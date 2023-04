Werbacher Plakat-Strategien: So werben die vier Bürgermeister-Kandidaten um Stimmen

Rauf auf die Lei­ter, run­ter von der Lei­ter: Auch Pla­ka­te auf­hän­gen ge­hört da­zu, wenn man Bür­ger­meis­ter wer­den will. In Wer­bach be­wer­ben sich der­zeit, in Nach­fol­ge von Ott­mar Dürr, vier Kan­di­da­ten um das Amt.