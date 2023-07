Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Werkzeugkoffer für die Hector Kinderakademie

Wertheim 11.07.2023 - 15:14 Uhr < 1 Min.

Neun Firmen aus Wertheim, Miltenberg und Neustadt-Erlach hatten sich am Sponsoring für die maßgeschneiderten Koffer beteiligt, die nun im Einsatz des Elektrotechnikkurses sind. Passgenau wurden die Boxen mit einer Schaumstoffeinlage für die Werkzeugteile geplant und hergestellt.

Der langjährige Kursleiter Wolfgang Ries (Kurs: Potzblitz!) hatte die Idee zu einer Werkzeugbox und stellte den Kontakt zu Firmen her, um dieses Projekt zu ermöglichen. Die Kursteilnehmer und Jannik Langer können nun professionell mit hochwertigem Werkzeug, übersichtlich im Koffer aufbewahrt, praxisorientiert in die Elektrotechnik eintauchen. Am Projekt beteiligt waren die Firmen: Kurtz Ersa, Adaptronic Prüftechnik, atg Luther & Melzer, Brand, Pink, Procase, Selke und Zippe Industrieanlagen. Pressemitteilung

Otfried-Preußler-Schule (gekürzt)