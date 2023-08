Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim und Tender Main feiern Jubiläum

Marineschiff: Patenschaft der Stadt besteht seit 60 Jahren - Gastgeber für Besuch der Delegation Ende September gesucht

Wertheim 22.08.2023 - 11:47 Uhr < 1 Min.

Der Tender Main bei einem Einsatz vor Zypern. Foto: Tender Main

Das Besondere: Die Gäste wollen nicht nur feiern, sondern auch tüchtig anpacken. Der Jubiläumsbesuch steht unter dem Motto »60 Jahre - 60 helfende Hände«. Während des Aufenthaltes in Wertheim werden die Besatzungsmitglieder des Patenschiffes nach Angaben der Stadt mehrere Kindergärten bei Verschönerungs- und Baumaßnahmen unterstützen. »Wir wollen in Wertheim nicht nur tolle Aufenthalte erleben, sondern der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern auch etwas zurückgeben,« begründen die Besatzungsmitglieder in der Mitteilung ihre Motivation.

Das weitere Besuchsprogramm steht laut Stadt im Zeichen der Jubiläums-Michaelismesse. So werde die Delegation des Patenschiffes zum Beispiel am Festumzug zum Messeauftakt teilnehmen. Die offizielle Jubiläumsfeier mit Erneuerung der Patenschaft findet am 29. September im Arkadensaal statt.

Um den Kontakt mit den Menschen der Patenstadt zu stärken, soll die 30-köpfige Delegation bei Gastfamilien untergebracht werden. Dafür bittet die Stadtverwaltung um Unterstützung: Für sechs Besatzungsmitglieder werden noch Gastfamilien gesucht. Für die Verpflegung der Gäste ist gesorgt, lediglich das Frühstück sollten die Gastgeber anbieten.

Die Patenschaft mit dem Tender Main, der seinen Heimatstützpunkt in Eckernförde hat, wurde 1963 zwischen Bürgermeister Karl Josef Scheuermann und Kommandant Horst Voigt offiziell begründet. Der erste Tender wurde nach 30 Jahren außer Dienst gestellt. Das Nachfolgeschiff lief im Juni 1993 auf der Kröger-Werft in Schach-Audorf vom Stapel. Getauft wurde es von Brigitte Gläser, der Frau des damaligen Oberbürgermeisters Stefan Gläser.

Informationen und Kontakt für Gastfamilien: Städtepartnerschafts-Beauftragte des Referats Kultur, Celia Fernandez Selles, Telefon 09342 301-410 oder E-Mail: celia.fernandez-selles@wertheim.de

bal