Werbacher Finanzen ohne böse Überraschungen

Gemeinderat: Bilanz beläuft sich auf 52,6 Millionen Euro - Mehr Anmeldungen zur Ganztagsschule

Werbach 27.07.2023 - 17:46 Uhr 1 Min.

Die Zustimmung zum Jahresabschluss erfolgte einstimmig.

Werbach inklusive aller Gebäude, Wege, Wald, Fahrzeuge auf Euro und Cent hat damit an Wert gewonnen. Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Summe von 52.661.503 Euro aus. Hierin sind unter anderem auf der Aktivseite unter Vermögen liquide Mittel in Höhe von 750.000 Euro, auf der Passivseite unter Eigenkapital Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1,6 Millionen Euro und aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von gut 410.000 Euro ausgewiesen. Bei Einführung der Doppik im Jahr 2020 waren es noch knapp 50 Millionen Euro, exakt: 49.677.866,50 Euro, gewesen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt knapp 700 Euro, inklusive aller Beteiligungen rund 1 180 Euro.

Zum Finanzzwischenbericht bemerkte Kämmerer Michael Ank, dass dieser keine negativen Überraschungen enthalte. Allerdings mache ihm die Entwicklung auf dem Energiemarkt Sorgen. Als wesentliche Investitionen sind der Umbau der Schule in Wenkheim zum Kindergarten, die Sanierung der Halle in Wenkheim und die Eigenmaßnahmen Wasserversorgung genannt.

Ein weiteres großes Thema der Sitzung war die Kreisbedarfserhebung zu den Kinderbetreuungsangeboten zum 1. März 2023. Anja Schultes und Madeleine Seubert berichteten jeweils für Grundschule und Ferienprogramm aus der Arbeit des Modellprogramms »Kinderbildungszentren BW«, das Kindertagesstätten und Grundschulen pädagogisch und räumlich enger zusammenbringen soll. Die Tendenz der Anmeldungen zur Ganztagsschule sei steigend. Im Schuljahr 22/23 seien es 106 Schüler, von denen 85 oder 80 Prozent ganztags, plus 60 mal warmes Essen, betreut werden. Dabei seien die jungen Erwachsenen im Freiwilligen Sozialen Jahr eine große Unterstützung, auch bei der Ferienbetreuung, müssten aber jedes Jahr wieder neu angelernt werden. »Das tolle Programm der Ferienbetreuung im letzten Jahr hat sich herumgesprochen. Die Betreuung soll in diesem Jahr von zweieinhalb Wochen auf viereinhalb Wochen erweitert und auch Vorschülern angeboten werden«, sagte Seubert. Die Erwartungshaltung der Eltern sei bei Geburtstagen und Ausflügen recht hoch. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten habe durch das Projekt deutlich gewonnen, ist das Resümee der beiden Erzieherinnen.

es