Wertheimer Blütenpracht soll im Schlösschen-Park entstehen

Mitmach-Pflanzaktion am 4. November

Wertheim-Hofgarten 01.11.2023 - 13:47 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wibke Klomp (Mitte) plant zusammen mit anderen eine große Tulpenpflanzaktion im Park des Schlösschen im Hofgarten. Mit anpacken werden dann auch Sophia Malina und ihr Vater Kolos Malina.

Ein "Wertheimer Blütenwunder" möchten Wibke Klomp und Martina König im Park des Schlösschens im Hofgarten schaffen. Dazu veranstalten sie am Samstag, 4. November, eine Pflanzaktion und freuen sich über Unterstützer jeden Alters.

Beide sind Mitglieder des Fördervereins des Schlösschens. In einem Pressegespräch am Montag berichte Klomp, König habe sich einen bunten Park gewünscht und sie selbst habe festgestellt, dass es dort zu wenig blüht. "In jedes Pfarrhaus, in das ich einziehe, pflanze ich Krokusse." Diese seien Frühblüher, gut für Bienen und würden schön aussehen. Ein blühender Park wäre auch ein Grund mehr, ins Museum zu gehen, ist sie überzeugt.

"Wir hatten die Idee und die Herren im Vorstand des Fördervereins hinderten uns nicht." Das sei vor den Sommerferien gewesen. Die Zwiebeln der Krokusse bekomme man von der Biolandgärtnerei Haas in Wertheim. "Es ist die Sorte, die auch im Schlosspark in Husum blüht, der dafür sehr bekannt ist." Die Krokusse seien etwas Besonderes. Sie würden sich selbst aussähen und so würden immer mehr wachsen. Man beginne dieses Jahr mit 1000 Zwiebeln.

Angepflanzt werden sollen sie so, dass man die Blütenpracht vom Helmut-Schöler-Saal im Schlösschen aus gut sieht. "Läuft es gut und blüht es, machen wir nächstes Jahr wieder eine Aktion und pflanzen mehr." Jeder Helfer, egal welchen Alters, sei bei der Aktion willkommen, es sei ein Projekt für die ganze Stadt. "Der Park ist für alle da." Der Schlosserlebnistag habe gezeigt, da könne man etwas Tolles machen.

Mitzubringen zur Pflanzaktion sei ein eigenes Schäufelchen. Im Anschluss an die Arbeit gebe es ein Vesper, das der ehemalige Metzger Helmut Grein aus Wertheim zubereitet. "Zwiebel und Vesper spenden die Initiatorinnen." König habe das Pflanzen schon mal geübt. "Sie schaffte allein 200 Stück in zwei Stunden", berichtete Klomp.

Die Krokusse werde man in Gruppen pflanzen für schöne Flächen. Blühen werden sie dann im Februar und März. Die Wiese werde erst gemäht, wenn die Krokusse abgeblüht seien, nannte sie einen weiteren Vorteil der Frühblüher. Bisher hätten über zehn Helfer zugesagt, darunter Kolos Malina und seine 15-jährige Tochter Sophia. Eine Anmeldung zur Pflanzaktion ist nicht nötig. "Einfach vorbeikommen, und mithelfen", bat Klomp.

Birger-Daniel Grein