Wer ist DJ Dr. Bamberger, der bei der Havana Night 2000 zum Tanzen bringt?

Der Mann aus Faulbach

Wertheim 28.05.2023 - 15:54 Uhr < 1 Min.

Havana NIght in Bettingen Die "Havana Night" in der Mainwiesenhalle in Bettingen und rund auf dem Sportgelände hat längst Kultcharakter. Rund 2000 Partygäste waren zum tanzen und feiern gekommen.

Ganz im Gegenteil, am Freitagabend pilgerten wieder rund 2000 Gäste zur Mainwiesenhalle und zum Sportgelände, um dort zu tanzen und zu feiern. Die Nacht wurde wieder zum Tag. Mit Hip-Hop, House , Malle - "was halt so passt, quer Beet für jeden Musikgeschmack etwas“, sagt DJ Dr. Bamberger.

Seit 22 Jahren steht der Faulbacher Daniel Spath alias DJ Dr. Bamberger erfolgreich am Mischpult. So auch am Freitagabend bei der „Havana Night“ in Bettingen. Seit Jahren ist er auch in den beiden Würzburger Clubs, dem „Airport“ und dem „Odeon“ am Start.

„Bambi“, wie er von seinen Freunden genannt wird, sagt: „Beim Publikum zu erkennen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik aufzulegen - das Gespür muss man haben“.

Zum „DJing“kam er zufällig. So hat „Bambi“ zunächst auf Geburtstagen und kleinen Partys aufgelegt. „Dann kam ich über einen Freund ins „Halli-Galli“nach Buchen und zur heißen Phase der legendären Mega-Plattenparties war ich in der Region Wertheim und Marktheidenfeld unterwegs."

Daniel Spath arbeitet im als Servicetechniker bei Procter & Gamble in Marktheidenfeld. Im „richtigen Leben“ ist er Familienvater, verheiratet und hat zwei Kinder. Rund vier bis fünfmal im Monat ist er als DJ unterwegs. „ Ich will ja gar nicht so viel machen, das Auflegen ist ein Ausgleich zu meinem normalen Job, ich mach das mit Herz“, erzählt er im Gespräch mit unserem Medienhaus.

2012 legte Bambi erstmals in Bettingen auf. Inzwischen ist die „Havana Night“ eine Kultveranstaltung. Für Gäste aller Altersklassen aus der Region.

Günter Herberich/Manuela Klebing