Wenn Whiskey-Trinken in Wertheim nüchtern macht

Kabarett: Die Franken Matthias Tretter und Sven Kemmler über Alkoholexzesse im Convenartis-Keller

Wertheim 15.10.2023 - 09:57 Uhr 1 Min.

Im Convenartis: Matthias Tretter und Sven Kemmler - zwei fränkisch/bayrischer Kulturbotschafter in zugigem Tweed. Foto: Geringhoff

Dass das Whiskytrinken auch ernüchternd seien kann - wer hätte es gedacht? Laut Tretter/Kemmler hat Schottland drei Farben: Essen, Trinken und die Sprache - letztere ist das Blumigste an der Sache und vom Tonfall her dem Fränkischen sehr nah. Man hätte es sich denken können, schließlich sind Tretter/Kemmler bekennende Regionalpatrioten. Schottland scheint ihnen dabei, in längst vergangenen Studientagen, insgesamt nicht so gut gefallen zu haben.

Auch da muss man wieder einschränken: Alles gilt nur, soweit die beiden sich erinnern können. Damals vor zehn Jahren haben sie offenbar nicht getrunken, sondern sich landestypisch in Alkohol mariniert. Der Abend hatte sein Thema gefunden. Locker 20 Worte kenne das Schottische für die Abstufungen des Vollrausches. "Beeing blitzkrieged" sei dabei die Oberliga. Könnte sein, dass das ein sehr lokaler Ausdruck war, vielleicht auch zeitlich begrenzt. Zumindest hat der investigativ eingespannte und brandaktuelle Google-Translator nur mit den Schultern gezuckt.

"Hackedicht" hätte es vielleicht auch getan, aber von da wäre der Schlenker zum Nazitum nicht so leicht gewesen. Die Schotten stünden signifikant drauf, war zu lernen. Auch hierzu übrigens: Keine Bestätigung aus dem von uns befragten Internet. Haben Tretter/Kemmler ihre Gäste verkohlt? Vielleicht. Dennoch hat das Publikum an diesem Abend viel über Alkoholexzess gelernt und auch ein bisschen was übers "sheepshagging" - vorgeblich eines der Hobbys der schottischen Landbevölkerung.

Ähm ? das wäre dann also sexueller Verkehr mit Schafen. Auch hier haben wir sicherheitshalber beim Internet nachgefragt und dort keinerlei Entsprechung gefunden. "Sheepshagging" scheint demnach nämlich ein vornehmlich walisisches Hobby zu sein. Ehedem drehte sich viel ums Schaf, dann auch der Haggis - gekochter, mit Innereien gefüllter Schafsmagen - ist schottisch, legendär und tatsächlich eine beliebte Mutprobe für Touristen. Klar natürlich, dass das einem wie Tretter nichts anhaben konnte. Allemal wenn es um Wurst geht, dann sind die Franken bekanntlich die Härtesten. Wo der Haggis noch in Wasser gekocht wird, da kochen die Franken so manche ihrer Würste traditionell in Blut. Sowas haut dann auch den stärksten Highlander um. Insgesamt ein klischeebehafteter, dabei kurzweiliger Abend mit viel Sprachwitz aber ziemlich frei von Tiefsinn.