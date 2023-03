Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vorschau auf große Wechselaustellung im Wertheimer Glasmuseum

Werkstoff Glas reich an Facetten

Wertheim 27.03.2023 - 12:48 Uhr 1 Min.

Belle Romance heißt dieser beim französichen Hersteller Saint-Louis gefertigte gläserne Briefbeschwerer. Foto: Barbara Benz Le Printemps (Der Frühling) aus Frankreich 1989. Foto: Barbara Benz Eine zarte Libelle schwebt über einer Blüte. Foto: Barbara Benz

»Einfach, weil sie schön sind und immer nur so, wie sie mir gefallen haben«, hatte die damals 97-Jährige im Sommer 2020 gesagt. Die Mannheimerin Gerda Weber mit ihrer 40-jährigen Sammelleidenschaft ist in Wertheim absolut keine Unbekannte, war häufiger Gast und langjähriges Mitglied des Glasmuseumsvereins.

Komplette Sammlung

Das Museum beherbergt inzwischen ihre komplette Sammlung - auch das Archiv. Dazu gehören Korrespondenzen mit Antiquitätenhändlern, Rechnungen und Zertifikate, Editionsangebote limitierter Auflagen klassischer französischer Briefbeschwerer-Instanzen, wie Baccarat oder Saint-Louis. In der Ausstellung kann man nicht nur die gläsernen Exponate anschauen, sondern man erfährt auch viel über die Sammlerin selbst und das Sammeln an sich.

Warum sammelte Gerda Weber, was waren ihre Lieblinge, warum hat sie das ein oder andere Stück gekauft, welches ist das älteste, das kleinste, das teuerste Exponat? Es gehe um die Spurensuche, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, Barbara Benz.

Das Glasmuseum begebe sich mit der neuen Ausstellung auf eine durchaus exemplarische Spurensuche des Sammelns, Bewahrens, Forschens und nicht zuletzt des für Museen zentralen Ausstellens und Vermittelns, sagt Benz. »Die Briefbeschwerer-Ausstellung »Herzenswunsch« lässt die Besucherinnen und Besucher eine weitere Facette des Werkstoffs Glas entdecken«, das passe so ganz hervorragend auch zum neuen Sammlungskonzept des Hauses: »Follow the Heart«.

Die Ausstellung wird am Samstag, 1. April, um 11 Uhr mit einer kleinen Feier eröffnet, am Folgesonntag ist Tag der offenen Tür. Danach gelten die bekannten Sommer-Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen jeweils 11 und 17 Uhr.

Einblicke gibt auch die Internetseite https://www.glasmuseum-wertheim.de.

Hintergrund: Gerda Webers Sammlung Die vergangene Paperweight-Ausstellung mit Sammlerobjekten Gerda Webers war ausschließlich der Farbe Blau gewidmet - jetzt gibt es einen breiten Querschnitt zu sehen. Die Sammlung ist dabei in größter Eile ins Glasmuseum gekommen. Die Vorsitzenden des Fördervereins, Paul Hahmann und sein Stellvertreter Eckhard Lenz, waren 2020 kurzfristig nach Mannheim bestellt worden, um dort die Sammlung zu übernehmen. Weber war in eine Senioreneinrichtung umgezogen, ihr Anwalt und die Nachlassverwalterin drängten auf Tempo. Die stärkste Erinnerung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Barbara Benz gilt dabei der Person Gerda Weber. »Eine bis zum Schluss aufgeschlossene Frau mit vielfältigen Interessen und immer mitten im Leben stehend«, sagt sie. ()