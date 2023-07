Wertheim macht sich auf den Weg zur klimaneutralen Kommune

Energiebericht: Wie viel Strom, Wasser und Wärme verbrauchen städtische Gebäude

Wertheim 21.07.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Deutlich über den Richtwerten liegt der Wärmeverbrauch in Wertheimer Rathaus Hofhaltung. Vor allem bei den kommunalen Verwaltungsgebäuden und den Museen sieht der Energiebericht 2022 der Stadt Wertheim Handlungsbedarf, um den Verbrauch von Wärme nennenswert zu senken. Foto: Gunter Fritsch Der Energiebericht 2022 gibt auch über die Verbräuche von Wärme, Strom und Wasser im Glasmuseum, Grafschaftsmuseum und im Haus der Vier Gekrönten Auskunft: Dabei liegen alle drei historischen Gebäude etwa beim Wärmeverbrauch teilweise deutlich über den Richtwerten, während sie beim Strom unter den Richtwerten liegen. Foto: Gunter Fritsch

So steht es in der jüngst vom Gemeinderat beschlossenen "Kommunalen Wärmeplanung", einem Konzept, das das Stuttgarter Ingenieurbüro EGS Plan im Auftrag der Kommune erstellt hat. Um das anspruchsvolle Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen, ist neben der Effizienzsteigerung im Verbrauch auch die Sanierung von Gebäuden notwendig. Und hat der Energiebericht 2022 für die Gebäude der Stadt Wertheim Bedeutung. Er zeigt auf, welche kommunalen Gebäude wie viel Strom, Wasser und Wärme verbrauchen und schlüsselt damit den notwendigen Sanierungsbedarf auf.

Etwa 92 Prozent der Wärme (Stand: 2020), die heute für das Heizen und die Produktion in Wertheim eingesetzt wird, wird derzeit noch über fossile Energieträger bereitgestellt, vor allem über Erdgas, zu einem deutlich geringeren Anteil aber auch über das Verfeuern von Heizöl. So geht es aus dem Bericht zur kommunalen Wärmeplanung hervor. Um bei der Wärmeversorgung klimaneutral zu werden, sollen laut EGS Plan allein durch die Sanierung von Gebäuden und die Steigerung der Effizienz bei der Nutzung von Energieträgern bis ins Jahr 2040 etwa 38 Prozent des Wärmebedarfs von derzeit rund 416 Gigawattstunden pro Jahr eingespart werden, erläuterte Tobias Nusser jüngst beim Wertheimer Unternehmergespräch.

70 Prozent für Heizenergie

Der Energiebericht der Stadt Wertheim ergänzt die Wärmeplanung nun dahingehend, das er die Energie- und Wasserverbräuche fast aller städtischen Gebäude und auch die Verbrauchskosten im Detail darstellt - und zwar für die Jahre 2019 bis 2022. Der Blick auf den Gesamtenergieverbrauch der Stadt Wertheim verdeutlicht, dass über 70 Prozent aller Verbräuche auf die Heizenergie (Gas und Fernwärme) entfallen. Mehr als 27 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs sind Stromverbräuche.

Die Energiekosten (Wärme und Strom) der kommunalen Liegenschaften betrugen im Jahr 2022 rund 979.000 Euro, die Wasserkosten lagen bei rund 51.500 Euro. Auffällig dabei: Die Stadt musste für die Energie im Jahr 2022 rund 98.800 Euro weniger ausgeben als im Jahr 2019, was einer Kostenreduktion von etwa 8,75 Prozent entspreche, wie es im Energiebericht der Energiewelt-Info GmbH heißt. Sie hat den Energiebericht im Auftrag der Stadt erstellt.

Betracht man allerdings nur die Wärmeverbräuche, dann ist diese Verringerung bei den Ausgaben nicht zu erklären. Denn: Im Vergleich zum Ausgangsjahr 2019 ist der Wärmeverbrauch der kommunalen Gebäude im vergangenen Jahr um rund fünf Prozent gestiegen. Vor allem die zusätzlichen Flächen in Kindertagesstätten und Hallen sind laut Natalja Kiefel vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Grund für die höheren Wärmeverbräuche in den kommunalen Gebäuden. Unter anderem wurde die Kindertagesstätten auf dem Reinhardshof und in Bettingen erweitert, zugleich wurden die Wildbachhalle Nassig und die Waldsporthalle Dörlesberg saniert. Insgesamt kamen von 2019 bis 2022 rund 1625 Quadratmeter neue Flächen dazu, die beheizt werden müssen.

