins auf allen Ebenen um Unterstützung werben. Auch auf die Industrie wolle man zugehen, denn das Krankenhaus sei ein wichtiger Standortfaktor. "Pfleger, Schwestern und Ärzte geben jeden Tag ihr Bestes. Wir können, dürfen und wollen nicht auf sie verzichten", sagt sie. "Die Bevölkerung hat dem Krankenhaus unheimlich viel zu verdanken. Übrigens auch der Schwesternschaft, die hier auf die grüne Wiese gebaut hat." "Die Klinik ist nicht nur für die Landkreise Main-Tauber und Main-Spessart, sondern auch für uns im Südspessart immens wichtig«, sagt die Dorfprozeltenerin Gabi Almritter. Als ehemalige Kreisrätin hat sich die Entwicklung der Krankenhauslandschaft im Landkreis Miltenberg verfolgt. Dort gibt es zur Akutversorgung nur noch die Klinik in Erlenbach. "Für uns ist Wertheim bei Notfällen am schnellsten erreichbar, alles andere ist zu weit." (scm)