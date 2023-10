Wertheim-Kalender 2024 wartet auf Abnehmer

Hintergrund

Hintergrund: Wertheim-Kalender

Der mittlerweile elfte Wertheim-Kalender mit Fotos von Peter Frischmuth und der Gestaltung von Uwe Hoffmeister ist ab Anfang Oktober an folgenden Stellen zu kaufen:

Buchhandlung Buchheim-Schöningh, Eichelgasse 11, Spiel- und Schreibwaren Knecht Rupprecht, Rathausgasse 3-5.

Außerdem ist der Kalender auf dem Wertheimer Weihnachtsmarkt am Gemeinschaftsstand des Rotary- und des Lions-Clubs erhältlich In den ersten beiden Wochen werden Lions- und in den beiden anderen Rotary-Mitglieder den Stand besetzen. (riff)