Umgekehrt gingen die Verbräuche beim Strom allerdings zurück, sowohl in den Gebäuden von 1136 Megawattstunden im Jahr 2019 auf 1.019 Megawattstunden im vergangenen Jahr. Bei der Straßenbeleuchtung lag der Verbrauch 2019 noch bei etwa 990 Megawattstunden. Dank der Umrüstung auf LED-Technik waren es im vergangenen Jahr nur noch etwa 930 Megawattstunden, so der Energiebericht weiter.

Teure Schulen

Schlüsselt man die Kosten nach Gebäudekategorien auf, dann sind es vor allem die Wertheimer Schulen, die knapp 42 Prozent der Gesamtkosten 2022 verursacht haben. Gefolgt von der Straßenbeleuchtung mit einem Anteil von rund 21 Prozent an den Gesamtkosten.

Schaut man sich nur den auch für die kommunale Wärmeplanung so wichtigen Wärmeverbrauch im Jahr 2022 an, dann ergibt sich ein ähnliches Bild. 53 Prozent der Wärmeenergie wurde an Wertheimer Schulen verbraucht , was witterungsbereinigt einen Gesamtverbrauch von rund 3,3 Millionen Kilowattstunden im vergangenen Jahr bedeutete. Gefolgt von den Mehrzweckhallen, die im vergangenen Jahr immerhin noch einen Wärmeverbrauch von rund 1,1 Millionen Kilowattstunden verzeichneten. Nimmt man noch die Mehrzweckgebäude mit einen witterungsbereinigten Wärmeverbrauch von kann 600.000 Kilowattstunden im vergangenen Jahr hinzu, dann machen diese beiden Gebäudearten zusammen 26 Prozent des Verbrauchs aus.

Sanierungsbedarf

Kommunale Verwaltungsgebäude (rund 771.000 Kilowattstunden im Jahr 2022) und städtische Museen (rund 326.800 Kilowattstunden) nehmen mit zwölf beziehungsweise fünf Prozent zwar laut Energiebericht "einen untergeordneten Anteil am kommunalen Wärmeverbrauch ein". Um die in der kommunalen Wärmeplanung angepeilte Verringerung des Einsatzes fossiler Energieträger um 38 Prozent bis 2040 zu erreichen, brauche es aber den Vergleich der aktuellen Wärmeverbrauchswerte mit den nach Din-Norm festgelegten Richtwerten für di einzelnen Gebäudekategorien.

Und da zeigt sich, dass es vor allem die Museen und Verwaltungsgebäude der Stadt Wertheim sind, die bei ihren Verbrauchswerten bei Wärme stark über diesen Richtwerten liegen. Hier und bei den Kindergärten und Schulen, so heißt es im Energiebericht weiter, bestehe deshalb Sanierungsbedarf. Lediglich die Mehrzweckgebäude und -hallen wiesen beim Wärmeverbrauch bessere Kennwerte auf, als von der Norm gefordert.

Stichwort: Temperatur bereinigt Um Energieverbräuche bei der Wärmenutzung über die Jahre besser vergleichen zu können, werden die Temperaturschwankungen eines Jahres herausgerechnet. Es wird ein fiktiver Verbrauch berechnet, der von konstanten Temperaturen ausgeht, so das Statistische Bundesamt in seinen Erläuterungen. So ist das auch im Energiebericht der Stadt Wertheim für den Wärmeverbrauch in kommunalen Gebäuden geschehen, um einen Vergleich der Jahre 2019 und 2022 zu ermöglichen. Beim Wasser- und Stromverbrauch werden dagegen die ermittelten Verbrauchszahlen hergezogen, ohne auf etwaige Witterungsbedingungen einzugehen, obwohl auch dies Aussagekraft besessen hätte. So ist in trockenen und warmen Jahren etwa mit einem Anstieg der Wasserverbräuche zu rechnen. 2019 lagen die Wasserverbräuche in den kommunalen Gebäuden bei etwas mehr als 10.000 Kubikmeter, um im jahr 2022 auf 9480 Kubikmeter zu sinken. gufi