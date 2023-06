Wertheimer Bioland-Gärtnerei zelebriert die Rosenblüte

"La nuit en rose"

Im Frühsommer, von Mai bis Juli, ist die Hauptblütezeit der Rosen. Im Gewächshaus der Wertheimer Gärtnerei Dieter Haas gedeihen die Rosenstecklinge aus dem letzten Herbst. Noch mehr für's Auge: Künstler Thommy Kies arbeitet als Aushilfsgärtner in der Gärtnerei. Für den Rosenabend hat er sich von den Blüten inspirieren lassen.

Die meisten Kunden, sagt Mitarbeiterin und Inhabertochter Katharina Bauer beim zweiten Termin am Mittwoch, kennen die Gärtnerei von ihren Tomaten. Das breite Angebot an seltenen und alten Sorten lockt Besucher, wenn das Gärtnerteam nicht auf Gartenmärkten deutschlandweit direkt zum Kunden kommt. Die Rosen, die kaufe man eben nicht so oft - weil sie, einmal gepflanzt, im Idealfall nicht mehr vergehen. »Die Rosenblüte hier kriegen sonst hauptsächlich wir mit«, sagt Katharina Bauer. Sie hatte die Idee zum Rosenabend: »Wir wollten die Blüte mit anderen teilen.«

Auch Kosmetik- und Feinkosthersteller nutzen den betörenden Duft der Rosenblüte für sich.

Die Bioland-Gärtner aus Wertheim vermehren die Stöcke wurzelecht, setzen also Stecklinge der Pflanzen direkt in die Erde, statt Wildrosen mit Zuchtsorten zu veredeln. Letzteres ist in der Rosenzucht üblich, weil so in kürzerer Zeit mehr und größere Rosenstöcke entstehen. Der Nachteil: Viele überzüchtete Sorten sind unveredelt kaum überlebensfähig. Wurzelechte Vermehrung trägt deshalb zu einer robusteren Pflanzenvielfalt bei.

Gärtnerei führt historische Sorten

Ein Streifzug durch die mehr als 200 Rosensorten, die sich auf dem Gelände der Gärtnerei verteilen, offenbart: Hier werden auch Rosen geliebt, die für das gewöhnliche Auge imperfekt scheinen. »Meistens werden die Rosen beim Kunden daheim nur schöner«, sagt Chefin Christiane Bauer bei einem der beiden Kurzvorträge, die sie auf dem Gelände gibt, und lacht. Ganz offen gibt sie zu, dass das Team in diesen trockenen Zeiten mit dem Gießen manchmal nicht nachkommt. Darin steckt die große Stärke der dornigen Pflänzchen: Sie sind überaus robust, mögen es sonnig und warm.

Mehr als 200 Rosensorten vermehrt und verkauft die Bioland-Gärtnerei Dieter Haas.

Wie bei den Tomaten ist der Gärtnerei bei den Rosen die Sortenvielfalt wichtig. Christiane Bauer erklärt die Unterschiede: Die historischen Sorten bis zum Jahr 1850 betören durch ihren satten, süßen Duft. »Den hat kein Züchter so wieder reinbekommen«, sagt sie. Die Damaszenerblüte, die sie den Zuhörern zur Ansicht gibt, riecht so stark, wie man es heute nur von künstlichem Rosenduft kennt. Der Nachteil: »Die blühen nur einmal im Jahr, dann hat man den Duft entweder in Sirup gefangen oder man wartet aufs nächste Jahr.«

Ramblerrosen nehmen ganze Obstbäume ein

Jetzt im Juni blühen die Rosen auf dem Gelände in allen Farben. Auch ihre Form ist ganz verschieden. Von den kunstvoll geschlossenen Blüten, an die man bei Rosen gemeinhin denkt, bis hin zu ganz einfachen, flachen Kelchen, die den vorbeifliegenden Insekten ihre pollenbesetzten Staubblätter entgegenrecken. »Wir sind ja nicht alleine auf der Welt«, sagt Christiane Bauer. Die Bienen sollen auch etwas zu Futtern haben. Eine solche Sorte ist etwa die Moschata-Rose. »Da duften manche auch sehr gut«, sagt die Gärtnerin. Vor allem aber sind sie mit ihren offenen, mehrfach blühenden Kelchen besonders insektenfreundlich.

In Kurzvorträgen informiert Gärtnerin Christiane Bauer über Sorten, Pflege und Vermehrung der Rosen.

Besonders angetan haben es der Gärtnerei die Ramblerrosen. Das sind Klettersorten mit kleinen Blüten, die in Grüppchen wachsen. Zwischen vier und zehn Meter hoch werden die Stöcke, sagt Bauer und zeigt auf »Sir Cedric Morris«, wie ein Rambler der Gärtnerei liebevoll getauft wurde. Der Sir ist über 20 Jahre an einem Kirschbaum auf dem Gelände gewachsen, schätzt Bauer. Eher aus Versehen, wie sie zugibt, denn für lebende Obstbäume sei diese Pflanzart nicht zu empfehlen. »Das pikst ganz schön beim Ernten. Außerdem konkurrieren der Baum und die Rose um das Licht.« Besser: Als Zaunbegrünung oder für Rosenbögen.

Zum Rosenabend kamen Gäste auch aus Hessen

Oder, wie im Fall von Ute und Harald Friedrich, um einen toten Baum »wiederzubeleben«. Das Frankfurter Paar kennt die Gärtnerei von einem Marktstand im hessischen Langen. Sie sind aus allgemeinem Interesse und mit dem konkreten Ziel zum Rosenabend gekommen, einen Rosenstock für ihren toten Walnussbaum zu finden. Statt einer Rose nehmen sie gleich zwei der Ramblersorten mit: »Mal gucken, welcher sich durchsetzt«, sagt Harald Friedrich und lacht.

Hintergrund: Fünf Tipps von Rosengärtnerin Christiane Bauer Rosen sind robuste Gewächse. Damit sich auch Anfänger an ihrer Pracht erfreuen können, gibt Gärtnerin Christiane Bauer aus Wertheim zusätzlich fünf nützliche Tipps: 1. Bevor man eine Rose pflanzt, sollte man genau überlegen, was man sich von ihr erwartet: Soll es ein Strauch sein oder ein Kletterer, wenn Kletterer, wie groß? Wie oft soll sie blühen und wie winterhart muss sie bei mir zu Hause sein? Diese Punkte entscheiden über die Sorte. 2. Rosen lieben einen tiefgründigen Boden, der nicht zu nährstoffarm ist. Reiner Sand oder schwerer Lehm sind ungeeignet. Ideal ist ein großes Pflanzloch, angereichert mit Kompost oder altem Pferdemist. 3. Viele Gärtner sind im Herbst nicht mehr so gern draußen. Durch den trockener werdenden Frühling in unserer Region empfiehlt sich trotzdem eine Herbstpflanzung, damit die jungen Pflanzen ausreichend Wasser bekommen und gut anwachsen. 4. Erst wenn die Rose richtig eingewurzelt ist, kommt sie mit wenig weiterer Hilfe aus. Die ersten ein bis zwei Jahre sind Wassergaben nötig, dann lieber alle paar Tage gründlich wässern, statt jeden Tag ein bisschen. 5. Der richtige Schnitt: Zusammenhängend mit dem ersten Tipp sollten Gärtner wissen, wie sie die jeweilige Rosensorte schneiden, wenn sie erst mal ein paar Jahre steht. Am besten lässt man sich gleich beim Kauf vom Gärtner beraten.

Annika Namyslo