Wertheimer Gymnasium zeigt Shakespeare in neuem Gewand

Kultur: Theater am DBG ab Montag, 3. Juli - Vorverkauf ist gestartet

Wertheim 22.06.2023 - 14:22 Uhr < 1 Min.

17 Schülerinnen und Schüler am DBG haben ein ganzes Schuljahr in ihrer Arbeitsgemeinschaft (AG) mit den Lehrkräften Anne Hennicke und Ulf Hannig ein Stück erarbeitet. Inhaltlich gibt es diesmal eine Mischung: Die Komödie lehnt sich an das Stück "Viel Lärm um nichts" von William Shakespeare an, ist aber eine Neubearbeitung, bei der der Autor selbst mitspielt und in den Strudel seiner eigenen zukünftigen Ideen gerät.

Das Stück spielt in London im Jahr 1599. Seit zehn Jahren schreibt Shakespeare nun erfolgreich Theaterstücke. Jetzt steckt er in einer Schreibblockade. Nicht eine Zeile bringt er zu Papier, dabei soll bald ein neues Stück einstudiert werden. Anstatt aber nach Inspiration zu suchen, liefert Will sich lieber bühnenreife Wortduelle mit der kratzbürstigen Anne, der Tochter des Mäzens Richard Hathaway.

Dabei entgeht dem unbeholfenen Stückeschreiber so einiges, was unter seinen Schauspielkollegen geschieht: Der junge Cardenio verliebt sich in Annes Schwester, der fiese Don Johnson intrigiert gegen Burbage und der sonderbare Kempe eröffnet nebenberuflich eine Wach- und Schließgesellschaft.

Genug Stoff für zehn neue Theaterstücke, doch Shakespeare sieht den Wald von Arden vor lauter Bäumen nicht. Langsam freundet er sich mit dem Gedanken an, das Schreiben ganz aufzugeben, da sucht ihn der Geist Christopher Marlowes heim, der ihm den Besuch von drei Hexen ankündigt. Und damit nimmt die altbekannte Handlung einen interessanten neuen Verlauf.

Die Aufführungen sind am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag, 3., 5., 7. und 8. Juli, jeweils um 19 Uhr in der Aula des DBG. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf im Foyer in den beiden Pausen für fünf Euro (Erwachsene) und zwei Euro (Schüler).