Wenn dem Schiebe-Verweigerer Ärger droht

Kontrollaktion: Polizei inspiziert Fahrräder und E-Bikes im Wertheimer Stadtgebiet - Auch die Technik ist im Fokus

Wertheim 28.06.2023 - 11:34 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Polizistin Pauline Weibert weist einen Radfahrer auf Mängel an seinem Gefährt hin. Drei Beamte der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal sind zur Verstärkung mit dabei. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Beachtung der roten Ampeln und der Durchfahrtsverbote in der Fußgängerzone. Drei Beamte der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal sind zur Verstärkung mit dabei. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Beachtung der roten Ampeln und der Durchfahrtsverbote in der Fußgängerzone. Drei Beamte der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal sind zur Verstärkung mit dabei. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Beachtung der roten Ampeln und der Durchfahrtsverbote in der Fußgängerzone. Der Kontrolle entgegen: Radfahrer, die in der Eichelgasse nicht absteigen, bekommen (mindestens) ein freundliches Gespräch mit Daniel Jelinski und seinen Kollegen. Nicht absteigen in der Fußgängerzone kann aber auch 25 Euro Bußgeld kosten. Die Beamten haben sich zentral am Marktplatz postiert.

Wertheim liegt an Fernradwegen entlang von Main und Tauber, in der Hauptsaison durchqueren Hunderte Radtouristen die Stadt. Dazu kommen die Einheimischen, die zur Schule oder Arbeit pendeln. Wird es eng, so wie in der Wertheimer Altstadt, ist das Miteinander von Fußgängern und Radlern nicht immer konfliktfrei. »Es sind genügend Beschwerden bei uns eingegangen über die Radfahrer«, sagt Christoph Umert. Der Polizeihauptkommissar ist Leiter der Kontrollaktion an diesem Tag. «Manche Leute sprechen uns an, dass man gar nicht durch die Stadt laufen kann, ohne auszuweichen. Das kriegen wir auch im Rahmen der Streife immer gesagt, dass wir mehr kontrollieren müssten.

Radstaffel im Einsatz

Umert und acht Kollegen haben am Montagmittag schon in Bestenheid kontrolliert, drei der Beamten gehören zu einer speziellen Radstaffel der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal. Am Montagnachmittag haben sie sich am Wertheimer Marktplatz und den Zufahrten zur Altstadt postiert. Die Polizisten schauen auf technischen Zustand und Verkehrssicherheit der Räder, aber auch, ob deren Fahrer in der Fußgängerzone ihre Gefährte schieben. »Grob die Hälfte kann man beanstanden«, sagt Umert über die Erfahrungen in Bestenheid, wo man auch viele Schüler mit ihren Rädern kontrolliert habe. »Wir führen ein verkehrserziehersches Gespräch, wenn die Leute einsichtig sind.« Heißt: Ein Bußgeld wird nicht fällig. 25 Euro kostet es ansonsten für Uneinsichtige, wenn sie in der Fußgängerzone partout nicht absteigen wollen.

Über die Verkehrssicherheit seien sich viele Radler im Unklaren, sagt Umert. »Viele wissen es gar nicht, dass etwas fehlt. Die haben das Fahrrad so neu gekauft und gehen davon aus, dass es vorschriftsmäßig ist.« Ist es aber oft nicht. Gerade die Reflektoren an den Speichen fehlen oft. Aber ein Bußgeld aussprechen, das höher ist als der Preis eines Reflektors, das wollen Umert und seine Kollegen dann doch nicht.

Auftrag: Erklären

Stattdessen geben sie Hilfestellung. Pauline Weibert vom Wertheimer Polizeirevier erklärt mit ihrem Kollegen Bachmann einer Frau, was an ihrem E-Bike fehlt, bevor es verkehrssicher wäre. Auch beim Hund im Korb auf dem Gepäckträger wird überprüft, ob er richtig gesichert ist. Die Frau sagt, sie sei zum ersten Mal mit dem Rad in Wertheim - und habe die Schilder mit dem Durchfahrtsverbot nicht gesehen. Die Beamten belassen es bei einer Ermahnung. »Und bitte den Helm nicht vergessen«, verabschiedet sich Bachmann.

In der Eichelgasse macht wenige Minuten später Hilmar Keller Bekanntschaft mit Daniel Jelinski und seinen beiden Kollegen der Bereitschaftspolizei Bruchsal. Der Wertheimer wird darauf hingewiesen, in der Eichelgasse abzusteigen. Keller, der in Wertheim als Stadtführer aktiv ist, findet das Radfahrverbot übertrieben. Wertheim sei eine der wenigen Städte, wo es so etwas gebe. Neulich sei er in Köln gewesen, erklärt er gegenüber unserer Redakton. »Da ist am Samstagmorgen deutlich mehr los an Radfahrern und Fußgängern, und es funktioniert. Nur in Wertheim funktioniert es anscheinend nicht.« Voraussetzung sei natürlich, dass die Radler nicht zu schnell fahren. »Ich habe auch schon Leute mit Pizzakartons unterm Arm rücksichtslos hier durchrasen sehen«, sagt er. »Aber wenn man Schritttempo fährt? Wo ist da das Problem?«

