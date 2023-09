Mélanie Richet zeigt Strohmarketerie im Wertheimer Grafschaftsmuseum

Wenn Halme zu Kunstwerken werden

Wertheim 18.09.2023 - 12:31 Uhr 2 Min.

Mélanie Richet ist eine der wenigen Strohmarketerie-Künstlerinnen in Deutschland. Alles aus Stroh. In Frankreich werden auch Möbel und ganze Räume auf diese Weise dekoriert. Ein Bauer in Burgund baut dieses spezielle Stroh an. Vor allem kann er es auch färben, was der eigentliche Clou ist. Mélanie Richet fertigt ein Leermuster an.

»In Frankreich hat das Kunsthandwerk einen ganz anderen Stellenwert, die marqueterie de paille gilt dort als Luxusprodukt«, sagt Richet. Frankreich habe eine gänzlich eigenständige Tradition im Luxusbereich. Kunsthandwerker gälten als geachtete Spezialisten, und in Frankreich erkenne man an, dass die Dinge, auch des Kunsthandwerks, ihren unangefochtenen Preis hätten, betont sie.

Richet ist so ziemlich die einzige ihres Stammes in Deutschland. In Frankreich ist Lison de Caunes so etwas wie die Königin der kunstfertigen Strohschneiderinnen, Richet hat auch bei ihr einiges gelernt. »Ich kannte die Marketerie schon als Kind, irgendwann war da der Punkt, an dem ich gesagt habe: Ich will das lernen.« Begonnen hat sie mit Tipps aus dem Internet und einem kleinen, vertiefenden Literatur-Bändchen - das allein reicht aber nicht.

Vergleichbar sei die Strohmarketerie weitestgehend mit Einlegearbeiten aus Holz, Perlmutt, Stein oder Messing. »Aber Stroh verzeiht nichts«, sagt Richet. Künstler fertigen Einlegearbeiten für Schmuck, Schatullen, Etuis, Möbel, Wandbehänge oder ganze Räume. Stroh sei dabei kein flüchtiges oder vergängliches Material. »Stroh ist ganz schön stabil, haltbar wie Holz, hart und scharf. Man braucht viel Kraft, und ich schneide mich auch öfters«, erklärt Richet. Vermeiden lasse Letzteres sich leider nie ganz, mit den Jahren werde man aber besser, das langlebige Material einzuschätzen.

Die Quelle ist einzigartig. In Europa gebe es derzeit nur einen Landwirt, der die spezielle Art von altem Roggen anbaut, dessen Stengel es für die Marketerie braucht. Lang müssten sie sein - die alten Sorten wüchsen bis zu zwei Metern in die Höhe. Dieser Landwirt erntet die Gräser, wenn sie noch grün und flexibel sind. Seine ganz besondere Kunst liegt jedoch darin, die Halme auch zu färben. Die Außenseite des Strohs ist glatt und schillernd. Wie man es macht, dass die richtige Farbe durchkommt, ist das Betriebsgeheimnis.

Es gibt Rot, Grün, Gold, Gelb, auch Blau, aber das war es dann auch schon - das Farbspektrum ist eng. »Grau wäre noch wirklich schön«, sagt Richet. Die meisten der Kunden wollten Blau als Grundfarbe. »Die Hälfte der Europäer gibt Blau als Lieblingsfarbe an«, bedauert Richet - selbst kann sie Blau nicht besonders gut leiden. »Mit Grau wäre es etwas anderes. Da gingen dann noch ganz neue und sehr elegante Dinge«, meint sie.

In Wertheim hat sie gezeigt, wie es geht, wie man die Halme spaltet und glättet, wie man sie leimt und mit einem Skalpell schneidet, damit aus Stroh Kunst entsteht. Wer sie live erleben will, kann das als nächstes bei der Würzburger HandArt23 am 28. und 29. Oktober im Spitäle tun und auf der wegweisenden Karlsruher »Kunst, Handwerk, Design« vom 7. bis zum 10. Dezember.

Informationen im Internet unter https://www.richet.de

Michael Geringhoff