Sommerferien in der Region: Wenn die Schüler weg sind, kommen die Handwerker

Umfangreiches Programm für Hausmeister

Kreuzwertheim 04.09.2023 - 19:46 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Sommerferien werden auch für größere und kleine Baumaßnahmen an den Schulen der Region genutzt. An der Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim gibt es aktuell große bauliche Maßnahmen im Pausenhof. Auch in den Ferien haben die Hausmeister in den Schulen viel zu tun. Das weiß auch Stefan Bartel, Hausmeister der Freudenberger Schulen.

Die schulfreien Wochen werden in der Region auch für kleinere und größere Bauarbeiten an den Schulgebäuden genutzt. »Die Sommerferien mit sechs Wochen Dauer bieten sich natürlich für Reparaturarbeiten oder ähnliches an«, sagt Schreglmann. Allerdings ist auch bei den Handwerksfirmen Urlaubszeit. An der Grundschule in Uissigheim wird aktuell das Untergeschoss im Erdreich auf der Nordseite des Gebäudes abgedichtet, da man hier immer mal wieder Probleme gehabt habe. Umfangreiche Arbeiten laufen im Außenbereich der Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim: Der Pausenhof wird neu gestaltet und rund 400 Quadratmeter wird neu asphaltiert. »Im Bereich des Basketballkorbes wird Betonpflaster eingebaut und am neuen 'Schwimmbadanbau' werden die bislang geschotterten Parkflächen asphaltiert und es werden zwei E-Ladestationen mit jeweils vier Anschlüssen neu errichtet«, teilte Schreglmann auf Nachfrage mit.

Diverse Maßnahmen gab es auch an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Wertheim. Christian Melzer, Leiter des Referats Hochbau der Stadt Wertheim erklärte: »In die unterrichtsfreien Zeiten werden vor allem solche Arbeiten gelegt, die während des Schulbetriebs nur bedingt oder unter schwierigen Bedingungen ausgeführt werden können.« Das seien zum Beispiel Reparatur- und Malerarbeiten in und an den Einrichtungen. »Die Pflege der Außenanlagen und kleinere Reparatur- oder Schönheitsarbeiten führen unsere Hausmeister überwiegend in Eigenregie durch.«

Doch auch der städtische Bauhofes und externe Firmen sind im Einsatz: Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium wurden defekte Regenfallrohre ausgetauscht und die zur Reparatur notwendigen Öffnungen wieder ordnungsgemäß brandschutztechnisch verschlossen. In den Treppenhäusern des Baus A der Gemeinschaftsschule Wertheim wurden Malerarbeiten an Decken und Wänden durchgeführt.

Reparatur für den Boden

In einem Klassenzimmer der Mandelberg-Grundschule Dertingen wurde der Boden repariert. Die Wände und Holzvertäfelungen in zwei Klassenzimmern wurden gestrichen. An der Comenius-Realschule wurden defekte Raffstore mit selbstfahrenden Hubarbeitsbühnen von außen repariert und instandgesetzt. An den Wänden der Überdachung am Pausenhof sind Streicharbeiten beauftragt, die vor Schulstart erledigt sein sollen. Außerdem wird aktuell auf dem Dach der Turnhalle der Grundschule Bestenheid eine Photovoltaikanlage mit 30 Kilowatt Peak Leistung installiert.

Keine baulichen Arbeiten in den Sommerferien gab es laut Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma in der Grundschule in der Marktgemeinde.

Viel Arbeit in Freudenberg

An den beiden Grundschulen in Freudenberg und seinem Ortsteil Rauenberg gab es keine großen baulichen Maßnahmen. Zu Ende der Ferien hin werden die Wasserhähne in den Schultoiletten der Grundschule Freudenberg erneuert. Die beiden Hausmeister sind neben den Schulen auch für weitere kommunale Liegenschaften in der Kleinstadt zuständig. Man habe in den Wochen viel zu tun, sagt Hausmeister Stefan Bartel. So wurde für die Grundreinigung viel aus- und eingeräumt, die Klassenzimmer wurden für das kommenden Schuljahr mit der richtigen Möbelanzahl und Größe bestückt und Reinigungsarbeiten wurden betreut.

»Es gab auch viele Mäharbeiten«, so Bartel weiter. Auf dem Programm standen zudem zahlreiche Prüfarbeiten. »Überprüfung der Tafeln der Schulen, Prüfung aller Erste Hilfe Kästen in städtischen Gebäuden in der Gesamtstadt, Prüfung von Leitern und Tritten, Sportgeräteprüfung in den Hallen in Freudenberg und Rauenberg sowie dem Gemeindezentrum Boxtal, Sichtprüfung und Reinigung der sieben Defibrillatoren (AED) im Stadtgebiet«, zählte er auf. Hinzu kamen vielen weitere kleinere Aufgaben.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Arbeit der Hausmeister in den Sommerferien Auch in den Sommerferien sind die Hausmeister der Schulen der Region im Einsatz. In Külsheim unterstützte der Hausmeister für beide Schulen nicht nur die Grundreinigungen mit Aus- und Einräumen, sondern arbeitete laut Stadtverwaltung auch im laufenden Betrieb liegen gebliebene Aufgaben ab. "Und dann macht er natürlich auch etwas Urlaub. Er muss ja schon einige Tage vor Schulbeginn wieder da sein, damit am ersten Schultag alles reibungslos wieder läuft", sagt Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann. In Wertheim unterstützen die Hausmeister der verschiedenen Schulen ebenso bei der Grundreinigung, sie übernehmen die Vorbereitung der Klassenzimmer für den Schulbeginn sowie die Pflege der Außenanlagen und kleinere Reparatur- und Schönheitsarbeiten. Ebenso ist es in Kreuzwertheim. In Freudenberg stehen für die Hausmeister viele Arbeiten an der Schule sowie weiteren kommunalen Gebäuden an. (bdg)