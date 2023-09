Wertheimer Burg zieht wieder mehr Besucher an

Finanzausschuss: Jahresabschluss vorgestellt - Mehr als 105.000 Menschen kommen zu Veranstaltungen und Besichtigungen

Wertheim 12.09.2023 - 14:33 Uhr 2 Min.

Die Wertheimer Burg haben im vergangenen Jahr mehr als 105.000 Menschen besucht. Das waren rund 4000 Besucher mehr als im Jahr davor. Foto: Axel Häsler

Die Einnahmen über das Drehkreuz gingen im vergangenen Jahr spürbar zurück, obwohl die Besucherzahlen insgesamt gleichzeitig im Vergleich zum Vorjahr stiegen. Konnten 2021 noch 39.100 Euro über diesen Weg eingenommen werden, waren es im vergangenen Jahr lediglich noch 28.680 Euro. Durch das Drehkreuz müssen alle die Besucher, die einen Burgrundgang machen. Das kostet zwei Euro pro Person.

Burgbahn fehlt

Christian Schlager begründete diesen auf den ersten Blick scheinbaren Widerspruch vor allem mit der Tatsache, dass das Burgbähnle nicht mehr im Regelbetrieb auf die Burg fahre und derzeit lediglich noch Kreuzfahrttouristen auf das Wertheimer Wahrzeichen gefahren werden. Viele Fahrgäste der Burgbahn hätten eine Besichtigung der Burganlage machen wollen und deswegen das Drehkreuz passiert.

Schlager sprach sich dafür aus, dass es wieder eine Aufstiegshilfe für das Wertheimer Wahrzeichen geben müsse, weil sich viele Besucher der Anlage diese wünschten. Allerdings sei die Burgbahn im Regelbetrieb auch nur bis 18 Uhr abends gefahren und würde damit für viele Veranstaltungen, die erst um 20 Uhr beginnen, gar nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Burg hatte für das Jahr 2022 rund 719.000 Euro an Erlösen kalkuliert. Ende des Jahres waren es rund 85.000 Euro weniger. Neben den Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern von rund 11.000 Euro zahlte die Stadt zudem rund 62.000 Euro weniger an den Eigenbetrieb. Weil im vergangenen Jahr geplante Baumaßnahmen verschoben werden mussten, fiel die Erstattung der Kosten aus dem städtischen Haushalt entsprechend niedriger aus. Was sich wiederum in geringeren Erlösen für den Eigenbetrieb bemerkbar machte. Auch für die Baumaßnahmen eingeplante Investitionszuschüsse von knapp 17.000 Euro wurden noch nicht gezahlt.

Positiv auf die Einnahmen ausgewirkt haben sich dagegen die vielen Veranstaltungen, die von Burgmanager Christian Schlager organisiert wurden. Durch das Einspielen von Werbetrailern während des Burgfilmfestes und über Eigenveranstaltungen auf der Burg konnte ein Plus rund 10.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Insgesamt wurden über Eintrittsgelder bei Veranstaltungen rund 35.000 Euro eingenommen, 30.000 Euro waren für das Jahr 2022 kalkuliert worden. Im vergangenen Jahr fanden auf der Burg insgesamt 42 Veranstaltungen statt, zusätzlich im Sommer auf der Terrasse der Burggastronomie wöchentlich Band-Abende. Über drei Monate fand der Kunstsommer im Neuen Archiv auf der Burg statt.

Sanierungskosten

Der Eigenbetrieb investierte im Jahr 2022 zudem rund 93.000 Euro in den Erhalt der Burgruine. Für die Sanierung zweier Mauerabschnitte fielen allein rund 59.000 Euro an. Eine neue Metalltreppe vom Wehrgang zum Burggraben für Kosten von rund 6500 Euro ermöglicht Künstlern jetzt einen leichteren Zugang zur Bühne. Für die Fassaden- und Gewölbesanierung am Palas und Kapellenbau fielen Ausgaben von rund 14.000 Euro an, die Modernisierung der Beleuchtung verschlang rund 11.000 Euro.

Hintergrund: Besucher auf der Burg Die Besucherzahlen auf der Burg sind seit 2020 wieder kontinuierlich gestiegen. Besuchten coronabedingt im Jahr 2020 lediglich rund 94.000 Menschen das Wertheimer Wahrzeichen, waren es 2021 schon wieder rund 102.000 und im vergangenen Jahr rund 105.000 Besucher. Der Blick auf die Monatsstatistiken zeigt, dass die Wertheimer Burg vor allem in den Sommermonaten gern und viel besucht wird. Gründe dafür dürften neben den zahlreichen Veranstaltungen ("Sommer auf der Burg") vor allem auch die Touristenströme sein. Die Vergleichsjahre 2020 bis 2022 zeigen allerdings auch: In den Monaten April und Mai 2022 kamen überdurchschnittlich viele Menschen auf die Wertheimer Burg. Von Juni bis Oktober war der Besucherandrang im Jahr 2022 dann allerdings im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 deutlich geringer. gufi