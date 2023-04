Wertheimer debattieren in Gubbio über Zukunft Europas

Städtepartnerschaft: 30-köpfige Delegation vom Main-Tauber-Eck besucht Italien - Projekt »Twinners4Tomorrow«

Wertheim 19.04.2023 - 17:58 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Für das Projekt "Twinners4Tomorrow" stellte sich der OB den Fragen von Schülerinnen des Beruflichen Schulzentrums. Foto: Stadt Wertheim

Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Debatte über die Zukunft Europas und die der Städtepartnerschaften ist das Thema des Projekts »Twinners4Tomorrow«. Dabei stehen laut Stadtverwaltung Fragen im Mittelpunkt, wie die bestehenden Städtepartnerschaften in der Öffentlichkeit wiederbelebt, bekannter gemacht und zeitgemäß weitergeführt werden können.

Die Projektverantwortlichen in Gubbio hatten im Vorfeld eine Umfrage erstellt, die dann in allen teilnehmenden Partnerstädten veröffentlicht wurde. Darin ging es um persönliche Erfahrungen mit Städtepartnerschaften, die Vorteile solcher Verbindungen aus der Sicht der Befragten und um Formen der Kommunikation zwischen den Städten. In Wertheim wurden 184 Fragebögen ausgefüllt. Die Ergebnisse aus der Umfrage werden bei dem Treffen in Gubbio präsentiert.

In verschiedenen kreativen Beiträgen soll auch die Geschichte der Städtepartnerschaften vorgestellt werden. Hauptprotagonisten der Teilnahme Wertheims an dem Projekt sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums. Die Jugendlichen haben im Vorfeld Wegbereiter und Akteure der Städtepartnerschaft sowie Oberbürgermeister Herrera Torrez interviewt und die Gespräche im Video festgehalten. Auch dieser Film wird in Gubbio zu sehen sein.

Vor Ort finden schließlich noch multinationale Kreativworkshops zum Thema »Die Zukunft Europas, die Zukunft der Städtepartnerschaften« statt. Den Wertheimer Beitrag gestalten die Schüler und Lehrkräfte des Beruflichen Schulzentrums sowie ein Glasbläser. Teilnehmer an dem Projekt sind Vertreter von Partnerschaftsvereinen, Schulen und Verwaltungen aus Gubbio, Wertheim, Szentendre und Thann. Huntingdon/Godmanchester ist als inoffizieller Projektpartner dabei.

Zur Wertheimer Delegation gehören neben dem Oberbürgermeister und seiner Frau mehrere Stadträtinnen und Stadträte sowie Mitglieder der Internationalen Partnerschaftsvereinigung. Über das Engagement der Jugendlichen freute sich der OB besonders. »Städtepartnerschaften leben vom Einsatz der Menschen und sie können nicht überleben, wenn sich nicht Jugendliche für sie interessieren«, sagte er im Vorfeld des Besuchs.

bal