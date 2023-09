Wertheim feiert 60 Jahre Patenschaft mit Marine-Tender "Main"

Patenschaft: Warum die Verbindung zwischen Wertheim und der Besatzung des Tender Main so eng ist

Wertheim 28.09.2023 - 18:26 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Patenschaft zum Tender Main als Familiensache: Marlene Schuon und ihre Tochter Sonja Flicker sind auch dieses Mal als Gastgeber wieder mit dabei. Der Keller von Marlena Schuon im Bestenheider Ulmenweg hat wohl die größte Sammlung von Gegenständen des Tender Main in Wertheim. Der Keller von Marlena Schuon im Bestenheider Ulmenweg hat wohl die größte Sammlung von Gegenständen des Tender Main in Wertheim.

»Sie wissen gar nicht, was sie noch mitbringen sollen, weil wir schon alles haben«, sagt Sonja Flicker, lacht und blickt auf die »Tender-Ecke« in der Kellerbar, in der die Besatzung und ihre Gastgeber schon oft gefeiert haben und deren Theke - könnte sie reden - wohl unzählige Geschichten erzählen könnte. Flicker ist die jüngste Tochter von Marlene und Kurt Schuon und mit der Patenschaft zur Marine quasi aufgewachsen. »Ich weiß noch, wie ich als Kind immer mit am Tisch gesessen habe und versucht habe, ihnen die Mützen zu klauen.« Seit vielen Jahren ist die 49-Jährige mit ihrem Mann Mario in Sonderriet selbst Gastgeberin von Besatzungsmitgliedern. Aus Paten sind Freunde geworden, die nicht nur bei der Reparatur des Hauses halfen, sondern auch schon privat mit ihren Familien Urlaub in Sonderriet gemacht haben.

Patenschaft gepflegt und gelebt

»Er hat diese Patenschaft gepflegt und gelebt. Das war für ihn eine Herzensangelegenheit«, sagt Marlene Schuon über ihren verstorbenen Mann. Seit 30 Jahren wohnen der jeweilige Kommandant des Tenders und ein weiterer Offizier bei ihren Wertheim-Besuchen im Schuonschen Haus. »Als Gastronom liegt uns die Gastfreundschaft im Blut.«

1963 war die Patenschaft zwischen Stadt und dem damaligen Tender Main - Kennzeichen A63 - auf Initiative von Bürgermeister Karl-Josef Scheuermann geschlossen worden, zur Übergabe der Patenschaftsurkunde kamen im Juni sowohl die Besatzung als auch der stellvertretende Kommandeur der Bundesmarine nach Wertheim.

1967 hatte Kurt Schuon - seine Eltern waren Wirte auf der Burg - den ersten Marineoffizier bei sich aufgenommen. Marlene Schuon zeigt das Dankschreiben. Sämtliche Aspekte der Patenschaft hat die Familie in zwei dicken Ordnern gesammelt: Zeitungsartikel, Einladungen, Programme und zahlreiche Fotos. »Wir haben das immer zusammen gemacht«, erklärt sie. Anfangs sahen sie wegen der Arbeit in der Gastronomie die Marinesoldaten, die ohnehin ein straffes Programm hatten, nur kurz. Als die Gastgeber in Rente gingen, änderte sich das. Und seit 1994, als der »neue« Tender Main mit dem Kennzeichen A515 in Dienst gestellt wurde, ist traditionell der jeweilige Kommandant zu Gast.

»Meine Eltern haben immer, wenn ein Kommandant hier war, ihn auch privat zum Urlaub machen mit der Familie eingeladen«, sagt Sonja Flicker. Manche kamen wieder, so wie Nikolaus »Niko« Träuptmann, der erste Kommandant des neuen Tenders. Auch für den Festakt zum 60-Jährigen Jubiläum, das die Stadt an diesem Freitag ab 15 Uhr im Arkadensaal ausrichtet, hat er sein Kommen angekündigt.

Viele Freundschaften

Es seien viele Freundschaften entstanden, sagen Marlene Schuon und Sonja Flicker. Heino Lingner, ein anderer Kommandant, machte öfter Urlaub mit Frau und Töchtern in Wertheim und feierte dort seine Silberhochzeit. Zum Festakt wird er nicht kommen können: Er starb 2016 mit 59 Jahren. Die besondere Verbundenheit von Marine und Familie Schuon zeigte sich auch bei der Beerdigung von Kurt Schuon. Eine Delegation des Tenders gab ihm bei der Bestattung das letzte Geleit und überreichte einen geflochtenen Anker aus schwarzem Tau.

