Wertheimer Familie überführt Schockanrufer

Gericht: Monika und Alan Sigmundzik locken Geldboten in die Falle - 25-Jähriger wegen Bandenbetrugs zur Bewährungsstrafe verurteilt

Wertheim 02.08.2023 - 19:59 Uhr 6 Min.

Mit Mut und Geistesgegenwart haben Alan und Monika Sigmundzik eine Schockanruferbande überführt. Foto: Lena Schwaiger

Die Geistesgegenwart der Wertheimer Familie Sigmundzik vereitelte die Pläne einer Schockanrufer-Bande, der Geldabholer ging der Polizei ins Netz. Am Mittwochmorgen stand er in Tauberbischofsheim vor dem Amtsgericht.

Die geheimen Stars der Verhandlung waren eindeutig die vermeintlichen Opfer. Monika Sigmundzik und ihr Sohn Alan zeigten eindrucksvoll, wie Schockbetrüger arbeiten und wie man es schafft, ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Vorsitzender Richter Erhard Holz lobte in seiner Urteilsbegründung ihre »sehr überzeugende und sehr gute Aussage«.

Laut Monika Sigmundzik Aussage hat am 2. März um kurz vor 16 Uhr das Telefon geklingelt. Am anderen Ende der Leitung habe jemand geweint, »mit einer Stimme wie meine Schwiegertochter«. Eine andere Stimme habe behauptet, sie sei Polizistin. Die Schwiegertochter habe einen Unfall gehabt, bei dem ein Kind gestorben sei. Die Enkelin komme ins Kinderheim. Sigmundzik müsse eine Kaution über 75.000 Euro bezahlen. »Erst habe ich es geglaubt«, erinnert sich die 62-Jährige. »Ich habe nur die Schwiegertochter vor mir gesehen, wie sie weint. Alles andere war ausgeschaltet.«

Als ihr Mann nach Hause kommt, deckt Monika Sigmundzik das Telefon mit der Hand ab und erzählt ihm von dem Unfall. Er ruft im Nebenzimmer mit seinem Handy Sohn Alan an. Der Schwiegertochter geht es gut, auch die Enkelin ist in Sicherheit, erfährt er von ihm. Der 42-jährige Sohn erkennt das Schema, als er hört, dass seine Mutter einen Anruf von vermeintlichen Polizisten bekommen hat, die Geld von ihr wollen. »Das sind wahrscheinlich diese Betrüger«, habe er zu seinem Vater gesagt, berichtet Alan Sigmundzik in der Verhandlung.

Seine Mutter spielt unterdessen das Spiel der Anrufer mit, sagt, sie habe das Geld. Die Übergabe soll letztlich auf dem Parkplatz am Spitzen Turm in Wertheim über die Bühne gehen.

Ihr Sohn Alan verständigt die Polizei und fährt ebenfalls zur Mainspitze. Er war mit seinem Schwiegervater und einem Hänger voll Holz in der Nähe. »Zu den Polizisten habe ich gesagt, kommt bitte in zivil und ohne Polizeiautos.« Als die Zivilpolizisten eintreffen, spricht er unauffällig mit ihnen und seiner Mutter ab, wie es weitergeht.

Die Anrufer, eine Frau, die sich als Polizistin ausgibt und ein Mann, der sagt, er sei Staatsanwalt, halten Monika Sigmundzik kontinuierlich am Telefon fest. Sie soll aussteigen, im Restaurant neben dem Spitzen Turm nach der genauen Adresse fragen, beschreiben, wie es vor Ort aussieht, was sie anhat.

Schließlich ist es fast 20 Uhr. »Dann sehe ich einen jungen Kerl. Er kommt direkt zu mir, mit dem Telefon am Ohr.« Er habe eine Tasche aufgehalten und weitertelefoniert. Die 62-Jährige gibt ihm ein Kuvert, gefüllt mit allen möglichen Papieren aus ihrem Auto. Da greift die Polizei zu. »Ich habe gezittert danach«, erzählt die Wertheimerin. Der Geldbote verbringt die folgenden fünf Monate in Untersuchungshaft.

