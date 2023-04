Wertheimer Artist in Residence Sandra Trösch stellt Arbeiten im Atelier Schwab vor

Wertheim 23.04.2023 - 20:29 Uhr 2 Min.

Sandra Trösch erläutert anhand eines Videostills Details aus ihrer Video-Installation "Ton in Ton spielend"

Bürgermeister Wolfgang Stein erläuterte bei der Begrüßung kurz, wie es zu dem Projekt kam. Johannes Schwab hätte bereits vor sechs Jahren die Idee an ihn herangetragen, eine auswärtige Künstlerin mit Wertheim zu konfrontieren, die eine Weile hier wohnt und arbeitet und am Ende die Ergebnisse ihres Tuns vorstellt. Er wünschte sich, dass dieses Projekt fortgeführt wird. »Das tut der Stadt gut, das tut den Bürgern gut«, so Stein.

»Gerade so fertigt gestellt« habe er die Räumlichkeiten, gestand Johannes Schwab. Für ihn sei das ein »Neustart«, die Folge einer »inneren Transformation«. Dass die neue Farb- und Stilgestaltung der Räumlichkeiten so gut mit den Arbeiten von Sandra Trösch harmoniere, gefalle ihm besonders. Dreieinhalb Jahre »Winterschlaf« seien nun endlich vorbei, so Schwab, der die anwesende Fürstin Elisabeth zu Löwenstein zu dem »wunderbaren Haus« beglückwünschte. Für 2024 habe er bereits die Fühler ausgestreckt und denke an eine Künstlerin, die ihre Kindheit in Wertheim verbracht hat, jetzt im Norden lebt. Schwab hofft, dass die Stadt weiterhin die Arbeit der Künstler ermöglicht, »für sich und für uns«.

Sandra Trösch hat sich voll und ganz auf die Stadt Wertheim eingelassen, Informationen zur Stadtgeschichte gesammelt, sich in den Gassen treiben lassen, Wertheimer Firmen besucht, über 2000 Fotos gemacht und verdichtet. Mit der Bilderserie »Stage« (englisch: Bühne) hat Trösch den Besuchern eine Bühne geboten, mit einem flüchtigen Blick auf die Stadt innezuhalten und zu staunen. In dem gut achtminütigen Video »Ton in Ton spielend«, das das Publikum zu Beginn der Vernissage anschaute, verflüchtigt sich der Blick. Festhalten kann man ihn auf den ebenfalls gezeigten Videostills. »Erinnerungsfetzen« nennt Sandra Trösch die bewusst unscharf gehaltenen Fotos, mit denen der Betrachter in einen »Wahrnehmungsnebel« gerät. Die darüber gelegten Zeichnungen von Menschen bei der Arbeit hat sie mit Bleistift auf Papier angefertigt, danach digital umgewandelt in weiße Linien auf schwarzem Grund.

Es sei ihr eine große Ehre, die erste »Artist in Residence« zu sein, sagte die Künstlerin und bedankte sich für die große Unterstützung. Sie habe immer wieder Handlungsprozesse aufgespürt, Fragmente in neuen Kontext gesetzt und so ein neues Bild der Stadt geschaffen. Die Bilder und Zeichnungen, der Textteppich mit Originalzitaten beispielsweise von Otto Modersohn, die Original-Töne aus den Fabriken - all das hat Sandra Trösch zu einem Gesamtwerk, einem gelungenen neuen Bild von Wertheim komponiert, das gefiel und das sich viele Besucher mindestens zweimal anschauten.

bBis zum 29. Juni 2023 sind die Arbeiten samstags von 15 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 13 und 15 bis 17 Uhr im Atelier Schwab, Schloßgasse 9 in Wertheim zu sehen.

PETRA FOLGER-SCHWAB