Regeln durchsetzen

Man mache die Regeln nicht, aber man setze sie durch, sagt Jelinski, während er mit seinen Kollegen die Ampelkreuzung an der Zufahrt zur Altstadt-Parkgarage im Auge behält. Die Kreuzung wurde dieses Jahr mit rot auf dem Boden markierten Radwegen sicherer gemacht, nachdem dort 2018 bei einem Unfall ein Radler gestorben war. Die drei Fahrradpolizisten gehören zur Konzeption der Bereitschaftspolizei in Bruchsal, einer baden-württembergweit einzigartigen Einheit. Sie können von den Polizeirevieren im Land zur Unterstützung von Kontrollen angefordert werden und sind mit handelsüblichen E-Bikes ausgestattet.

»Über die Corona-Zeit hat sich das Radfahren verändert. Die E-Bike-Szene hat einen Boom erlebt, und das merken wir natürlich auch«, sagt Jelinski. An vielen der Sport-Mountainbikes oder E-Gravel-Rädern sei ein Licht nicht vorgesehen, weil sie für den Sport und gar nicht für den Straßenverkehr vorgesehen seien. Das ignorierten die Nutzer aber.

Auch in Wertheim kontrollieren die Rad-Polizisten, ob die Radler die Rotphasen an der Ampel einhalten. »Viele Radfahrer bleiben nicht stehen, sondern versuchen abzukürzen«, schildert Jelinski seine Erfahrungen. »Auch das Abkürzen über den Gehweg ist ein Rotlichtverstoß. Insbesondere beim Rechtsabbiegen sieht man das recht häufig.« Anders als oft angenommen ist dann zwar nicht der Autoführerschein in Gefahr, doch 60 Euro Bußgeld werden fällig.

Auf dem Marktplatz haben Hauptkommissar Umert und seine zwischenzeitlich nicht nur einige Uneinsichtige verwarnt, sodass sie bald einen Bußgeldbescheid vom Ordungsamt bekommen werden. Auch mehrfaches Lob von Passanten habe es für die Aktion gegeben, sagt Umert.

Mehr Kontrollen?

In der Vergangenheit hatte es sowohl von Anwohnern als auch Geschäftsleuten Beschwerden über die Radler gegeben - vor allem, als deren Zahl mit Abflauen der Corona-Pandemie immer größer wurde. Doch die Meinungen sind differenziert. Er sei da neutral, was ein Verbot des Radfahrens in der Fußgängerzone angehe, sagt beispielsweise Berthold Jäger. »Bei mir hat sich noch kein Kunde drüber beschwert.« Etwa die Hälfte der Radler stiegen ab, die andere Hälfte nicht. »Ist für mich auch okay, so lange nichts passiert«, erklärt der Inhaber eines Lederwarengeschäfts in der Brückengasse. Wenn man es mit dem Verbot aber ernst meine, müsse es häufiger kontrolliert werden als bisher, meint Jäger.

Andrea Schwitt-Graf arbeitet in der Buchhandlung Buchheim. »Es ist besser geworden«, sagt sie über den Radverkehr in der Eichelgasse. Viele Radfahrer würden mittlerweile schieben. »Außer, es kommt eine ganze Gruppe. Dann ist das ein echter Herdentrieb, zu fahren.« Gefährlich werde das dann, wenn Kinder aus dem Laden in die Gasse gingen und aufgesessene Radfahrer nicht mehr bremsen könnten, von daher begrüße sie auch die Polizeikontrollen. »Im Moment ist es relativ ruhig, ganz anders als an Pfingsten: Da war hier fahrradtechnisch die Hölle los.«

Matthias Schätte

Zahlen und Fakten: Radkontrollen in Wertheim Die Polizei hat am Montag Radfahrer und E-Biker im Stadtgebiet kontrolliert. Neben der technischen Ausstattung zur Verkehrssicherheit der Zweiräder stand auch das Beachten von Durchfahrtsverboten oder Ampeln im Fokus. Insgesamt neun Beamte waren im Rahmen der Konzeption zur Bekämpfung von Fahrradunfällen an zwei Orten präsent und dokumentierten etliche Verstöße. Sechs Polizisten des Reviers Wertheim wurden von drei Beamten der Fahrradstaffel der Bereitschaftspolizei Bruchsal unterstützt. An der Kontrollstelle in der Bestenheider Landstaße zwischen Bestenheid und Wertheim auf Höhe des ehemaligen Getränkelagers wurden zwischen 12.30 und 14.15 Uhr 51 Fahrräder und 60 E-Bikes kontrolliert. Bei 14 Zweirädern gab es Beanstandungen an den technischen Einrichtungen wie Reflektoren oder Klingel. Auf dem Wertheimer Marktplatz und in den umliegenden Altstadtgassen waren die Beamten zwischen 15.30 und 17.30 Uhr präsent. Auch hier nahmen sie 41 Fahrräder und 67 E-Bikes unter die Lupe, dazu einen E-Scooter. Neunmal wurden technische Mängel beanstandet, zehnmal das - verbotene - Befahren der Fußgängerzone. (scm)