Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim-Freunde spenden für Hospizdienst

1600 Euro für erkrankte Kinder und Jugendliche

Wertheim 07.08.2023 - 17:04 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im Rahmen des Altstadtfests in Wertheim überreicht der Verein "Freunde der Stadt Wertheim" dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein eine Spende von 1600 Euro.

Möglich habe dies die jüngste Veranstaltung Arcade-After-Work am 19. Mai gemacht, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Mit dem Erlös werde der AKJHD dabei unterstützt, die Betreuung von erkrankten Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen sowie Familien bei der Trauerbegleitung zu unterstützen.

Die Wertheim-Freunde kündigen für Freitag, 1. September, die nächste After-Work-Veranstaltung auf der Terrasse des Arkadensaals am Rathaus in Wertheim an. Bei Burgern, Kaltgetränken und elektronischer Musik können Besucher von 16 bis 21 Uhr den Tag ausklingen lassen. Auch hier soll der Gewinn einer wohltätigen, regionalen Organisation zugutekommen.

bal