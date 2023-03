Wertheimer Bauausschuss macht Weg frei für Ausbau der Photovoltaik

Freiflächenanlage

Wertheim 21.03.2023

Auf einer 18 Hektar großen Fläche "Am Klettenacker" (im Hintergrund) in Nachbarschaft zum Schafhof an der Kreisstraße 2822 soll eine großflächige Photovoltaikanlage errichtet werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats stimmte dem Projekt jetzt grundsätzlich zu. Foto: Gunter Fritsch

Mit der PV-Freiflächenanlage ließen sich, so die Berechnungen des weltweit tätigen Anlagenprojektierers, der WPD AG mit Deutschland-Sitz in Bremen, rein rechnerisch rund 20.600 Menschen oder etwa 6880 Haushalte mit Strom versorgen. Rund 90 Prozent der Wertheimer Bevölkerung könnte nach diesem Rechenbeispiel Strom aus dieser Anlage erhalten. Die dafür notwendigen 18 Hektar Fläche machten lediglich 0,13 Prozent der Stadtfläche aus, rechnet das Unternehmen zum Flächenverbrauch vor.

Das Projekt war bereits in der vergangenen Woche vom Projektierer und der Grundstückseigentümerin, Stephanie Erbprinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, ausführlich in der Ortschaftsratssitzung in Reicholzheim vorgestellt worden. Es fand jetzt auch im Bauausschuss überwiegend Wohlwollen. Nach den Planungen von WPD könnte der Baubeginn für den PV-Park Ende 2025 liegen. WPD geht derzeit von einer sechsmonatigen Bauzeit aus. Notwendig ist vorher »eine raumordnerische Abstimmung« mit dem Regionalverband Heilbronn-Franken notwendig, weil es sich bei der Fläche um »kein Vorbehaltsgebiet für regional bedeutsame Photovoltaikanlagen« handelt, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Die Nähe des Projekts zum Kloster Bronnbach könnte weitere planungsrechtliche Fragen aufwerfen. So berühre das Vorhaben etwa das »Vorranggebiet Erholung Kloster Bronnbach«. In solchen Gebieten solle die »vorbildliche Erholungslandschaft« erhalten und entwickelt werden, so das Baureferat. Natur- und erholungsbezogene Nutzungen haben demnach Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen, erläuterte Jonas Rastelbauer vom Stadtplanungsamt. In den Planunterlagen sei deshalb darzulegen, dass es keine negativen Auswirkungen etwa auf bauliche und landschaftliche Denkmale gebe. Ein Punkt, den auch Reicholzheims Ortsvorsteher Sebastian Sturm in der Sitzung ansprach: Allerdings sei die geplante Anlage so gelegen, dass sie vom Kloster Bronnbach aus nicht einsehbar sei.

Die Firma WPD Onshore GmbH, die ihren Sitz für Baden-Württemberg in Bietigheim-Bissingen hat, will für den Betrieb der Anlage zudem eine eigene Gesellschaft mit Sitz in Wertheim gründen und die Anlage anschließend nicht an eine Kapitalgesellschaft veräußern. WPD-Projektierer Philipp Gantenbein erläuterte im Ausschuss zudem auf Nachfrage von Michael Althaus (CDU), dass sich Wertheimer Bürger über eine »Festverzinsliche Solarparkbeteiligung« an dem Vorhaben beteiligen könnten. Einlagen von 500 bis 20.000 Euro seien möglich, die derzeit mit »vier bis fünf Prozent« verzinst würden.

Beteiligung der Stadt

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez betonte, dass eine solche Bürgerbeteiligung der Stadt auch bei zukünftigen Projekten wichtig sei. Zudem sollten sich die Stadtwerke in Zukunft immer an PV-Freiflächenanlagen beteiligen, sagte er. Beim Projekt auf dem »Klettenacker« sind die Stadtwerke mit einem finanziellen Anteil von zehn Prozent der Bausumme dabei erläuterte Geschäftsführer Thomas Beier im Bauausschuss.

Zahlen und Fakten: PV-Anlage "Klettenacker" Die auf der Gemarkungsfläche "Klettenacker" in Sichtweite vom Schafhof geplante Photovoltaikanlage soll auf einer Fläche von 18 Hektar entstehen und einen Energieertrag von rechnerisch 24.100 Megawattstunden pro Jahr liefern bei einer installierten Leistung von etwa 22 Megawatt-Peak (MWp). Rein rechnerisch könnte auf der Fläche, die derzeit noch landwirtschaftlich genutzt, Strom für etwa 6880 Haushalte oder 20.640 Einwohner erzeugt werden. Was 90 Prozent der Bevölkerung Wertheims entsprechen würde, geht aus den Planungsunterlagen hervor, die im Bauausschuss am Montag vorgestellt wurden. Der Standort ist nach Auffassung des Projektierers, der WPD Onshore GmbH mit Sitz in Bietigheim-Bissingen, "sehr gut" für die Anlage geeignet. So handele es sich um landwirtschaftlich "vollständig benachteiligtes Gebiet" mit ertragsschwachen Böden, das zugleich über eine gute Sonneneinstrahlung verfüge. Tabuzonen wie Naturschutz-, Biosphärengebiete oder Nationalparks stünden dem Projekt nicht entgegen, ist der Planer überzeugt.