Informationen zu alten Fotos aus der Wertheimer Stadtgeschichte gesucht

Wer weiß, wo dieser Fischladen war?

Wertheim 04.09.2023 - 11:05 Uhr < 1 Min.

Welcher Laden ist auf diesem Bild aus dem Foto-Archiv Wehnert zu sehen? Das Stadtarchiv bittet um Hilfe.

Archivarin Monika Schaupp setzt deshalb auf das Gedächtnis der Wertheimer. Ein Workshop zum Thema ist auf großes Interesse gestoßen. Das will die Wertheimer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Archiv weiterführen und in loser Folge ausgewählte Bilder veröffentlichen.

Das heutige Foto zeigt einen Verkaufsraum (vermutlich ein Fischgeschäft) mit Fließen am Boden und zum Teil auch an den Wänden. In der Mitte der Theke steht eine Waage. Auf der linken Seite befindet sich ein gemauertes Waschbecken. Auf dem Preisschild an der Wand steht: "Flussfische lebend: Aal ½ kg 100, Hecht ½ kg 100, Schleie ½ kg 100." Wer kennt diesen Laden? In welcher Straße war/ist er zu finden? Von wann bis wann gab es dieses Geschäft? Über Informationen freut sich der Archivverbund Main-Tauber unter stawertheim@la-bw.de oder 09342/91592-0.

Weitere Digitalisate der Foto-Glasplatten sind im Internet zu finden unter bit.ly/fotoarchiv-wehnert

dag