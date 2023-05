Wertheim ist mit Radwegekonzept auf gutem Weg

Verkehr: Grünen-Ortsverband diskutiert mit dem Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein über Alltagsradeln in der Stadt

Wertheim 04.05.2023 - 14:10 Uhr 3 Min.

So sah das Falk Braunschweig, der 2019 auf der Liste der Grünen für den Wertheimer Gemeinderat kandidiert hatte, im Rahmen der abschließenden Diskussionsveranstaltung mit Katzenstein: Ziel müsse es sein, die Infrastruktur so zu gestalten, dass die Wertheimer das Rad dem Auto immer häufiger vorzögen. Exemplarisch nannte Braunschweig die Vockenroter Steige, die zwar reichlich Platz für Autos habe, dem Radler und dessen Schutz aber nichts bieten könne.

Immerhin, im Jahr 2020 habe Wertheim den Radwegebestand erfasst und bewertet und einen jährlichen Etat von 50.000 Euro geschaffen - oder, je nach Sichtweise: »Magere 2,23 Euro je Bürger«, kritisierte Braunschweig. »Schon mal gar nicht so schlecht«, fand hingegen Radverkehrsexperte Katzenstein. Er lobte das lokale Radwegekonzept, das aber nur dann wirklich gut werde, wenn man konsequent am Thema bleibe. Es lohne sich, sagte er auch.

Generell seien rund 60 Prozent der Bürger bereit, das Rad häufiger zu nutzen - auch, um Klimaziele zu erreichen. Viele seien jedoch von der schlechten Radwegeinfrastruktur abgeschreckt. Viele Wege seien gefährlich und besonders für Kinder ungeeignet. Katzenstein präsentierte einen breiten Katalog mit Musterlösungen für bestimmte Verkehrssituationen, den auch die Stadt Wertheim eins zu eins umsetzen könne, um das Level an Verkehrsstress für Radler zu senken.

Manche der Lösungen könnten dabei nur ein Anfang sein. So seien lediglich aufgemalte Radwege oder gemeinsame Rad- und Fußwege zwar besser als nichts, taugten aber nur als Notlösung auf dem Weg zu Besserem. Besser seien baulich von der Fahrbahn abgeteilte Wege, die parallel zum Verkehr laufen. Der klassische zurückgesetzte Radweg mit Einfahrten und der gefährlichen Abbiegeproblematik sei dabei lange nicht so gut, wie viele es glaubten. Ein echter Königsweg seien innerörtlich reine Fahrradstraßen, in denen Autos sich den Radlern unterordnen müssen.

Eine ganz schnelle und unkomplizierte Lösung für mehr Sicherheit sei eine generelles Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde innerorts. Auch die Stadt Wertheim könne das selbst entscheiden und sofort umsetzen, sagte Katzenstein. Wichtig sei: »Radfahrer brauchen Platz und Sicherheitsabstand zum Autoverkehr.« Dieser Abstand liege bei mindestens 1,50 bis zwei Metern - letzterer gelte außerhalb von Ortschaften und wenn Kinder unterwegs sind. Eine auf den Gepäckträger geklemmte Schwimmnudel könne den geforderten Abstand zwar nur bedingt alltagstauglich, aber augenfällig illustrieren.

Man müsse alle gegebenen Möglichkeiten nutzen, das Radfahren als alltägliche Fortbewegungsmöglichkeit zu etablieren - auch weil für den Klimaschutz jeder zweite Weg klimaneutral werden müsse, betonte Katzenstein. Das erfordere eine neue, alltägliche Radkultur. Die Aktion »Stadtradeln« schloss er dabei mit ein. In Wertheim sei allein da - bei aktuell erst der zweiten Teilnahme - noch Luft nach oben.

Was Wertheim auch brauche, seien durchgängige und kreuzungsfreie Radschnellverbindungen entlang der Hauptwegeachsen, damit tägliche Arbeitswege abdeckt würden. Diese Verbindungen dürften nicht an Orts- oder Kreisgrenzen aufhören. Was die Durchgängigkeit betrifft, zeigte Katzenstein verschiedene Beispiele mit Verbesserungspotenzial entlang der L2310 - einige höchst augenfällige aus dem Stadtteil Bestenheid.

Eine wichtige Alltags-Radverbindung - durch E-Bikes möglich geworden - wäre auch ein Radweg vom Reinhardshof nach Bestenheid. Der sei teuer, läge in der Verantwortung der Stadt, doch das Land halte den Wertheimern »eine goldene Möhre« hin: Es gebe üppige Zuschüsse von bis zu 85 Prozent, sagte Katzenstein.

Eine nicht perfekte, aber erst einmal schnelle Lösung sah er auch für die Verbindung vom Bahnhof bis Vockenrot. Da lasse sich gewiss über weite Strecken leicht etwas von der breiten PKW-Fahrbahn für Radler abtrennen. Dafür komme Farbe in Frage; eine bauliche Barriere zum Schutz der Radler wäre allerdings noch einmal deutlich sicherer, betonte Katzenstein.

Der Weg, den die Stadt Wertheim eingeschlagen habe, sei nicht schlecht: »Euer neues Radwegekonzept ist ziemlich gut«, lobte Katzenstein. An der Umsetzung müsse man konsequent weiterarbeiten. Begleitend brauche es eine gut geregelte Fahrradmitnahme im Bus und die Umsetzung von - seit 2021 ohnehin vorgeschriebenen - Schulwegeplänen, die die Bedürfnisse radelnder Schüler konsequent berücksichtigen.

Helfen könne auch eine Mitgliedschaft Wertheims in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK), die sich fördernd und beratend für Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit engagiert. Aus dem Publikum gab es weitere Hinweise. So sei es an der Zeit, die vielen Einbahnstraßen rund um Gemeinschaftsschule, Kindergarten und Gymnasium für Radfahrer in beide Richtungen freizugeben.