Die Besuche beruhen immer auf Gegenseitigkeit: Eine Abordnung der Marine kommt zum Altstadtfest oder zur Messe, eine Wertheimer Abordnung fährt zum Gegenbesuch, manchmal zur Kieler Woche. Als der alte Tender A63 1993 außer Dienst gestellt wurde, waren 100 Wertheimer bei der Abschiedsfahrt in Kappeln an der Schlei dabei. Und als der neue Tender im September 1993 in Rendsburg getauft wurde, gehörte neben Taufpatin Brigitte Gläser und Oberbürgermeister Stefan Gläser unter anderem auch Kurt Schuon zur siebenköpfigen Wertheimer Delegation.

Seine Frau und Tochter erinnern sich an zahlreiche Besuche und Mitfahrten auf dem Tender, Marlene Schuon ist insbesondere eine Speedboot-Fahrt in Erinnerung.

Die Patenschaft wird nicht nur von den Gastfamilien und der Stadt gepflegt: Zeitweise waren auch die nicht mehr bestehende Marine-Kameradschaft und die Jugendfeuerwehr beteiligt. Heute noch dabei sind die Reservisten aus Nassig und Wertheim und die Marine-Jugend. Deren Vorsitzender Thorsten Eichner kennt die Tender der Deutschen Marine nicht nur aus Patenschafts-Sicht: Vier Jahre war er selbst Seemann auf Schnellbooten und Minensuchern, die jeweils von den Tendern versorgt wurden. »Mir war klar, dass ich den Kontakt halten wollte«, sagt er. Viele Beteiligte der Partnerschaften eint die Verbundenheit zum Meer, erklärt Eichner. Die Verbindung zur Besatzung des Tenders sei über Jahrzehnte gewachsen. »Auch wenn die jungen Crews kommen, ist das ein Verhältnis, als würde man sich schon Jahrzehnte kennen.«

Während der Crew-Besuche ist die Marine-Jugend stets ein fester Anlaufpunkt: Zur Ankunft gibt es das traditionelle »Einlaufbier«, normalerweise steht auch immer Kutterpullen auf dem Programm. Dieses Mal allerdings nicht, da der Zeitplan eng ist und die Kutter der Marine-Jugend nicht zur Verfügung stehen.

Wertheim immer dabei

»Wertheim fährt als Wappen auf unserem Bug immer mit uns mit, in jeden Hafen, den wir anlaufen«, sagt Martin Paul Rose. 2005 war als einfacher Matrose mit der Tender-Besatzung zu Besuch auf der Michaelismesse. Jetzt ist es für den 40 Jährigen der erste Messebesuch als Kommandant. »Extrem sympathisch und freundlich«, sagt er über die Gastgeber. »Das tut uns kalten Norddeutschen manchmal gut«, erklärt er und lacht. Für Generationen von Besatzungsmitgliedern sei der Wertheim-Besuch ein unvergessliches Erlebnis.

Zwischen Marineeinheiten und süddeutschen Städten gebe es einige Partnerschaften, man wolle als Marine auch im Süden sichtbar sein, erklärt Rose. Zeitweise seien manche Patenschaften etwas ins Hintertreffen geraten. »Es ist besonderer Wunsch der Marineführung, diese wieder zu stärken.«

In seiner Besatzung muss er dafür nicht groß Werbung machen: Wenn die Listen für den Wertheim-Besuch aushängen, sind sie schnell voll, heißt es. Was Rose von allen Besuchen in Wertheim in besonderer Erinnerung geblieben ist? »Es gibt wohl Geschichte, dass mein jüngeres Ich 2005 zur Messe auf der Bühne gestanden und Seemanns-Shanties gesungen hat.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Bundeswehr und Patenschaften Seit vielen Jahren gibt es Patenschaften von Städten und Gemeinden mit Einheiten der Bundeswehr. Die wohl älteste wurde am 1. Februar 1959 zwischen dem Minenjagdboot "Weilheim" und der gleichnamigen Gemeinde in Oberbayern eingegangen. Die Patenschaft zwischen Wertheim und dem Tender Main gibt es seit 1963, sie ist damit Wertheims älteste Partnerschaft noch vor der zu Salon-de-Provence. Hauptzweck der Patenschaften sind nach Angaben der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken, das Verständnis der Bürger für die Bundeswehr als Instrument einer wehrhaften Demokratie zur Friedenssicherung zu fördern. Mit Stand 2010 gab es etwa 700 solcher Patenschaften. Durch die Umstrukturierung der Bundeswehr sind seitdem einige aufgelöst, andere neu geschlossen worden. Von Bundeswehr-Seite geht es in den Patenschaften vor allem darum, die Kommunikation über relevante Bundeswehrthemen mit den Bürgern anzustoßen und die Truppe in ihren Funktionen und Aufgaben darstellen. Die Patenschaften gehen auf Initiativen von Städten und gemeinden zurück. "Patenschaften beruhen auf Gegenseitigkeit und schaffen keine Abhängigkeiten und können jederzeit aufgelöst werden", heißt es seitens der Bundesregierung. Unterstützungsleistungen durch die Bundeswehr seien nicht Gegenstand der Patenschaftspflege. (scm)