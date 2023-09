Besondere Oldtimer: Wenn der Porsche auf dem Tieflader nach Wertheim kommt

Treffen der Traktoren-Liebhaber auf Haidhof

Wertheim-Haidhof 24.09.2023 - 11:06 Uhr 3 Min.

Die Juroren Köser, Tabellion und Grins.

Reden wir gar nicht erst lange um den Elefanten herum, der da im Raum steht: Ja, ein Porsche Traktor ist ganz erheblich teurer als einer von Deutz. Die Porsche-Traktoristen wissen das, weisen aber darauf hin, dass es in ihren Reihen sehr viele Schrauber und handwerklich Begeisterte gibt, die von der Wartung bis zur Restaurierung jeden öligen Handschlag selber tun.

Porsche-Traktoren: Das Treffen in Wertheim 2023

Natürlich ist so ein Porschetreffen - wie an diesem Wochenende auf dem Haidhof oberhalb der Burg Wertheim - dennoch anders als andere Treffen. Durchaus einige der Traktoren sind von weit her auf dem Tieflader angereist und allein die Nenngelder und Teilnehmergebühren sind bemerkenswert, auch die Handreichungen zum Protokoll. So wird für den Festabend "Sportlich elegant - auch Landhausstiel" als Kleiderordnung ausgegeben.

Aber ansonsten tatsächlich: Alles Ölfuss, alles Blaumann und ganz viel glänzendes Rot. Dringlich muss es RAL 3002 sein, Abweichungen - und seien es nur kleinste Nuancen - bedeutete das unvermeidliche Aus im Concours d`Elegance - dem Schönheitswettbewerb der edlen Traktoren. 75 waren es und es waren unglaublich rare und perfekte Geräte darunter, die den Enthusiasten Demut lehren.

Ein Trugschluss dabei, dass der Enthusiast wohl selbstverständlich männlich sein wird. Da wäre zum Beispiel Angelika Hövelmann (63). Sie fährt an diesem Tag im Team mit Ramona Grins (45). Hövelmann nennt einen Porsche Junior ihr Eigen, an diesem Tag sei man mit einem größeren 309er da. Ihr Mann Herrmann fährt gerade mit anderen Gästen im stilgerecht passenden 50er-Jahre VW Bus vor. Der perfekte Klassiker zeigt das rot-gelbe Design des Hövelmanschen Familienunternehmens "Sinalco".Understatement wird großgeschrieben. Angelika Hövelmann sagt, sie habe schon als Kind lieber mit Autos als mit Puppen gespielt, die Verbindung zum Traktor sei eng. Beim Porschetreffen gehe es um tolle Fahrzeuge, auch tolle Leute und das Gesellige natürlich. Der Reiz liege in der Mischung.

Fan in knallroter Weste ist auch Margarete Brügel. Sie und ihr Mann sind vom Bodensee nach Wertheim gekommen. Schon als Sechsjährige hat die heute 73-Jährige auf dem Traktor gesessen. "Lenker festhalten und bei der Kartoffelernte geradeausfahren, in den 1950ern mussten wir alle mit auf den Acker". Die Familie habe damals auch Weinberge gehabt, der Traktor sei immer wichtig gewesen. Für den Porsche, der damals nur sechs Kilometer entfernt in Friedrichshafen gebaut worden war, hatte es vor Jahrzehnten noch nicht gereicht. "Schon mit 16 oder 18 Jahren hat mein Mann Edwin unbedingt einen gewollt". Zur Rente hat er sich dann tatsächlich einen angeschafft.

Hinterm Lakritze-Lenkrad, ist für Freunde des Porsche Diesel der schönst Platz der Welt

Auch Jan Kolighaus (59) ist infiziert. Mittlerweile hat er den neunten Porsche-Traktor. "Der erste ist mir vor rund 20 Jahren zugelaufen. Ich habe ihn verlassen im Gebüsch stehend entdeckt", sagt er. Selber machen ist sein Ding. "Ich habe alle Traktoren selbst neu aufgebaut, mir macht das einfach Spaß", sagt er. Das Geld sei erst nach und nach in die Schlepper-Szene gekommen. Jene die selber schraubten würden dabei immer mehr, sagt Kolighaus und das er selbst mit den Schönheitswettbewerben nicht viel am Hut habe. "Wir benutzen unseren Traktor und das gern auch auf längeren Ausfahrten".Extra für seine Frau hat Kolighaus hinter dem Fahrersitz eine komfortable Bank angebaut. Der übliche Sitzplatz - schräg auf dem Kotflügel über dem Hinterrad - sei auf Dauer nicht sehr bequem.

Derweil kommen immer mehr Traktoren an, auf einem sitzt ein sehr urig und zweckmäßig gekleiderter Typ, der so auch in einen offenen 30er Jahren Bentley gepasst hätte. Daniel aus Frankreich - die Szene internationalisiert sich. Und sie wird wieder jünger. Gerald Schneider (39) kommt auf einem Allgaier AP17 System Porsche Typ I gefahren. Es ist das älteste aller Fahrzeuge auf dem Platz. "Mit diesem Typ I hat für Porsche damals alles angefangen", sagt der 39-Jährige. Für ihn selbst mit einem Modeltraktor auf der Modeleisenbahn. "Dem damals fehlte die Vorderachse, da habe ich dann eine von einem Lanz hingeklebt". Schneider ist seit 15 Jahren dabei und keiner derer die restaurieren bis zum Abwinken. "Patina ist wichtig - das sind Lebensspuren. Ich mag ihn mit Ecken und Kanten", sagt er.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Wer hat den Schönsten? Drei Mann sind es, die den schönsten und besten der Schlepper bestimmen sollen. Gar nicht leicht. Die drei sind der Marktheidenfelder Sammler und Restaurator Walter Tabellion, Karl Heinz Grins und Bernhard Köser - er ist auch der Autor des einschlägigen Standardwerkes zur Restauration alter Porsche Schlepper. Den besten Traktor herauszufinden, sei eine schwierige, auch etwas undankbare Aufgabe, auch weil die Maschinen über die Jahre von ihren Besitzern immer weiter perfektioniert würden. Der Standard ist mittlerweile gewaltig hoch, da werden Details entscheidend. Die Prüfung durch die Juroren muss streng sein. Mit ausschlaggebend sind am Ende Dinge wie eine in der falschen Farbe lackierte Sicherungskette am Ölpeilstab, fehlende Kontermuttern am Bremsgestänge, falsche Kabelverbinder, Zierleisten oder Anbauteile und Modifikationen aus anderen Baujahren. Klar, dass niemand mit diesen Concours-Fahrzeugen noch zum Pflügen auf den Acker fährt.