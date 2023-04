Wenn vermeintliche Erben nur noch gegeneinander intrigieren

Premiere: Gewölbe-Gaukler spielen vor rund 120 Zuschauern "Die Spielverderber" von Michael Ende

Wertheim 23.04.2023

"Die Spielverderber" von Michael Ende im Wertheimer Gewölbekeller Convenartis: Noch hat die illustre Gesellschaft gut lachen. Foto: Steffen Schreck

Eigentlich hätte schon am Vortag Premiere sein sollen. Doch aus beruflichen Gründen fehlten zwei Darsteller. So ging es erst am Samstag los. Und auch hier musste Regisseurin Bernadette Latka für den erkrankten Sebastian Latka als "General" in die Bresche springen. "Mit Textbuch", wie Latka eingangs kurz erklärte. Mehr als verständlich bei einem Stück, das auf eine Nettospielzeit von rund drei Stunden kommt.

Illustre Gesellschaft

Es ist eine illustre Gesellschaft, die sich in einem geheimnisvollen Anwesen trifft. Sie kennen sich untereinander nicht und sind eingeladen, um ein vermeintliches Erbe anzutreten. Doch auch den Erblasser "Johannes Philadelphia" kennt scheinbar niemand der potenziellen Erben. Was sie eint und gleichzeitig entzweit, ist die Art des Vermächtnisses. Jeder bekommt einen Zettel, der für sich alleine keine Bedeutung hat, die aber alle zusammengesetzt einen Sinn ergeben und dann das Testament eröffnen können. Die Aktion gelingt nur, wenn alle Zettel zusammen kommen. Klappt das, winkt großer Lohn, klappt es nicht, droht großes Unheil.

Schnell reißen die vermeintlich Starken die Initiative an sich. Mit Drohungen hier, Gewalt und List da, aber auch mit der Tränendrüse der armen, blinden Bauersfrau Anna Fenris bilden sich Grüppchen, die gegeneinander intrigieren. Nebenbei entpuppt sich auch das Haus als eine Art Mitspieler. Es lebt. Es reagiert auf die Handlungen der Personen, schließt Tore und Fenster, gibt seinen Gästen samt dem dort lebenden Diener Anton Buldt wenig Anlass zur Geborgenheit.

Die schier unlösbare Aufgabe weckt in den Menschen die verschiedensten Charakterzüge. Neid, Habgier, aber auch List und Tücke. Vor allem der Kleinkriminelle "s´Nebels Jakob" (Regina Szymber) begeisterte mit seiner bewusst gestelzten Sprache, den Wortspielen und Verwechslungen.

Nur ein Experiment

Am Ende gibt es mehr Zettel, als die am Anfang vom Notar verteilten. Aber keine Einigung und kein Erbe. Vielmehr die Erkenntnis, dass es dem vermeintlichen Erblasser nur eben auf dieses Experiment ankam. Misstrauen und Feindseligkeit sollten in gegenseitiges Vertrauen transformiert werden. Was nicht klappt. Am Ende bricht Feuer aus und. Halt. Hier erlauben sich die Schauspieler eine eigene Interpretation des Endes. Das Publikum darf es sich quasi selbst heraussuchen.

Schade, dass bisweilen Souffleuse Beate Schindler viel mehr zu tun hatte, als ihr wohl lieb war. Dass eine Zuschauerin während der ersten 20 Minuten zweimal den Saal zum Telefonieren verließ, war dann auch eine Art Respektlosigkeit gegenüber dem Ensemble. Premiere eben.

Steffen Schreck

Hintergrund: Darsteller und Mitwirkende Bei dem Stück "Die Spielverderber" von Michael Ende im Gewölbekeller Convenartis in Wertheim wirken mit: Egon S. Geryon (Rainer Dreikorn), Elsbeth Geryon (Stefanie Kuhn), Ninive Geryon (Celina Kuhn), Alexandra von Xanadu (Mirjam Kramer), General Schweler (Sebastian Latka), Sebastian Nothaft (Elsa Mendoza de Avila), Arminius (Richard Kramer), Gonzalez (Juan Mondoza de Avila), Anna Fenris (Nadine Schmid), Klara Dunkelstern (Ute Sperling), Paula Olm (Simone Becker), Jakob Nebel (Regina Szymber), Anton Buldt (Stefanie Kern), "Das Haus" (Niklas Brode, Irena Hofmogel, Beate Schindler). Regie: Bernadette Latka. Bühenbild: Tommy Kies. Souffleuse: Beate Schindler. Weitere Aufführungen sind am 28. und 29. April, jeweils um 19 Uhr. (sts)