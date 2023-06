Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wer kennt diesen ganz speziellen Raum?

Wehnert-Nachlass: Leser helfen Archivarin bei Identifizierung alter Fotos

Wertheim 01.06.2023 - 10:44 Uhr < 1 Min.

Archivarin Monika Schaupp hofft auf Hilfe: Wer weiß, wo dieses Foto aufgenommen wurde?

Archivarin Monika Schaupp setzt deshalb auf das Gedächtnis der Wertheimer. Ein Workshop zum Thema ist auf großes Interesse gestoßen. Das will die Wertheimer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Archiv weiterführen und in loser Folge ausgewählte Bilder veröffentlichen.

Zu den drei bisher veröffentlichten Bildern gibt es nur bei dem Kreis mit den Jagdsymbolen keine Rückmeldung, berichtet Monika Schaupp. Die Archivarin freut sich, dass das Rätsel mit dem Geschäft Tampe aufgrund der Veröffentlichung in der Wertheimer Zeitung gelöst werden konnte. »Es meldeten sich drei Personen, nach deren Hinweisen es sich um das Gebäude Gerbergasse 2 handelt«, schreibt Schaupp.

Auch nach der Veröffentlichung des Segelflugzeugs meldeten sich zwei Personen, die zwar nicht den Standort der Halle gewusst hätten, dafür aber weitere Informationen zum Flugzeugtyp und Segelflugverein hatten, teilt Monika Schaupp mit.

Das aktuelle Foto zeigt den Innenraum eines Gebäudes, vielleicht in einem Turm? Wer kennt dieses Objekt?

Über Infos freut sich der Archivverbund Main-Tauber unter stawertheim@la-bw.de oder 09342/91592-0. Weitere Digitalisate der Foto-Glasplatten sind im Internet zu finden unter bit.ly/fotoarchiv-wehnert.

