Ein Teil des BSZ Wertheim wird vorübergehend an den Reinhardshof verlegt

Wenn eine Schule umzieht

Wertheim 10.07.2023 - 15:48 Uhr 2 Min.

Neben zahlreichen Möbeln wird auch eine riesige Menge an Kartons vom Beruflichen Schulzentrum Bestenheid in den Interimsstandort Reinhardshof umziehen. Die beiden Abteilungsleiter Patrick Schönig und Silke Eckstein planen am Montagvormittag die letzten Details für den Umzug in die ehemalige Grundschule Reinhardshof. Ein Zettel mit einem Code aus Farbe, Buchstaben und Zahlen sagt, in welchen Raum die Sachen müssen.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus am Montagvormittag berichtete Schulleiter Manfred Breuer, die Umzugsvorbereitungen liefen schon das ganze Schuljahr. Man habe dabei auch einiges aussortiert. So seien zwei große Papiercontainer plus Container für Metall, Restmüll und Elektroschrott gefüllt worden.

Das Umzugs-Planungsteam aus Breuer und den Abteilungsleitern Patrick Schönig und Silke Eckstein hatte für den Umzug eine Strategie entwickelt. Aufkleber an allen Türen zeigen, wohin der Rauminhalt umziehen soll. Dazu verwende man Standortkürzel, die neue Raumnummer und festgelegte Farben für den Reinhardshof, die Containerzimmer, das neue Werkstattgebäude und das Fachraumgebäude, das aus der ehemaligen Werkstatt entstanden ist.

Etwa die Hälfte der Räume ziehe auf den Reinhardshof um, so Breuer. Neben den Klassen seien es unter anderem Teile der Verwaltung mit Leitungsbüros und Sekretariat sowie ein Lehrerzimmer für den Interimsstandort. Für die Interimslösung habe man möglichst wenig neue Möbel angeschafft. So ziehen die alten Holzstühle und Tische auf den Reinhardshof um. »Aber nicht mehr zurück.«

Nach der Sanierung plant man mit neuen Möbeln am Standort Bestenheid zu starten. Im laufenden Schuljahr wurde bereits einiges an neuen Möbeln angeschafft. Diese ziehen laut Breuer in die Container-Zimmer ein, später dann in die sanierte Schule. Alle Lehrkräfte, deren Abschlussklassen bereits verabschiedet wurden, helfen beim Umzug mit. Außerdem seien alle Fachschaften eingebunden.

Der Umzug erfolge durch eine Fachfirma, müsse aber von der Schule begleitet werden. In den nächsten drei Tage bringe man alles Benötigte auf den Reinhardshof in die zugeordneten Räume. Dort wird Schönig als neuer Leiter des Interimsstandorts die Koordination übernehmen. Eckstein kümmerte sich am Standort Bestenheid um die Arbeiten. Die beiden Abteilungsleiter legten am Montagvormittag noch fest, wo bewegliche Möbel außerhalb der Klassenzimmer hin sollen und wo bewegliche Technik wie digitale Tafeln in den neuen Zimmern stehen werden. »Wir wollen die Kompetenz des Umzugsunternehmen voll ausnutzen, damit die Kollegen später keine Sachen schleppen müssen«, so Schönig.

Ab Donnerstag werden die Räume auf dem Reinhardshof für den Unterrichtsbetrieb vorbereitet, der im neuen Schuljahr starten wird. Mithelfen werden hierbei auch weitere Lehrkräfte Die Verwaltung des Interimsstandorts soll noch im Juli handlungsfähig sein. Der Umzug in die Container-Zimmer am Standort Bestenheid soll ab 21. August stattfinden. »Wenn sie bis dahin stehen«, meinte Breuer.

Letzte Woche habe man noch immer keine Baugenehmigung für die Aufstellung von der Stadt Wertheim gehabt, berichtete er am Montagvormittag über den Sachstand. Eigentlich sollten sie bereits in den Pfingstferien aufgestellt werden. Auch der Umzug in Werkstatt und Fachraumzentrum solle dann erfolgen. Hier hofft Breuer auf rechtzeitige Fertigstellung und Abnahme der Bauten. »Das wird bis dahin sehr sportlich.«

Weiter betonte er: »Die Umzugsumsetzung neben dem regulären Schulbetrieb ist der reine Wahnsinn.« Beim Regierungspräsidium Stuttgart habe man Entlastungsstunden für den großen Aufwand beantragt. Diese seien laut RP aber rechtlich nicht vorgesehen, ärgerte er sich.

Für das Umzugsunternehmen Schreiner Express aus Tauberbischofsheim ist es der mit Abstand größte Umzug seit dem Bestehen des 1994 gegründeten Unternehmens, sagte Inhaber Jörg Schreiner. Der Umzug im laufenden Schulbetrieb sei eine große Herausforderung. Zum Einsatz kommen zwei 7,5-Tonner und bis zu zehn Helfer gleichzeitig. »Solch ein Umzug macht Spaß, und er ist eine interessante Herausforderung«, sagte er.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Umzug des BSZ Im Rahmen der umfangreichen Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim (BSZ) in Bestenheid ziehen mehre Klassen für zwei Schuljahre in die ehemalige Grundschule Reinhardshof. Dazu hat der Main-Tauber-Kreis als Schulträger des BSZ diese von der Stadt Wertheim angemietet. Unterrichtet werden dort in der Übergangszeit im Wesentlichen die kaufmännischen Klassen, die keinen Unterricht zusammen mit anderen Schularten haben. Dies sind die kaufmännischen Berufsschulen, das kaufmännische Berufskolleg I und II, die Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums, die Berufsfachschule für Wirtschaft (erstes und zweites Jahr) sowie das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO). Pro Tag rechnet man mit durchschnittlich 230 anwesenden Schülerinnen und Schüler am Interimsstandort. Für die Interims-Außenstelle werden auch weitere Parkplätze geschaffen. Unter anderem werden im Hof der ehemaligen amerikanischen Feuerwehr (Pumpenhaus) nahe der Moschee 40 Parkplätze eingezeichnet. bdg