In Fußfesseln führte der Justizbeamte ihn zu Prozessbeginn am Mittwoch in den Verhandlungsraum. 25 Jahre alt, kurze blonde Haare und Bart, eine große, bunte Tätowierung auf dem rechten Arm, jungenhafte Züge. Die Anklage lautet auf »versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrug«, erläutert die Staatsanwältin.

Mit leiser Stimme und der Hilfe einer Übersetzerin beantwortet der Angeklagte A. die Fragen des Vorsitzenden Richters nach seinem Lebensweg. Deutsch spricht er nicht, nur Russisch und Polnisch. Er sei in der Ukraine geboren und nach einer Ausbildung im Elektrobereich nach Polen gegangen. Dort habe er in verschiedenen Jobs gearbeitet, unter anderem ein Jahr beim dortigen Arbeitsamt, vor allem aber als Taxifahrer für Uber.

Dieser Job sollte ihn letztlich zum Wertheimer Mainplatz führen. Ein Jahr zuvor habe ein Kunde, S., ihn gefragt, ob er ihn regelmäßig fahren würde, zu einem festen Preis, der lukrativ für ihn war. »Er wohnte ihn Breslau, war oft beruflich in Posnan«, erklärt der Angeklagte. Immer wieder wollte er, dass er auch im Ausland für ihn fahre. Schließlich besorgte A. die dafür nötigen Papiere.

Das Angebot sei gut gewesen: A. soll für ihn als privater Fahrerarbeiten, der Kunde übernimmt alle Spesen, Essen, Übernachtung, Benzin, plus 100 Euro pro Tag. Im Februar sei er nach Deutschland gekommen, sagte er auf Nachfrage von Richter Holz. Meistens sei er im Hotel geblieben, gelegentlich einkaufen gegangen.

Irgendwann habe S. ihm gesagt, er müsse heute vielleicht in eine andere Stadt fahren, um ein Päckchen zu holen. Dazu habe er ihm ein extra Telefon gegeben, über das er die nötigen Informationen bekam. Mit gelegentlichen Nachfragen berichtete A., wie polnisch sprechende Anrufer ihn zum Wertheimer Mainplatz lotsten, wo er eine Frau in schwarzer Jacke nett ansprechen und ein Päckchen übernehmen sollte. »Ich habe das Päckchen in die Tasche gelegt und mich umgedreht. In dem Moment ist jemand auf mich zu gerannt.« Er habe ihm etwas zugeschrien, was er nicht verstanden habe, nur »Polizei«. Letztlich habe er die Tasche fallenlassen und sich auf den Boden gelegt. Intensiv setzten Richter, Staatsanwältin und Verteidiger sich mit der Frage auseinander, ob der Abend in Wertheim die erste Gelegenheit war, bei der A. ein Päckchen für S. abgeholt hat. Konfrontiert mit seiner Aussage bei der Polizei, bestätigte er, dass er zuvor bereits nach Leipzig gefahren war, um etwas abzuholen. Da sei er aber nach 15 Minuten wieder zurück bestellt worden. Darüber hinaus berichtete er von Überweisungen und Einzahlungen, die er für S., dessen Frau und dessen Cousin erledigt habe.

Worum es bei den Päckchen ging, will A. nicht gewusst haben. Ob er danach gefragt habe, erkundigt sich sein Verteidiger. Ja, meint A. »Er hat gesagt, nichts Schlimmes. Ich habe gesagt, wenn Drogen drin sind, will ich damit nichts zu tun haben.« Er trage die Verantwortung dafür. »Wenn etwas passiert, schicke ich die Polizei zu dir.« Er sei schockiert gewesen, als er nach der Festnahme die Hintergründe erfuhr. »Ich weiß, wie schwierig es für die Menschen ist, das Geld zu verdienen. Ich würde so etwas nie machen.«

Seine Drohung seinem Auftraggeber gegenüber hat A. bei der Vernehmung wahr gemacht. Wie ein Polizeibeamter der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim als Zeuge berichtete, habe er sich kooperativ gezeigt und Angaben zum Logistiker im Hintergrund gemacht. Der sei im Bundesgebiet polizeilich bereits bekannt. Bei Monika Sigmundzik entschuldigte A. sich in der Verhandlung. »Ich schäme mich«, betonte er.

