Wertheim in Klein bestaunen: Ausstellung des Eisenbahnclubs begeistert die Besucher

Vie­le gro­ße und klei­ne Be­su­cher ha­ben am Mes­se­sams­tag über die Mi­nia­tur­wun­der­welt des Ei­sen­bahn­club Wert­heim im Kel­ler der Main-Tau­ber-Hal­le ge­sta­unt. Dort er­war­te­ten sie ne­ben ei­ner gro­ßen Fan­ta­sie­welt aus Ei­sen­bah­nen und Land­schaft be­son­de­re Ein­bli­cke in die Wert­hei­mer Bau­ge­schich­te en mi­nia­tu­re. Be­su­cher ver­g­lei­chen die ge­lun­ge­ne De­tail­ver­liebt­heit der Ve­r­eins­ak­ti­ven so­gar mit dem welt­be­rühm­ten Mi­nia­tur­wun­der­land in Ham­burg.