"Wertheimer Affe" entwickelt sich zum Lach-Marathon

Kabarettpreis: Liese-Lotte Lübke aus Holtensen bei Hannover gewinnt - Drei Kandidaten nehmen teil - Christoph Maul moderiert

Wertheim 01.10.2023 - 14:46 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Siegerin des Kabrettpreis "Wertheimer Affe" 2023 heißt Liese-Lotte Lübke. Foto: Birger-Daniel Grein

Der Lach-Marathon begann bereits mit Moderator Christoph Maul, bekannt als Sitzungspräsident von »Fastnacht in Franken«.

Den Anfang machte Liese-Lotte Lübke aus Holtensen bei Hannover. Laut Moderator ist sie eine Vertreterin des »Abenteuerkabaretts«, da es abenteuerlich sei, sich überhaupt darauf einzulassen. Lübke selbst sagte über sich: »Ich bin in Sachen Witzigkeit Purist, weil das Leben nicht nur lustig ist.«

Ernst und Lyrik

Ihr Kabarett bot auch teils ernste und teils lyrische Anklänge rund um das Leben, was beim Publikum gut ankam. Zudem zeigte sie bei Gesang mit eigener Klavierbegleitung Talent. »Herzlich willkommen, das ist Dein Leben«, sang sie und betonte, es gebe im Nachgang nichts zu beweinen.

Außerdem besang sie die Befreiung der angestauten Wut: »Ich will mal wieder schreien.« Dies motivierte das Publikum, es auszuprobieren. Ein weiterer gesanglicher Tipp war, alle Sorgen unter den Teppich ihrer Mutter zu kehren. Abschließend präsentierte sie noch die Lösung für die Probleme der Weltpolitik: »Um Hass und Wahn zu widerstehen, muss man nur voll Liebe sein.«

Startnummer zwei war Marie-Theres Reinker aus München, mit Wohnsitz im Allgäu. Die gebürtige Ostwestfälin leitete ihren Auftritt mit so manchem Witz über die Region ein, in der sie Aufwuchs. Unter anderem sagte sie über Hasewinkel: »Das Einzige, auf was dieser Ort stolz sein kann, sind Mähdrescher.« Ihr Vater habe sie erzogen. Das Einzige, was sie so gelernt habe, sei Holzhacken, Treckerfahren und Saufen gewesen. »Alles, bevor ich zehn war.« So mancher Witz zielte auch unter die Gürtellinie. Neben selbstkritischen Tönen zog sie auch über andere her. »Mein Tinder hat sich in Dortmund selbst deinstalliert«, verwies sie auf die Menschen dort. Seit sie im Allgäu wohne, werde sie zur Ordnungsfanatikerin, beschrieb sie die Auswirkungen des letzten Umzugs. Auch die Berichte über ihr Leid mit verletztem Fuß und die Liebe hatte das Publikum viel zu lachen.

Den Abschluss des Kandidatentrios machte Jörg Kaiser aus Burgthann im Nürnberger Land. Sein Fachgebiet sei der fränkische Humor, betonte er. Er erklärte, er sah ein Schild an einer Gartentür »Vorsicht vor dem bissigen Hund«, daneben hing ein Zettel »Klingel kaputt, bitte an der Haustür klopfen«.

Fränkischer Humor

Das sei fränkischer Humor, man verstehe ihn nicht sofort. Dies untermauerte er zur Freude des Publikums mit weiteren Beispielen. Fränkischer Humor setze sich international durch. Im chinesischen Restaurant habe man sich gegenseitig die Glückskekssprüche vorgelesen. Bei ihm habe gestanden: »Sorge Dich nicht, Dein Geheimnis ist sicher«, sagte er. Neben ihm habe sei seine Gattin gesessen. »Da war Stimmung in der Bude.«

Viele Lacher gab es auch für seine Beschreibung der »fränkischen Freundlichkeit.« Auch über den Terminstress mit den eigenen Kindern sowie deren Kursaktivitäten zog er her. Weiteres Thema waren unter anderem aktuelle, nicht jugendfreie Kuppelshows im TV. Das Publikum stimmte per Applaus über den Gewinner des »Wertheimer Affen 2023« ab. Der Sieg ging knapp an Liese-Lotte Lübke.

Sie zeigte am Abend einen weiteren kleinen Ausschnitt ihres Programms. Außerdem gehören ein Geldpreis sowie ein Soloabend im Convenartis-Programm zum Gewinn.

bdg

Gute Atmosphäre im Gewölbekeller DREI FRAGEN Gute Atmosphäre im Gewölbekeller Wertheim. Die drei Teilnehmer des Kabarettpreises "Wertheimer Affe 2023" haben drei Fragen unseres Mitarbeiters Birger-Daniel Grein gestellt. Liese-Lotte Lübke (34), Marie Theres Reinker (28) und Jörg Kaiser (52) zu ihrer Leidenschaft Kabarett und ihrem Auftritt im Convenartis-Gewölbekeller. 1. Wie kamen Sie dazu, Kabarett zu machen? Lübke: Ich war auf einer Waldorfschule und lernte im Kletterkurs die Lieder von Bodo Wartke kennen. Ich traf diesen später zufällig in meinem Dorf im Bus und kam mit ihm ins Gespräch, was mich dazu motivierte, Kabarett zu machen. Reinker: Mit sechs Jahren sah ich Michael Mittermeier im Fernsehen und dachte, das will ich auch mal machen. Nach Abitur und Karriere im Handwerk hatte ich 2019 den ersten Auftritt in München. Kaiser: Ich mache Comedy. Ich verlor vor vielen Jahren eine Wette. Meine Freunde brauchten jemanden, der am Rosenmontag einen Faschingsauftritt präsentierte, und nach vier Bier war ich sehr vorlaut. Dieser Auftritt machte mir Spaß und ich begann klein mit weiteren Auftritten. Dann blieb ich dabei. 2. Was hat Sie motiviert, die Einladung zum Wertheimer Affen anzunehmen? Lübke: Es war die reine Lust aufs Spielen und neue Menschen kennenzulernen. Reinker: Ich habe Lust, mal wo anders und vor neuem Publikum zu spielen. Kaiser: Ich schaute mir heute mal den Tauberradweg vom Auto aus an. Ich komme vielleicht mit dem Rad wieder. Ich finde es eine schöne Lokation im Gewölbekeller. Schön an solchen Formaten ist es, nette Leute und Kollegen zu treffen, auch hinter der Bühne. 3. Wie empfanden Sie die Atmosphäre im Gewölbekeller? Lübke: Vom Publikum kam genau das zurück, was ich mir wünschte. Es war sehr wach, das wünschte ich mir. Reinker: Die Lokation ist toll. Das Publikum hörte gut zu. Für den Altersdurchschnitt des Publikums war es gut. Ich spiele sonst vor jüngeren Leuten, im Alter deren Kinder und Enkel. Das Publikum hier hatte Spaß. Kaiser: Ich fand die Atmosphäre und den Gewölbekeller sehr gut. Das Publikum war super und bis zum Schluss aufmerksam, trotz des langen Abends. bdg