Dass A. nicht gewusst habe, worum es bei den Päckchen geht, nahm die Staatsanwältin dem Angeklagten nicht ab. Er sei zwar geständig, aber es gebe wenig zu bestreiten. Immerhin habe man ihn auf frischer Tat festgenommen. In ihrem Plädoyer sprach sie sich für ein Jahr und acht Monate Haft ohne Bewährung aus.

Anders sah das naturgemäß der Verteidiger Anton Frey. Er plädierte auf eine Verurteilung lediglich für Beihilfe zum Betrug. A. habe weder Täterwille noch Tatherrschaft. Die Organisationshoheit habe bei S. gelegen. »Er hat den ganzen Hintergrund nicht gekannt, wusste nichts von einer Bande. Er war kein Täter, nur Helfer.« Er sei nicht vorbestraft, auch nicht in Polen oder der Ukraine. Er schlug eine Strafe von fünf Monaten auf Bewährung vor.

Bei der Reduzierung auf Beihilfe gingen Richter Holz und die beiden Schöffinnen nicht mit. Sie legten eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten mit Bewährung fest. Dass A. nichts gewusst habe, konnte auch das Gericht nicht nachvollziehen. »Dem Angeklagten musste sich aufdrängen, dass einiges nicht in Ordnung war« sagte Holz in seiner Urteilsbegründung. A. habe mit seiner Naivität das Ganze verdrängt, obwohl er durchaus damit rechnete, dass Straftaten begangen werden. Es gehe um eine nicht unerhebliche Summe, außerdem habe Monika Sigmundzik unter den Vorgängen erheblich gelitten und leide weiter.

Das Gericht legte die Bewährungszeit auf drei Jahre fest, mit der Auflage, 300 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Die Auflage ruhe, solange der Angeklagte sich nicht im Bundesgebiet aufhält. Den Haftbefehl vom 2. März hob Richter Holz auf. Die Fußfessel konnte A. im Saal lassen.

LENA SCHWAIGER

Hintergrund: So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen: Diese Tipps gibt die Bayerische Polizei zum Schutz vor Schockanrufern: Die Polizei oder der Rettungsdienst rufen Sie niemals unter den Notrufnummern 110, 112 oder unter 19222 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie selbst die Notrufnummern. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. Legen Sie auf, wenn Sie sich im Verlauf dieses Telefonats unwohl oder unter Druck gesetzt fühlen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen, Ihnen nahe stehenden Personen. Die Polizei fordert niemals Geld von Ihnen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Geldzahlung abhängig. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit ihrem Namen melden. Raten Sie nie, wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer grundsätzlich dazu auf, den Namen selbst zu nennen. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der alten, Ihnen bekannten Nummer zurück und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, beispielsweise höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Melden Sie auch Versuche bei der Polizei. Dies dient dazu, neue Betrugsmaschen zu erkennen und das Dunkelfeld aufzuhellen. ()

Hintergrund » Dem Angeklagten musste sich aufdrängen, dass einiges nicht in Ordnung war. « Richter Erhard Holz

Hintergrund » Er war kein Täter. Nur Helfer. « Anton Frey, Verteidiger

Hintergrund » Ich habe gezittert danach. « Monika Sigmundzik,Zeugin

Hintergrund » Ich weiß, wie schwierig es ist, das Geld zu verdienen. Ich würde so etwas nie machen. « Angeklagter A. zu Schockanrufen